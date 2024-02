Wkrótce przelewy będą naprawdę natychmiastowe. Oto Europejskie Przelewy Natychmiastowe

Kiedy możemy spodziewać się tych zmian? Według informacji na stronie Bankier.pl, Instant Payments Regulation wejdzie w życie zaledwie 20 dni po publikacji w dzienniku urzędowym. Po 9 miesiącach wszyscy dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do przyjmowania błyskawicznych przelewów, a po 18 miesiącach każdy będzie mógł wysyłać środki w trybie natychmiastowym. Dla krajów spoza strefy euro, terminy te są nieco dłuższe: odpowiednio 33 i 39 miesięcy. My więc poczekamy na wprowadzenie tych zmian odrobinę dłużej. Z pewnością jednak, osoby korzystające z bankowości w krajach europejskich ze strefy wspólnoty walutowej, szybko je docenią.

Jak szybko pieniądze trafią do odbiorcy?

W ciągu zaledwie 10 sekund, bez względu na dzień czy porę, Twoje pieniądze dotrą do celu – i to wszystko w cenie normalnego przelewu. Obecnie tylko 11% transakcji w Unii Europejskiej to błyskawiczne przelewy. Pozostałe oczekują na sesje rozliczeniowe i "podróżują" tradycyjnymi metodami – a to 200 miliardów euro w UE każdego dnia. Unijni włodarze mają nadzieję, że dzięki IPR przelewy natychmiastowe będą wykorzystywane częściej. I co istotne, mają one obejmować operacje zarówno te wykonywane w Internecie, jak i w oddziałach.

Będzie szybko i bezpiecznie

To jedna z głównych kwestii, na którą zwraca uwagę nowa regulacja. Dane odbiorcy transakcji będą porównywane z danymi posiadacza docelowego rachunku, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i firm. Jeśli dane nie będą zgodne, otrzymasz ostrzeżenie, które pozwoli uniknąć oszustwa. Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu operacji należeć będzie jednak do Ciebie, a nie do banku. Natomiast, gdy bank pokpi sobie kwestię umożliwienia weryfikacji adresata naszego przelewu, będziemy mogli dochodzić odszkodowania od instytucji finansowej.

Zmieni się więc sporo. Polscy użytkownicy bankowości poczekają nieco dłużej, aczkolwiek dobrze jest widzieć, że w zakresie przelewów wprowadzane są usprawnienia. W Polsce od wielu lat funkcjonują przelewy natychmiastowe, jednak należą one do usług, za które klient jest obciążany dodatkową opłatą. Jak wskazuje powyższa regulacja, taka operacja nie będzie mogła być droższa, niż zwykły przelew.