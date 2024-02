Banki nie uznają reklamacji nieautoryzowanych transakcji. UOKiK interweniuje

UOKiK nie odpuszcza bankom w Polsce, rozpoczęte przeszło 3 lata temu postępowanie wyjaśniające w sprawie odrzucanych przez banki reklamacji klientów, dotyczących nieautoryzowanych transakcji trwa w najlepsze. Dziś urząd poinformował o zakwestionowaniu procedur w tym zakresie w stosunku do pięciu banków.

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające względem aż 18 banków w Polsce w lipcu 2021 roku (więcej o tym w tym wpisie). Pod czujnym okiem urzędu były procedury następujących banków: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, DnB Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, Plus Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, Toyota Bank Polska.

W dużym skrócie, UOKiK stoi na stanowisku,- zgodnie zresztą z ustawą o usługach płatniczych, iż bank zobowiązany jest zwrócić klientom pieniądze utracone z konta na wskutek nieautoryzowanych przez nich płatności, w terminie D+1, a więc do następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Dopuszcza w tym zakresie tylko dwa wyjątki:

zgłoszenie konsumenta nastąpiło później niż 13 miesięcy po transakcji

istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony konsumenta, o czym bank zawiadomił policję lub prokuraturę.

Z kolei banki odrzucają takie reklamacje, argumentując to tym iż, klienci dopuścili się rażącego zaniedbanie, czym przyczynili się do wykonania takich transakcji nieautoryzowanych.

Takie stanowisko jest również zgodne z prawem, ale banki muszą to udowodnić, a dochodzenie swoich racji i roszczeń wobec klienta, mogą przeprowadzać dopiero po uprzednim wypełnieniu obowiązku zwrotu skradzionych w ten sposób klientom pieniędzy.

Banki jednak tego nie robią lub robią to źle. Dzisiejszy komunikat UOKiK o nieprawidłowościach w tym zakresie dotyczy pięciu banków: Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, Pekao SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Plus Bank.

Co robią źle? Dla przykładu Alior Bank i PKO BP wprowadzili tzw. „zwrot warunkowy”. Polega to na tym, że banki te w terminie oddają skradzione środki, ale po jakimś czasie i na podstawie wewnętrznych ustaleń, stwierdzają winę klienta i pobierają zwróconą wcześniej kwotę. Nie informując przy tym klientów z czego to wynika, ani nie przedstawiając żadnych dowodów świadczących o tym, że wina leży po ich stronie.

Dotychczasowe postępowanie wyjaśniające UOKiK, skutkowało już dwukrotnie postawieniem konkretnych zarzutów - w lipcu 2022 pięciu instytucjom finansowym i czterem w listopadzie 2022.

Źródło: UOKiK.

