Najlepszy abonament dla firm – promocje w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Podobnie jak w ofertach dla klientów indywidualnych, zakup smartfona wyjdzie Wam taniej w sklepach, co pokazywałem w zeszłym tygodniu na przykładzie iPhone 14 i iPhone 15, skupmy się na samych ofertach, bo tu są ciekawe promocje dla firm.

Promocje na abonament komórkowy dla firm w Orange

Pół roku abonamentu za darmo to znana promocja w ofertach dla klientów indywidualnych, jednak zwykle zarezerwowana dla najdroższych abonamentów. W ofercie dla firm dostępna jest teraz w trzech abonamentach przy nowych numerach i we wszystkich planach przy przeniesieniu numeru do Orange.



Dodatkowo, w każdym pakiecie otrzymujemy na te pół roku pakiet 300 GB transferu danych, do wykorzystania przez 6 miesięcy - zużywany jest w pierwszej kolejności. Warto tu rozważyć abonament M (z opcją korzystania z 5G, do tego nielimitowane rozmowy i wiadomości i 70 GB transferu danych) za 60 zł miesięcznie, średnio 45 zł miesięcznie. Jeśli potrzebujemy dwóch numerów, za drugi zapłacimy 40 zł miesięcznie, średnio 30 zł miesięcznie, czyli łącznie 75 zł miesięcznie za dwa numery.

Promocje na abonament komórkowy dla firm w Play

Play również ma cztery plany abonamentowe, a w aktualnej promocji dla firm, w każdym z nich możemy dobrać drugi numer za darmo, przez całą umowę.



Co oznacza, iż w porównywalnym do wspomnianego w przypadku Orange planu za 65 zł miesięcznie, tyle zapłacimy przez całą umowę za dwa numery, czyli dokładnie 10 zł mniej niż w Orange. Oferta M zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 150 GB transferu danych (dostęp do 5G), a więc dwa razy więcej niż w Orange.

Promocje na abonament komórkowy dla firm w Plus

Podobnie jak w Play, w Plusie skorzystamy z darmowego drugiego numeru. Przy abonamencie S z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami za 59 zł miesięcznie, przez całą umowę (12 miesięcy) to będzie pełna kwota za dwa numery.



Jeśli chodzi o transfer danych, mamy tu limit 140 GB w miesiącu na te dwa numery, czyli po 70 GB na numerze - tak więc podobnie jak w Orange, ale taniej zarówno niż w Orange, jak i w Play.

Promocje na abonament komórkowy dla firm w T-Mobile

Dużo drożej jest w T-Mobile. Jest tu wprawdzie najtańszy pakiet za 50 zł, ale nie obejmuje go aktualna promocja pół roku za darmo. W przypadku, gdy będziemy potrzebowali drugiego numeru za dwa zapłacimy 100 zł miesięcznie.



Pierwszy plan w promocji z kolei - MagentaBiznes M, zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz brak limitów transferu danych, z ograniczeniem prędkości do 40 Mb/s. Do tego 150 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE za 85 zł miesięcznie od 7 miesiąca, czyli średnio 63,75 zł miesięcznie.

Jak doliczymy do tego dodatkową kartę SIM, zapłacimy za nią 35 zł miesięcznie, a więc łącznie nieco mniej niż 100 zł miesięcznie. Warto więc rozważyć tu droższy abonament i brak limitów danych na obu numerach.

Stock Image from Depositphotos.