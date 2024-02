Ile Polacy wydają na mobilne granie? Więcej niż przypuszczacie

Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu gry mobilne były obiektem drwin, a próby popularyzacji tego specyficznego segmentu rozrywki wywoływały uśmiech politowania. Krytycy wychodzili bowiem z prostego założenia – po co mam grać na małym ekranie i słabym sprzęcie, skoro mogę ten czas poświęcić na tytuły komputerowe lub konsolowe. Czas pokazał jednak, że mobilne granie rośnie w siłę, a dzięki coraz potężniejszym smartfonom – jak iPhone 15 Pro – developerzy mogą tworzyć mobilne wersje dużych tytułów, które były niegdyś zarezerwowane tylko dla „dużych” platform. Jakby tego było mało, gracze coraz chętnie wydają pieniądze na wirtualną zawartość w grach mobilnych.

Dlaczego aż 49% ankietowanych Polaków gra na smartfonach i tabletach?

Od Angry Birds i Candy Crush do Resident Evil: Village, War Thunder, Word of Tanks, PUBG czy Death Stranding – gry mobilne przeszły długą i niełatwą drogę, udowadniając, że smartfon może być dla wielu użytkowników pełnoprawnym urządzeniem do grania. Nie mówię tutaj o jakimś skromnym procencie, o grupie masochistów, starających się na siłę udowodnić, że „da się”, a o prawie połowie naszych rodaków. Aż 49% Polaków gra na smartfonach i tabletach – wynika z badania przeprowadzonego przez dla Huawei przez SW Research metodą CAWI.

Źródło: Depositphotos

Dlaczego? Cóż, powodów jest kilka. Gry mobilne dają przede wszystkim dużo swobody i możliwość grania w dowolnym miejscu. Druga sprawa to ich całkiem spora różnorodność, od platformówek, przez wieloosobowe FPS-y, aż liczne gry typu bubble shooter, w które zagrywa się nawet… moja babcia (serio). Trzeci powód to wspomina wyżej dostępność tytułów AAA, czyli wysokobudżetowych produkcji, będących bezpośrednim odwzorowaniem ich odpowiedników z konsol czy PC. Ostatni argument to cena, w zasadzie jej brak. Gry mobilne zazwyczaj zarabiają bowiem na wewnętrznych mikropłatnościach, dzięki czemu samo pobranie i rozrywka jest darmowa. To, że za grę nie trzeba płacić, nie oznacza jednak, że Polacy nie wydają pieniędzy na mobilne granie – wręcz przeciwnie.

Niektórzy wydają na gry mobilne ponad 100 zł miesięcznie!

Na co Polacy wydają pieniądze w trakcie mobilnego grania? Przede wszystkim na osiąganie szybszego postępu w grze – taką odpowiedź zadeklarowało aż 46% ankietowanych. W dalszej kolejności są wirtualne przedmioty (18%), umiejętności (17%), wirtualna waluta i przepustki sezonowe (16%) oraz modyfikatory wyglądu postaci (14%).

Znacznie bardziej skłonni do zakupów w grach mobilnych są mężczyźni – 56% versus 38% kobiet. Co z podziałem na grupę wiekową? Najbardziej skłonni do wydawania pieniędzy na wirtualną zawartości są gracze z przedziału 25-34 lata (55%). Najrzadziej zaś decydują się na to młodzi dorośli, czyli osoby do 24 roku życia – tylko 31% z nich.

Źródło: Depositphotos

Pewnie ciekawi Was, o jakich wydatkach tutaj mowa. Z badania Huawei wynika, że najczęściej jest to kwota w przedziale 11-50 zł, na co miesięcznie decyduje się 22% mobilnych graczy. Większe kwoty, czyli od 51 do 100 zł, wydaje 8%. A powyżej 100 zł miesięcznie na mobilną rozgrywkę przeznacza 5% grających. Podobny odsetek (6%) płaci mniej niż 10 zł miesięcznie. Przyznam, że to trochę mnie zaskoczyło. Sam nie mam problemu z mikropłatnościami w dużych grach, na grę mobilną chyba nigdy nie wydałem ani grosza. Cóż, absolutnie nie jest to powód do krytyki. Jeśli taki stan rzeczy ma przyczynić się do tworzenia coraz lepszych i wysokobudżetowych gier na smartfony i tablety, to jestem na tak.

Stock image from Depositphotos