W tym roku, po blisko 6 latach, warto będzie kupić nowego iPada Pro. Oto dlaczego

Premiera nowych iPadów zbliża się wielkimi krokami. Co zaoferują nowe iPady Pro?

Każdego tygodnia popularni analitycy powracają do tematu nadchodzących sprzętów od Apple. Podpowiadają, podsumowują, a nierzadko też dopowiadają — czego się można po nich spodziewać.

Nie jest już chyba żadną tajemnicą, że tej wiosny spodziewamy się od Apple m.in. odświeżonych iPadów. Drobne zmiany mają zajść w iPadach Air, ale daniem głównym mają być zupełnie nowe iPady Pro. A co w nich?

Źródło: Apple

iPad Pro 2024. Co takiego się zmieni?

Apple rzadko kiedy w ostatnich latach decyduje się na wywrócenie designu urządzenia do góry nogami. Ostatnią taką rewolucyjną zmianą dla tabletu był rok 2018, kiedy Apple zrezygnowało z przycisku Początek, zwęziło ramki, dodało zestaw kamer do FaceID i wprowadziło Apple Pencil 2. generacji.

Później, poza aparatami fotograficznymi, w iPadach Pro zmieniały się przede wszystkim podzespoły. No i (tylko) większy wariant tabletu doczekał się ekranu mini-LED. W tym roku zmian ma być więcej — i trafić one mają zarówno do mniejszego, jak i większego wariantu tabletu!

Ekran OLED - oto największa nowość która zmierza do nowego iPada Pro!

Bez wątpienia największą (co ważne: wyczekiwaną od lat) nowością jest ekran OLED w iPadach. Apple dość chętnie korzysta z tej technologii nie od dziś. Takie ekrany od lat są już w iPhone'ach oraz Apple Watchach. Jeżeli jednak chodzi o tablety, nigdy się nie zdecydowała... aż do teraz. Tegoroczne modele mają nareszcie zachwycić użytkowników najczerniejszymi czerniami i zaoferować panele OLED.

Niestety — plotkom o panelach OLED zawsze towarzyszyły również te dotyczące ceny. Rzekomo iPady z ekranami OLED mają być JESZCZE droższe, co nie napawa specjalnym optymizmem biorąc pod uwagę, że ceny zaczynają się od 4499 zł. Za większy wariant w podstawowej wersji zapłacimy już 6299 zł. Zaś najbardziej wypasione wersje to, kolejno, 11 999 zł oraz 13 799 zł.

Nowy układ. iPad Pro z układem M3

Apple co rok serwuje nowe układy w swoich komputerach. A skoro już ma nową technologię którą może skalować, to bez większego "ale" wrzuca ją również do innych urządzeń. I dlatego tegoroczne iPady Pro będą jeszcze szybsze, jeszcze nowsze i jeszcze doskonalsze dzięki szybszemu układowi, który będzie je napędzał.

Niestety, szybsze podzespoły w ogóle nie idą w parze z lepszym oprogramowaniem, które pozwalałoby na więcej. Pojawiają się aplikacje takie jak Final Cut, ale przez brak wsparcia zewnętrznych wtyczek i ograniczenia systemu... tak naprawdę niewiele to zmienia gdy spojrzymy na to w szerszej perspektywie.

Źródło: Depositphotos

Nowa Magiczna Klawiatura

Poza samymi nowościami w iPadach, spodziewamy się także nowego akcesorium. Odświeżonej Magic Keyboard, która teraz ma doczekać się mocnej aluminiowej ramki i... sprawiać, że tablet będzie jeszcze bardziej przypominał laptop. I brzmi to może i obiecująco, ale ja jestem realistą. Poprzednia wersja była dla mnie średnio udanym akcesorium przez jego kąty widzenia i wagę. I może wagą niemal zrównał się z MacBookiem, ale funkcjonalnością — ani trochę.

Inna rzecz to taka, że powracamy do problemów systemowych iPada. Nie ważne ile dostanie mocy i jak fajne akcesoria — bez odpowiednich zmian w iPadOS to wszystko na nic.

Nowe iPady Pro: kiedy premiera?

Nowej linii tabletów od Apple spodziewamy się jeszcze tej wiosny. Apple oficjalnie nic na ich temat jeszcze nie mówi, ale wszystkie plotki i przecieki sugerują, że nowe tablety trafią do sklepów w drugiej połowie marca 2024!