Najlepszy z banków w Polsce 2024 - oceniano je w aż 10 kategoriach

To już 9. edycja rankingu Instytucji Roku autorstwa serwisu Mojebankowanie.pl, w ramach którego oceniano 13 banków w Polsce, pod kątem jakości obsługi klienta w 10 kategoriach.

Na początek najważniejsza informacja,- to nie tylko jakaś ankieta czy badanie, a rzeczywista i chyba najbardziej kompleksowa ocena sektora bankowego, prowadzona w sposób ciągły przez cały rok.

Projekt Instytucji Roku jest prowadzony w sposób ciągły przez cały rok. Poziom jakości obsługi klienta jest weryfikowany przez klientów zainteresowanych ofertą produktową, z jakiej najczęściej korzystają klienci.

Jakie banki oceniano? Łącznie było to 13 banków:

ING Bank Śląski Alior Bank Nest Bank Bank Peako S.A. BNP Paribas Bank Polska Bank Ochrony Środowiska Bank Millenium Credit Agricole Bank Pocztowy PKO Bank Polski mBank Santander Bank Polska VeloBank

Wszystkie te banki zostały sprawdzone pod kątem obsługi klienta w 10 kategoriach tematycznych:

obsługa w placówce bank dla firm obsługa w kanałach zdalnych proces otwarcia konta w placówce bankowość prywatna zdalny proces otwarcia konta bankowość osobista aplikacja mobilna obsługa hipoteczna bankowość internetowa

Do tego wzięto pod uwagę z osobna cztery segmenty klientów:

klient indywidualny

klient zamożny

klient private banking

klient firmowy

Jeśli chodzi o ocenę typowych produktów oferowanych przez banki w Polsce, pod lupą znalazły się konta osobiste, konto dla dziecka i nastolatka, oszczędności, inwestycje, karta kredytowa, kredyt hipoteczny oraz oferty dla małych firm.



Dodatkowo sprawdzono tu obsługę klientów w placówkach i kanałach zdalnych w pięciu falach, trwających przez cały rok oraz w 8 dodatkowych falach zweryfikowano obsługę w innych segmentach czy podczas zakupów produktów bankowych.



W rezultacie (tajemniczy klienci) zrealizowali 1711 wizyt w placówkach bankowych, wykonali 1382 połączeń z infolinią, wysłali 780 zapytań e-mail, otworzyli 390 kont osobistych oraz przeprowadzili 780 testów bankowości internetowych i aplikacji mobilnych. Dodatkowo uwzględniono też 84 569 ocen i recenzji prawdziwych użytkowników aplikacji mobilnych.

Najlepszy bank w Polsce 2024

Który bank wygrał? W ogólnej ocenie sumowano po prostu miejsca, które zajęły poszczególne banki we wszystkich kategoriach i wygrał bank z najmniejszą liczbą punktów, a więc okazał się nim ING Bank Śląski. Drugie miejsce zajął Bank Peako S.A., a podium zamyka Bank Millennium.



Z uwagi na to, iż dla każdego klienta liczą się jednak różne kategorie, a to trudno wyczytać z powyższej infografiki, postanowiłem Wam rozbić ją na każdą z kategorii rankingowych.

Najlepsza obsługa w placówce

Santander Bank Polska ING Bank Śląski Alior Bank

Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych

Santander Bank Polska PKO Bank Polski VeloBank

Najlepsza bankowość prywatna

ING Bank Śląski PKO Bank Polski Bank Pekao S.A.

Najlepsza bankowość osobista

Santander Bank Polska ING Bank Śląski PKO Bank Polski

Najlepszy bank dla firm

Santander Bank Polska Bank Pekao S.A. Alior Bank

Najlepsza obsługa hipoteczna

ING Bank Śląski Credit Agricole VeloBank

Najlepszy proces otwarcia konta w placówce

ING Bank Śląski Bank Millennium BNP Paribas Bank Polska

Najlepszy zdalny proces otwarcia konta

Bank Millennium Bank Pekao S.A. ING Bank Śląski

Najlepsza aplikacja mobilna

Bank Pekao S.A. Bank Millennium ING Bank Śląski

Najlepsza bankowość internetowa

Bank Pekao S.A. mBank Santander Bank Polska

Tak więc, jak widać różnie można czytać ten ranking. Dla kogoś, kto nie korzysta z produktów bankowych, ma tylko konto na które wpływa wypłata i aplikację mobilną czy bankowość internetową do jej wydawania, najlepszy będzie Bank Pekao S.A. Z kolei dla klientów, którym zależy na obsłudze klienta czy najlepszych warunkach dostępnych dla kont osobistych, najlepszy będzie Santander Bank Polska, który wygrał w czterech kategoriach tego rankingu.

Źródło: Mojebankowanie.pl

Stock Image from Depositphotos.