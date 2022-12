Już dawno nie informowaliśmy Was o rozbudowie sieci nadajników własnych Play, czyli u operatora, na którego zasięg najczęściej narzekaliście pod naszymi wpisami. Tymczasem okazuje się, że Play zbliża się już z liczbą nadajników do Orange i T-Mobile.

Nowe nadajniki Play w górach

Wczoraj Play poinformował o postawieniu nowych nadajników w górskich lokalizacjach wypoczynkowych. Łącznie w ostatnim czasie pojawiło się 36 nowych stacji bazowych tego operatora w polskich górach, między innymi tu:

Stok narciarski Powroźnik (Beskid Sądecki)

Schronisko w Dolinie Roztoki (Tatry)

Schronisko na Polanie Chochołowskiej (Tatry)

Sopotnia Wielka (Beskid Żywiecki, szlak na Palenicę)

Terka, Bukowiec (Bieszczady, jezioro Solińskie)

tunel na Zakopiance (S7)

Schronisko „Szrenica” (Karkonosze)

Karpacz SKI Arena – stacja dolna (Karkonosze)

Schronisko PTTK na Szczelińcu (Góry Stołowe)

Liczba nadajników Orange, Play, Plus i T-Mobile

No dobrze, ale ile tak naprawdę Play ma swoich stacji bazowych w porównaniu z innymi operatorami Orange, Plus i T-Mobile? Tu sięgniemy po raport branżowego serwisu TELKO, który ukazał się wczoraj.

Liczba lokalizacji sieci mobilnych (według danych SIIS) Operatorzy/Rok 2021 2020 Zmiana r/r Orange 11 944 11 737 1,8% Play 9 705 8 775 10,6% Plus 7 999 7 919 1,0% T-Mobile 11 922 11 757 1,4%

Raport oparty jest głównie o dane z bazy Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej określanej dalej, jako SIIS. Drugim źródłem danych są rejestry pozwoleń radiowych i urządzeń pracujących bez pozwolenia nazywane dalej zamiennie „rejestrami”, „wpisami” lub „rejestrami pozwoleń”. Jeżeli chodzi sieć Plus, to urządzenia aktywne sprawozdaje Towerlink Poland, ale pozwolenia radiowe Polkomtel i jego spółki zależne.

Na koniec 2021 roku, operatorzy w Polsce raportowali 25 889 unikalnych lokalizacji sieci mobilnej. Najwięcej z nich należy do Orange i T-Mobile - ponad 11,9 tys. nadajników, z czego w przypadku Orange 483 lokalizacji (7,1%) nie jest współdzielonych z T-Mobile w ramach spółki Networks!. T-Mobile z kolei ma takich stacji 461 (6,6%).

Na drugim miejscu jest Play z 9,7 tys. własnych stacji bazowych, a stawkę zamyka Plus - 8 tys. nadajników. Wprawdzie to dane na koniec 2021 roku, ale widać, że jedynie Play nadal intensywnie rozwija swoją sieć na poziomie 10% rocznie (to stały trend, bo na koniec 2019 rok, Play miał 7,8 tys. nadajników, a na przykład Orange 11,2 tys.). Pozostali operatorzy notują roczny wzrost w granicach 1-2% swojej bazy - skupiają się oni raczej na agregacji pasm, rozbudowie nadajników o nowe technologie czy zwalnianiu zasobów (wyłączenie 3G), czego Play nie musi robić z racji tego, że ma najmłodszą sieć nadajników w Polsce i większość z ich stacji ma już zainstalowane najnowsze technologie.

Ile więc Play może mieć dziś własnych nadajników? Już w czerwcu, a więc w połowie roku, operator ten poinformował o przekroczeniu 10 tys. nadajników własnych, a w październiku zmienił system raportowania nowych stacji z cyklu miesięcznego na tygodniowy. Prawdopodobnie więc na dziś, uwzględniając te wszystkie dane, może zbliżać się już do liczby 11 tys., a więc już bardzo blisko Orange i T-Mobile.



Co z najnowszą technologią 5G na nadajnikach Orange, Play, Plus i T-Mobile? Tu kolejność na koniec zeszłego roku wyglądała nieco inaczej. Najwięcej stacji bazowych z 5G posiadał T-Mobile - 3,5 tys. (na 29,4% z wszystkich swoich stacji), Plus - 2,99 tys. (37,4%), Play - 2,4 tys. (24,8%) i Orange - 1,7 tys. (1,4%).

Do lektury całego - całkiem ciekawego, obszernego i obrazującego aktualny stan sieci mobilnych w Polsce raportu, zapraszam na stronę autorów: TELKO.in.

Stock Image from Depositphotos.