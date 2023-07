Idealny smartwatch – jak dobrać go do swoich potrzeb? 

Monitorują sen, aktywność fizyczną i czynniki zdrowotne – smartwatche na dobre zagościły na naszych nadgarstkach, ale jak dopasować go do wymagań użytkownika?

Wearables, czyli elektronika ubieralna, jeszcze kilka lat temu było technologiczną ciekawostką – intrygującym gadżetem z mocno ograniczoną funkcjonalnością. Dziś smartwatch lub smartband na nadgarstku wpisany jest już na stałe w krajobraz cyfrowego społeczeństwa – zwłaszcza tych użytkowników, którzy chcą pozostać aktywni i monitorować swoje osiągi. Choć przeznaczenie smart zegarków i smart opasek jest podobne, to różnią się one nie tylko pod względem wizualnym, ale także technicznym. Jak więc dobrać dla siebie idealny model? Oto garść wskazówek.

Smartwatch damski – przedłużenie biżuterii

Wybierając smartwatch dla kobiet, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego cel. Choć te urządzenia promowane są jako sprzęt przeznaczony do monitorowania aktywności fizycznej, to dla sporej grupy użytkowników jest to po prostu forma biżuterii z funkcjami smart. Powinien być więc atrakcyjny wizualnie i na tyle delikatny, by dobrze prezentować się na damskim nadgarstku.

Źródło: Depositphotos

Zacznijmy więc od wielkości koperty – w aktualnie dostępnych modelach damskich na rynku oscyluje ona w granicach 40-43 mm. Taki rozmiar jest wystarczający do komfortowego i dyskretnego odczytywania powiadomień, a przy tym na tyle minimalistyczny, że dopasuje się do większości kreacji. Skoro jesteśmy już przy kwestiach wizualnych, to dobrze by było, gdyby smartwatch damski komponował się z noszoną biżuterią. Dlatego też Panie najczęściej wybierają kolorystkę srebrną, złotą lub popularny rose gold.

Pamiętajmy jednak, że nadrzędną funkcjonalnością urządzeń wearables jest monitorowanie aktywności. Większość smartwatchy posiada rozbudowaną bazę śledzenia treningów – od jogi, przez pływanie aż po taniec – ale warto brać pod uwagę także dodatkowe funkcjonalności, takie jak pulsoksymetr, elektryczny czujnik tętna i pomiar temperatury skóry. W połączeniu z monitorowaniem faz cyklu miesiączkowego pozwoli kobiecym użytkowniczkom kompleksowo zadbać nie tylko o sylwetkę, ale także i zdrowie. Statystycznie kobiety częściej borykają się też z bezsennością. W dbaniu o sen może pomóc smartwatch z funkcją monitorowania faz, pozwalający lepiej zrozumieć procesy zasypiania i generujący raport, który może przydać się w leczeniu bezsenności.

Smartwatch męski – zegarek do zadań specjalnych

Mężczyźni podchodzą do urządzeń wearables nieco inaczej, niż płeć piękna. Wybierając smartwatch celują głównie w masywną konstrukcję i dużą kopertę (powyżej 45 mm), starając się niejako odwzorować klasyczny zegarek. Dominują tu motywy czerni, a jednym z kluczowych czynników jest wytrzymałość urządzenia. Dlatego też Panowie decydują się często na modele wykonane ze stali nierdzewnej. Nie tylko prezentują się bardziej elegancko od aluminiowych odpowiedników, ale lepiej znoszą uszkodzenia.

Źródło: Depositphotos

Smartwatch męski – z uwagi na podejmowane aktywności fizyczne – powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami z zewnątrz. Warto postawić na urządzenie ze szkłem szafirowym, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zarysowania ekranu i przed zakupem upewnić się, że zegarek jest wodoodporny.

Męski smartwatch to narzędzie do pracy, dlatego powinien utrzymywać się na baterii możliwie jak najdłużej – średnio osiągają one około dwóch dni, choć istnieją takie modele jak Huawei Watch GT 3 Pro, które wytrzymują do dwóch tygodni na jednym naładowaniu. Skoro ekran ma być duży z uwagi na masywną kopertę, to i wyświetlacz powinien zapewniać najlepsze wrażenia z przeglądania treści. Najlepiej wybrać te modele, które wyposażono w ekran OLED z jasnością przynajmniej na poziomie 1000 nitów, by zagwarantować wysoką czytelność nawet w dużym słońcu.

Smartwatch dla dzieci – bezpieczeństwo i kontrola

Rodzic decydujący się na zakup smartwatcha dla dziecka nie powinien traktować tego urządzenia jako zabawki. Inteligentny zegarek może bowiem dostarczyć wielu przydatnych informacji o lokalizacji dziecka, a tym samym zadbać o jego bezpieczeństwo. Niezwykle istotna jest w tym wypadku opcja GPS. Pozwala rodzicom śledzić położenie dziecka, przykładowo podczas drogi do szkoły. Jeśli pociecha nie posiada własnego telefonu, to niezbędne będzie wyposażenie go w smartwatch z LTE i możliwością wgrania do urządzenia karty eSIM. Dzięki tej funkcjonalności dziecko będzie mogło wykonywać i odbierać połączenia oraz wiadomości, pozostając w stałym kontakcie z podopiecznym bez konieczności noszenia przy sobie telefonu.

Smartwatch dla dzieci powinien być wyposażony w przycisk/funkcję SOS, zaprojektowany z myślą o szybkim i prostym wezwaniu pomocy, powiadamiający zdefiniowany wcześniej numer kontaktowy. Ciekawą opcją w inteligentnych zegarkach dla najmłodszych jest też geo-siatka, czyli wyznaczanie strefy bezpieczeństwa, po której dziecko może się poruszać. Jej opuszczenie skutkuje wysłaniem powiadomienia na urządzenie rodzica.

Jeśli zaś chodzi o kwestie samej budowy, to najlepszym wyborem dla dziecka będzie zegarek o niewielkiej kopercie, by nie ciążył na nadgarstku i nie powodował dyskomfortu. Warto także zwrócić uwagę na opaskę – wykonane z niskiej jakości silikonu mogą powodować uczulenia i odparzenia. Pamiętajmy też, że dzieci bywają nieuważne – smart zegarek powinien więc być odporny na zachlapania i zanurzenia w wodzie.

A może smartband? Czym różni się od smartwatcha?

Omówiliśmy już czynniki wpływające na wybór smartwatcha dla poszczególnych odbiorców, ale pozostała nam jeszcze kwestia smartbandów. To wszakże urządzenia, które również należą do kategorii wearables, ale pod względem funkcjonalności odbiegają nieco od smartwatchy.

Smartbandy – zwane także opaskami fitness – to niewielkie akcesoria, przeznaczone głównie do monitorowania aktywności fizycznej. Podobnie jak inteligentne zegarki pozwalają mierzyć tętno, zliczać kroki i spalone kalorie, a także monitorować sen. Są jednak wyposażone w niewielkie ekrany i znikomą ilość pamięci wewnętrznej, dlatego ich użytkownicy mogą zapomnieć o instalowaniu aplikacji, odpisywaniu na wiadomości i ogólnym używaniu opaski jako przedłużenia telefonu.

Warto jednak zaznaczyć, że smartbandy są często wyposażone w moduł NFC, a to oznacza, że można dokonywać nimi płatności zbliżeniowych – dokładnie tak, jak za pomocą zegarka. Są przy tym zauważanie tańsze (od 200 do 600 zł) niż smart zegarki, dlatego zalecane są osobom, które poszukują taniego i prostego narzędzia, przeznaczonego do sportu i rekreacji.

Zanim kupisz, pomyśl o systemie

Ostatnią, ale niemniej ważną kwestią przy wyborze wearables, jest kompatybilność z systemem operacyjnym smartfona. Rynek jest obecnie zdominowany przez 3 systemy:

watchOS

Wear OS

Tizen

Jeśli posiadasz iPhone'a i urządzenia oparte na ekosystemie Apple, to wybór jest tylko jeden. Apple Watch z systemem watchOS zapewni najlepsze wrażenia z użytkowania i tym samym zachowanie wszelkich funkcjonalności – w tym przydatne lokalizowanie urządzenia w aplikacji Znajdź i konfigurowanie smartwatcha dla dziecka, przy pomocy iPhone'a rodzica.

Smartwatch z Wear OS (dawniej Android Wear) przeznaczony jest dla urządzeń z „zielonym robotem” na pokładzie. Urządzenia te są kompatybilne z większością telefonów z systemem Android, wyposażonych w Bluetooth.

W starszych smartwatchach Samsunga można znaleźć za to Tizen, czyli system oparty na Linuksie, który został wyparty przez opracowane we współpracy z Google Wear OS. To lekka i przyjemna nakładka systemowa współpracująca z Androidem, uważana przez wielu użytkowników za najlepszą dla urządzeń wearables.

Źródło: Depositphotos

Smartwatche to w gruncie rzeczy bardzo zbliżone do siebie urządzenia, oferujące podobne funkcjonalności w nieco innej oprawie. Decydując się na zakup takiego sprzętu, musisz brać pod uwagę jego przeznaczenie i specyfikę użytkownika. Smartwatch damski będzie cechować się delikatnym designem, niewielkim rozmiarem i nastawieniem na monitorowanie zdrowia. Męskie smart zegarki to połączenie elegancji i wytrzymałości, cechujące się trwałością konstrukcji. Jeśli zaś chodzi o smartwatche dla dzieci, to tu bez wątpienia stawiamy na bezpieczeństwo i kontrolę rodzicielską. Ich obecność na nadgarstku zwalnia pociechy z konieczności noszenia telefonu, pozwalając przy tym na utrzymywanie kontaktu z rodzicem.