Klienci indywidualni szukający ofert na domowy internet mobilny, mają wprawdzie z czego wybierać u każdego z operatorów, jednak to klienci biznesowi mogą tu liczyć na największe limity transferu danych w miesiącu. Postanowiłem więc sprawdzić, jak to obecnie wygląda u naszych operatorów.

Po co firmie internet mobilny do biura? Oczywiście mówimy tu o małych firmach, które biuro mają w lokalizacjach bez dostępu do internetu stacjonarnego lub - to chyba w szczególności, jednoosobowe działalności gospodarcze, w przypadku których biura znajdują się najczęściej w domach.

Mając zarejestrowaną JDG możemy korzystać z benefitów, które to operatorzy mają zwykle przygotowane dla firm małych i średnich. Sprawdźmy więc, jak to obecnie wygląda w przypadku Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Oferty na internet mobilny do biura dla firm w Orange

Internet mobilny do biura w Orange można wykupić wybierając jeden z trzech pakietów. Dwa najtańsze, za 55 zł i 70 zł zawierają limit transferu danych na poziomie 500 GB w miesiącu - droższy z nich ma włączony dostęp do 5G Orange, stąd różnica w cenie.



Za 999 GB w miesiącu trzeba już zapłacić niemal dwa razy tyle - 130 zł miesięcznie. To wszystko na umowę na dwa lata, w przypadku umowy bezterminowej do każdego pakietu trzeba doliczyć po 10 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny do biura dla firm w Play

W Play podobne limity w ofertach na internet mobilny dla firm kosztują nieco mniej.



Za 60,98 zł miesięcznie wykupimy pakiet z limitem 500 GB w zasięgu sieci 5G Play, a za 1000 GB dwa razy drożej, bo 121,95 zł. W tańszym pakiecie na stronie Play jest błąd przy opisie limitu na pełnej prędkości, widać to na zrzucie. Poza tymi pakietami są jeszcze dwa tańsze, ale 150 GB i 250 GB to już zdecydowanie za mało na internet mobilny do biura.

Oferty na internet mobilny do biura dla firm w Plus

Plus ma dla firm internet mobilny w czterech pakietach z limitem od 500 GB wzwyż - wszystkie z dostępem do 5G Plusa. Pierwszy kosztuje 69 zł miesięcznie.



Limit 700 GB kosztuje 79 zł miesięcznie, a za 99 zł jest już 900 GB. Z kolei, za największy limit transferu danych - 1200 GB, zapłacimy 129 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny do biura dla firm w T-Mobile

T-Mobile aktualnie sprzedaje dostęp do internetu mobilnego tylko z urządzeniem - z routerem lub laptopem, ale w przypadku routera to tylko 9 zł opłaty, a abonament przez poł roku kosztuje tylko 2 zł. Do tego internet mamy bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości.



Uśredniając, najtańszy pakiet z ograniczeniem do 30 Mb/s kosztuje miesięcznie 75,89 zł miesięcznie, a z ograniczeniem do 200 Mb/s - 87,13 zł miesięcznie. Tak więc byłaby to najlepsza i najtańsza oferta na internet mobilny dla firm.

Najlepsza i najtańsza oferta na internet mobilny dla firm

Byłaby, gdyby nie pojawiła się ostatnio nowa oferta w Orange Flex z internetem mobilnym bez limitu danych i bez zobowiązania.



Za 80 zł miesięcznie (już z VAT-em) dostajemy oprócz braku limitów w internecie mobilnym, zarówno w smartfonie jak i na dodatkowej karcie SIM do routera, tabletu czy smartwatcha, nielimitowane rozmowy i wiadomości. Do tego możemy dokupić jeszcze jeden numer dla partnera/partnerki za 15 zł miesięcznie i udostępnić mu ten niepotrzebny limit 100 GB transferu danych w miesiącu do smartfona (50 GB warto zostawić na głównym numerze dla paczki danych w roamingu UE).

Tak więc, to w tej chwili najlepsza i najtańsza opcja dla firm na internet mobilny, w zasadzie na dwie usługi za 80 zł czy na trzy za 95 zł (z VAT) miesięcznie.

