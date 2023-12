Funkcjonalne, wygodne, a do tego niedrogie. Sprezentuj je swoim bliskim na święta

Ceny dostępnych na rynku smartwatchy mogą znacznie się od siebie różnić. Nie każdy może sobie pozwolić na sprzęt za 2 tysiące złotych. Na szczęście da się znaleźć o wiele tańsze elektroniczne zegarki, które idealnie nadadzą się na prezent. Przedstawiamy kilka propozycji smartwatchy do 300 zł. Wybraliśmy modele zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Poniższe zegarki cieszą się dobrymi opiniami, a przy okazji nie zrujnują domowego budżetu.

Redmi Watch 3 Active – smartwatch od Xiaomi w niedużych pieniądzach

Zestawienie otwiera Redmi Watch 3 Active od Xiaomi. Zegarek charakteryzuje się dość sporym wyświetlaczem 1,83’’ o prostokątnym kształcie. Użytkownicy mogą wybrać jedną z ponad dwustu tarcz wgranych w urządzenie. Smartwatch ma wiele ciekawych funkcji, takich jak monitorowanie zdrowia, obsługa połączeń przez Bluetooth oraz ponad 100 trybów sportowych. Ile kosztuje Redmi Watch 3 Active? Tego smartwatcha można kupić, w zależności od sklepu, za około 200 zł.

AMAZFIT Bip 3 Pro – monitoruj swój sen i aktywność sportową

AMAZFIT Bip 3 Pro to smartwatch, którego przekątna tarczy wynosi 1,69’’. Wyświetlacz można personalizować za pomocą wgranych widżetów. Do jego funkcji należą między innymi monitorowanie stanu zdrowia, snu i aktywności fizycznej. Co ciekawe, smartwatch posiada tryb umożliwiający skorzystanie z ćwiczeń oddechowych. Z kolei kobiety z pewnością docenią możliwość śledzenia cyklu menstruacyjnego. Ile kosztuje AMAZFIT Bip 3 Pro? Tego smartwatcha kupisz już za około 250 zł.

HUAWEI Band 8 – komfortowy smartwatch dla każdego

Smartwatch HUAWEI Band 8 cechuje smukły ekran FullView AMOLED o rozmiarze 1,48’’. Inteligentny zegarek, podobnie jak poprzednie, pozwala na monitorowanie parametrów zdrowotnych oraz korzystanie z wielu trybów sportowych. HUAWEI Band 8 ma wymienialną opaskę, a zatem można dostosować jego wygląd do własnych preferencji. Ile kosztuje HUAWEI Band 8? Za tego smartwatcha zapłacisz około 200 zł.

FOREVER IGO 2 – idealny smartwatch dla starszego dziecka

FOREVER IGO 2 to smartwatch z dużą tarczą 1,4’’. Jego obsługa przebiega w sposób intuicyjny i prosty. Inteligentny zegarek jest wyposażony w budzik, ciekawe gry (np. logiczne czy puzzle) oraz funkcję parowania ze smartfonem. Interesujący jest również tryb przypominania o zbyt niskiej aktywności fizycznej. Smartwatch FOREVER IGO 2 to pomysł na niedrogi prezent. Cena inteligentnej opaski oscyluje w okolicach 140 zł.

MAXCOM FW42 – elegancki i praktyczny smartwatch dla kobiety

MAXCOM FW42 to doskonały smartwatch dla kobiet, które cenią sobie elegancki wygląd. Jego klasyczna, okrągła tarcza przyciąga wzrok. Zegarek posiada najpopularniejsze funkcje, takie jak krokomierz, tryb ćwiczeń, licznik kalorii, powiadomienie o braku aktywności czy też monitoring zdrowia. Dodatkowo, MAXCOM FW42 umożliwia śledzenie cyklu menstruacyjnego, co jest bardzo przydatne w trakcie planowania podróży czy treningów. Ile kosztuje ten smartwatch? Można go kupić za około 290 zł.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne