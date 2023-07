Zabierz Chromebooka na wakacje. Podziękujesz nam później...

Najlepszy laptop na wakacje? Chromebook!

Coraz więcej osób poszukuje backupowego komputera, który można zabrać na wakacje, bez obaw o kradzież lub zniszczenie. Tradycyjne laptopy, mimo swojej funkcjonalności, często stanowią też dodatkowe obciążenie dla podróżujących. Doskonałą alternatywą może być wówczas Chromebook. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Wiele osób może być zaskoczonych, że Chromebooki, które zyskały popularność przede wszystkim w środowisku edukacyjnym i biznesowym, mogą być również doskonałym wyborem na wakacje. Używane urządzenie, które pozwoli szybko sprawdzić pocztę, wysłać maile lub obejrzeć film potrafi kosztować dziś... nawet poniżej 200 zł! W tym artykule przyjrzymy się nie tylko korzyściom związanym z wyborem Chromebooków na wakacje, ale również szczegółom, które czynią je tak wyjątkowymi.

Chromebook, czyli backupowy laptop na wakacje

Jednym z głównych atutów używanych Chromebooków jest ich niska cena. W przedziale cenowym od 200 złotych do 500 złotych można znaleźć wiele interesujących ofert. Porównując to z cenami tradycyjnych laptopów, używany Chromebook jawi się jako naprawdę ekonomiczne rozwiązanie. Dzięki temu można zaoszczędzić znaczną sumę, która może zostać wykorzystana na inne przyjemności podczas wakacji. Nie wierzycie? Oto przykładowe ceny urządzeń:

Używany Chromebook: Ile to kosztuje?

Na potrzeby tego artykułu zajrzałem na strony oferujące urządzenia poleasingowe. Takie serwisy bardzo często zapewniają 12-miesięczną gwarancję na używany sprzęt, więc będzie to dobry wybór, jeśli obawiacie się "januszy biznesu" z OLX'a. Tak kształtują się przykładowe ceny wybranych modeli. Dla porządku warto dodać, że klasa "A" oznacza 100% sprawność techniczną i dobry stan wizualny. W przypadku modeli oznaczonych klasą "B" możemy spotkać wyraźne ślady użytkowania:

HP Chromebook 11 G4 , Intel Celeron N2840, 4GB, 16GB Flash, 1366x768, Klasa B – 139 zł

, Intel Celeron N2840, 4GB, 16GB Flash, 1366x768, Klasa B – 139 zł Acer Chromebook C720 ZHN , Celeron 2955U, 4GB RAM, 16GB, 1366x768, Klasa B – 189 zł

, Celeron 2955U, 4GB RAM, 16GB, 1366x768, Klasa B – 189 zł Dell Chromebook 3120 , Celeron N2840, 4GB RAM, 16GB SSD, 1366x768, Klasa A – cena: 239 zł

, Celeron N2840, 4GB RAM, 16GB SSD, 1366x768, Klasa A – cena: 239 zł HP Chromebook 11 G6 , Intel N3350, 11,6", 4GB RAM, 16GB Flash, 1366x768, Klasa A – 249 zł

, Intel N3350, 11,6", 4GB RAM, 16GB Flash, 1366x768, Klasa A – 249 zł Lenovo Chromebook 100E , Celeron N3350, 4GB RAM, 32GB Flash, 1366x768, Klasa A – 339 zł

, Celeron N3350, 4GB RAM, 32GB Flash, 1366x768, Klasa A – 339 zł Lenovo Chromebook 300E 2w1 , MediaTek MT8173, 4GB RAM, 32GB Flash, 1366x768, Klasa A – 389 zł

, MediaTek MT8173, 4GB RAM, 32GB Flash, 1366x768, Klasa A – 389 zł Asus Chromebook C213N, Celeron N3350, 4GB RAM, 32GB, 1366x768, Klasa A – 459 zł

Chromebook na wakacje? Co to za pomysł?!

Podczas wakacji często towarzyszą nam obawy o ewentualną kradzież. Zostawiamy różne przedmioty w aucie, podróżujemy kamperem, który staje się mobilnym domem na kilka tygodni albo odwiedzamy miejsca, do których lepiej się nie zapuszczać. Używany Chromebook to w takich sytuacjach większy komfort psychiczny. Taki komputer możesz zostawić w hotelu czy pensjonacie, wiedząc, że w przypadku kradzieży nie stracisz urządzenia za kilka tysięcy złotych. Za tanim Chromebookiem nie będziesz też długo płakać, gdy zaleją go morskie fale lub niespodziewanie wpadnie Ci do basenu. W ferworze zabawy wszystko może się zdarzyć. Wakacje, zwłaszcza z małymi dziećmi, często wiążą się z przypadkowymi upadkami i stłuczeniami sprzętu elektronicznego. Zabierając w podróż komputer "awaryjny" kupiony za niewielkie pieniądze nie ryzykujesz zepsucia urządzenia, które na co dzień towarzyszy Ci podczas pracy.

Czy na tanim Chromebooku da się pracować?

Chromebooki wyróżniają się specyficznym systemem operacyjnym, który bazuje na przeglądarce internetowej Google Chrome. To oznacza, że większość zadań, takich jak przeglądanie stron internetowych, korzystanie z aplikacji webowych czy oglądanie filmów, odbywa się właśnie na tej platformie. Prosta obsługa i intuicyjny interfejs sprawiają, że nawet osoby niezaznajomione z technologią mogą łatwo poradzić sobie z używaniem. Dzięki możliwości korzystania z chmury i dostępowi do aplikacji internetowych możesz z powodzeniem korzystać z Gmaila, Dokumentów lub Kalendarza Google. Chromebooki wyróżniają się również niezłą wydajnością baterii, co na pewno przyda się w podróży. Porównując ich wagę i rozmiar do klasycznych laptopów, trzeba też zwrócić uwagę na ich ultramobilność. Są po prostu małe, a więc spokojnie mieszczą się w torbie lub plecaku.

Jeśli szukasz praktycznego i ekonomicznego rozwiązania na letnie wyjazdy, warto rozważyć zakup używanego Chromebooka. Dzięki niemu możesz cieszyć się wakacjami bez obaw o drogiego i delikatnego laptopa, który zostanie w domu. Chromebooka powinien spełnić Twoje podstawowe potrzeby. A jeśli nie, cóż, wakacje są po to, aby odpoczywać, więc cyfrowy detoks na pewno Ci nie zaszkodzi.