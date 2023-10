1670 - nowa polska komedia Netflixa wraca do XVII wieku

Netflix sprawił nam niespodziankę, bo "1670" nie był uwzględniony w planach platformy na ten rok wśród polskich produkcji, ale teraz już wiemy, że serial zadebiutuje na platformie jeszcze w grudniu 2023. Dokładna data premiery nie została ogłoszona, zapewne dojdzie do tego w najbliższych miesiącach, ale z opisem fabuły, obsadą i zwiastunem możecie zapoznać się już dziś.

1670 - nowy polski serial komediowy Netflix. Zwiastun

Nadszedł 1670 rok, a Jan, głowa szlacheckiej rodziny oraz posiadacz skromnej części wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu swojego nazwiska na kartach historii Polski - ówczesnego potężnego państwa na globie. Długi ciąg sukcesów w jego życiu sugeruje, że jest na dobrej drodze. W końcu, to, co posiada, zdobył własnymi siłami lub odziedziczył, a wszystko inne osiągnął dzięki ciężkiej pracy swoich chłopów. Jego ambitne plany jednak napotykają na trudności wynikające z trudnej rzeczywistości życia szlacheckiego właściciela ziemskiego: na zebraniu szlachty musi znowu stanąć w obronie przeciwko podniesieniu podatków, a nieprzekonani do teorii wynagradzania chłopów tracą motywację do pracy.

Co więcej, jego córka protestuje przeciwko temu, aby wydać ją za mężczyznę z wyższego stanu społecznego, a podstępny sąsiad Andrzej knuje plany, jak zwiększyć swoje zbiory plonów w tym roku. Dodatkowo, Rzeczpospolita szlachecka wydaje się być w trudnej sytuacji, a to jeszcze bardziej komplikuje życie Jana. Opatrzność zdaje się jednak zawsze sprzyjać Polsce, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji i dążyć do wiecznej chwały dla siebie i swojej rodziny.

Obsada i twórcy serialu 1670 od Netflix

W przerysowanym portrecie polskiej szlachty w roku 1670 zobaczymy kilka różnorodnych postaci. Bartłomiej Topa, jako Jan, stanowi głowę rodziny oraz właściciela części wsi Adamczycha. Jest ambitnym i zdeterminowanym człowiekiem, który marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski. Jego żoną jest Zofia (Katarzyna Herman), która wspiera go w jego dążeniach.

W rodzinie Jana znajdują się także jego dzieci. Córka Aniela (Martyna Byczkowska) jest jedną z istotnych postaci. Jej sprzeciw w kwestii wydania za syna magnata stwarza wiele napięć w rodzinie. Drugim dzieckiem Jana jest syn Stanisław (Michał Balicki), którego plany i marzenia wpływają na bieg wydarzeń w rodzinie. Nie można także zapomnieć o Jakubie (Michał Sikorski), który również ma wpływ na losy rodziny.

Poza rodziną Jana, w serialu pojawiają się także inni istotni bohaterowie. Chłop o imieniu Maciej (Kirył Pietruczuk), pracujący na ziemi Jana, mający wpływ na kształtowanie się sytuacji gospodarczej w okolicy. W serialu pojawi się także Dobromir Dymecki, jako czystej krwi szlachcic w szóstym pokoleniu, tymczasowo pozbawiony ziemi, staje się ważnym elementem politycznym i społecznym.

Serial 1670 został stworzony przez zespół reżyserów, którymi są Maciej Buchwald, znany związany z teatrem improwizowanym Klancyk, oraz Kordian Kądziela. Pomysł na serial oraz scenariusz do niego stworzył Jakub Rużyłło, który ma na swoim koncie takie produkcje jak "Sexify 2," "Kryptonim Polska" oraz "The Office PL."