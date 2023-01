Office i OneDrive w końcu będą sensownie działać na Chrome OS

Chromebooki to dla wielu osób główny sprzęt do pracy — i nikomu raczej nie trzeba tłumaczyć, że pakiet Office to w takim wypadku absolutna podstawa oraz element, bez którego często zwyczajnie nie da się ruszyć dalej. Do tej pory na Chrome OS oczywiście dało się zainstalować OneDrive oraz aplikacje wchodzące w skład Microsoft 365, lecz było to niezwykle nieintuicyjne.

Źródło: Depositphotos

Wielkie G wreszcie postanowiło jednak wyciągnąć pomocą dłoń w stronę użytkowników. Firma obiecuje bowiem, że jeszcze w tym roku ma pojawić się pełna integracja Microsoft 365 i OneDrive dla komputerów działających na Chrome OS — a to zdecydowanie ma ułatwić instalację programów oraz otwieranie plików.

Google obiecuje, że pełna integracja pojawi się jeszcze w tym roku

Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu Google: użytkownikom będzie oferowane doświadczenie konfiguracji, które przeprowadzi ich przez proces instalowania aplikacji webowej Microsoft 365 i połączenia Microsoft OneDrive z ich aplikacją Pliki na Chromebooku. Pliki będą przeniesione do Microsoft OneDrive po otwarciu w aplikacji Microsoft 365.

Źródło: Google

Amerykańska firma nie podaje dokładnej daty, w której całość wejdzie w życie — zdradza jedynie, że więcej szczegółów na temat integracji zostanie udostępnionych „w nadchodzących miesiącach”. Co jednak warto zaznaczyć, to fakt, że testerzy wersji deweloperskich i beta Chrome OS będą mogli uzyskać dostęp do integracji nieco wcześniej. Kiedy Google udostępni więcej szczegółów, z pewnością Was o tym poinformujemy.

Źródło: Blog Google

Stock Image from Depositphotos