Jak wykorzystać stary tablet? 5 pomysłów na drugie życie tabletu

W dzisiejszym świecie, gdzie nowoczesność wymusza szybkie zmiany, nasze stare tablety z systemem iOS lub Androidem nie muszą być skazane na zapomnienie. Warto spojrzeć na nie z nowej perspektywy i odkryć, jak można wykorzystać te urządzenia w różnorodny sposób, uczynić je użytecznymi w codziennym życiu. Zacznijmy od kilku kluczowych kroków, które pomogą odświeżyć nasz stary tablet.

Przed rozpoczęciem nowego etapu życia dla twojego starego tabletu, zadbaj o to, aby posiadał on możliwie najnowszą wersję systemu operacyjnego. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy powszechnie wiadomo, że nowsze wersje systemu spowalniają urządzenie do tego stopnia, że jest niemożliwe do codziennego użytku - wtedy wstrzymaj się z pobieraniem i instalowaniem uaktualnienia. Warto jednak pamiętać, że aktualizacje nie tylko zabezpieczają urządzenie, ale również wprowadzają nowe funkcje, które mogą być dla nas kluczowe. Następnie, przeszukaj sklep aplikacji (App Store lub Google Play) w poszukiwaniu aplikacji kompatybilnych z modelem tabletu, w zależności od tego, jak będziesz używać urządzenia.

Kalendarz cyfrowy

Twój stary tablet może stać się centrum Twojej organizacji czasu. Wybierz aplikację kalendarza dostępną dla twojego systemu operacyjnego, a następnie zsynchronizuj ją z kontem Google lub iCloud. Może to być aplikacja systemowa albo od firmy trzeciej - sam zdecyduj, która wygląda i działa najlepiej. Z łatwością planuj spotkania, ustawiaj powiadomienia i szybko sprawdzaj, jakie masz plany - proponuję ustawić tablet w dobrze widocznym miejscu i wyłącz autoblokadę ekranu, by mieć zawsze do niego dostęp. Podłącz ładowarkę, by tablet nigdy się nie rozładował, a jeśli chcesz uniknąć niszczenia baterii lub boisz się ryzyka ciągłego ładowania, możesz skorzystać ze smart gniazdka z harmonogramem. Wtedy ładowanie będzie odbywać się tylko w zaplanowanych interwałach. P.S. To dziwne, że poza kilkoma urządzeniami od Google i Amazonu, na rynku nie ma cyfrowych kalendarzy potrafiących się synchronizować z naszymi kontami - projekty z e-ink byłyby idealne, a to nadal nisza...

Sterowanie smarthome

Podobnie jak w sytuacji z kalendarzem, z tabletu możesz korzystać jako centrum dowodzenia dla swojego inteligentnego domu. Skonfiguruj aplikacje obsługujące oświetlenie, termostat czy system bezpieczeństwa. Tablet stanie się zdalnym sterem, umożliwiając wygodne zarządzanie wszystkimi urządzeniami smart home za pomocą gestów, zamiast haseł głosowych czy ciągłego sięgania po smartfon. Szybko sprawdzisz też stan domu, wszystkie parametry i błyskawicznie zmienisz ustawienia.

Czytnik prasy i ebooków

Stary tablet może stać się idealnym towarzyszem do czytania. Zainstaluj aplikacje takie jak Kindle, Legimi, Empik Go lub wiele innych, aby korzystać z e-booków i prasy online. Ekrany tabletów zapewniają dość wygodne czytanie, a dostosowywanie parametrów ekranu pozwala dostosować go do własnych preferencji. A w przypadku magazynów i czasopism tablet sprawdzi się jeszcze lepiej, ze względu na kolorowy ekran.

Konsola do gier

Jeśli Twój tablet spełnia wymagania ulubionych gier, możesz go użyć do właśnie takiej rozrywki, przekształcając swój stary tablet w przenośną konsolę do gier. Zainstaluj ulubione gry i korzystaj z tabletu głównie jako konsola do gier. Sprawdź także aplikacje umożliwiające streaming gier z komputera lub bezpośrednio z sieci na tablet, co rozszerzy gamę dostępnych tytułów o wiele produkcji. Do większości tabletów bez problemu podłączysz kontroler przez Bluetooth, dzięki czemu duża część gier będzie dawać więcej frajdy. Na platformy mobilne wyszło mnóstwo portów starszych i nowszych gier, które można ograć (ponownie) właśnie na tablecie dość niskim kosztem.

Pomocnik w kuchni

Przeniesienie starego tabletu do kuchni może okazać się strzałem w dziesiątkę. Istnieje mnóstwo aplikacji do zarządzania listą zakupów (lub użyj zwykłych notatek lub apek typu "to do"), przeglądania przepisów i oglądania tutoriali kulinarnych. W sieci dostępnych jest całe mnóstwo uchwytów i podstawek, dzięki którym można bezpiecznie umieścić tablet na widocznym miejscu, co ułatwi korzystanie z niego podczas gotowania.

Stary iPad lub tablet z Androidem to nie tylko przestarzałe urządzenie, które będzie zalegać w szufladzie. Z niewielkim wysiłkiem i odpowiednimi aplikacjami może odgrywać nowe, przydatne role, bo lista rozwiązań jest jeszcze dłuższa: tablet można zamienić też w stację pogodową czy ramkę na zdjęcia. Dajcie znać, czy używacie w ten sposób swoich starych tabletów, a może macie jeszcze lepsze pomysły, jak je wykorzystać.