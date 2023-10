Widzowie ocenili serwisy VOD. Który jest najlepszy? Będziecie zaskoczeni

Łaska miłośników usług streamingowych na pstrym koniu jeździ, a nastroje zmieniają się równie dynamicznie co tamtejsze katalogi. Według wyników badania satysfakcji z usług streamingowych w 2023 roku, które przeprowadzone zostało przez Whip Media, tym razem pierwsze miejsce trafiła do... Max. Platfor...

Łaska miłośników usług streamingowych na pstrym koniu jeździ, a nastroje zmieniają się równie dynamicznie co tamtejsze katalogi. Według wyników badania satysfakcji z usług streamingowych w 2023 roku, które przeprowadzone zostało przez Whip Media, tym razem pierwsze miejsce trafiła do... Max. Platforma Warner Bros uzyskała najwyższy wskaźnik satysfakcji klientów wśród usług i zostawiła konkurencję daleko w tyle. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Depositphotos

Max (czyli platforma którą u nas wciąż znamy jako HBO Max) zdobył pierwsze miejsce w badaniach Whip Media także w roku poprzednim. Warto jednak mieć na uwadze, że tegoroczne oceny nie były dla niego aż tak łaskawe. Platforma straciła 6 punktów (ze 100) i osiągnęła wynik 88%. W ubiegłym roku było to 94%. Na drugim miejscu uplasowało się Hulu (należące do Disneya, a u nas katalog platformy w dużej mierze trafia po prostu do D+), a na trzecim... no właśnie: Disney+. Ranking ten powstaje na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 2 011 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Największą niespodzianką jest Netflix. Platforma która w 2021 zajęła drugie miejsce w ich badaniach, w ubiegłym roku spadła na czwarte... a teraz spada jeszcze niżej. I w 2023 roku zajęła dopiero szóste miejsce w przeprowadzonym przez Whip Media badaniu. Co ciekawe: warto mieć na uwadze to, że w wielu badaniach związanych z doświadczeniami użytkowników — często jest ona pierwszym miejscu w kontekście chociażby podpowiadania programów. Jeżeli jednak chodzi o ocenę jakości tamtejszej zawartości — nie jest wcale tak kolorowo. Dla wielu pozostaje on jednak niezastąpioną usługą (procent respondentów, którzy powiedzieliby, że zatrzymaliby tę usługę, jeśli mogliby wybrać tylko jedną subskrypcję), ale coraz cieńszą przewagą. W 2023 roku 27% wybrało Netflix jako jedną usługę, którą chcieliby zachować. Dwa lata wcześniej było to 41%.

Źródło: Depositphotos

Ogólnie rzecz biorąc, badanie Whip Media w 2023 roku wykazało, że satysfakcja wśród najlepszych platform streamingowych (Netflix, Disney+ i Max) maleje, podczas gdy usługi które zostały średnio ocenione (Apple TV+, Hulu, Peacock, Amazon Prime Video i Paramount+) zyskują na ogólnym zadowoleniu dzięki poprawie jakości treści, różnorodności i wartości produktu. Apple TV+ zajmuje czwarte miejsce pod względem ogólnego zadowolenia abonentów. Porównując ranking zeszłoroczny — platforma zyskała 5 punktów i osiągnęła wynik 81%.

Zmiany z roku na rok

Jak widać — z każdym rokiem gusta widzów się zmieniają. A może i gusta i potrzeby? Fakty są takie, że konkurencja nie śpi. I choć Netflix od lat jest synonimem VOD, to nie da się ukryć, że coraz więcej widzów zwraca uwagę na jakościowe dysproporcje między nim, a całą resztą. Chociaż ilościowo wciąż jest królem i... nic nie wskazuje na to, aby w niedalekiej przyszłości coś się miało w tym temacie zmienić.

Źródło