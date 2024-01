W całym 2023 roku wydałem 51,13 zł na usługi komórkowe. Po co mi abonament?

Jeszcze tylko 2 tygodnie zostały to zakończenia świetnej promocji w Orange Free na kartę dla osób, które wysyłają niewiele wiadomości SMS/MMS czy wykonują niewiele połączeń telefonicznych,- raczej je tylko odbierają. Ewentualnie wykorzystują do tego komunikatory i przez większość dnia podłączeni są do WiFi z internetu stacjonarnego.

Regulamin wspomnianej promocji znajdziecie pod tym linkiem, kończy się ona 31 stycznia 2024 roku, może zostanie przedłużona, może nie - warto więc już teraz z niej skorzystać aby nie przepadła.

Z czystym sumieniem mogę napisać, że warto, bo korzystam z niej od wakacji 2022 roku i to na dwóch numerach. Jednym słowem - działa, do tego stopnia, iż od wakacji 2023 roku nie ponoszę już żadnych kosztów, a dotychczasowe korzystanie z usług komórkowych pozwala mi przypuszczać, że nie będę płacił do wakacji 2024. Tak więc można powiedzieć, że określenie w nazwie promocji - za darmo przez rok, nie jest na wyrost, ma to jakieś swoje pokrycie w rzeczywistości.

Dlaczego na dwóch numerach? To czysty przypadek i w żadnym wypadku warunek tej promocji. Zwyczajnie w wakacje 2022, sprawdzałem dla Was przenoszenie numerów online w ofertach na kartę, więc kupiłem starter. Jednak tak mi się spodobała oferta na kartę (nigdy wcześniej nie korzystałem), że miesiąc później przeniosłem też swój główny numer do Orange Free na kartę. Jako, że mam dualSIM, główny numer podpiłem pod eSIM i korzystałem z niego do rozmów i wiadomości, a dodatkowy zostawiłem na fizycznej karcie SIM do samego internetu mobilnego.

Zasady promocji - 300 GB za darmo przez rok

Na obu numerach włączyłem tę promocję, ale jak później zobaczycie wystarczy to zrobić na jednym numerze. Po aktywacji tej promocji (link do regulaminu) i doładowaniu konta kwotą 5 zł (ponawiamy to przez kolejne 11 miesięcy),- zostaje ona do wykorzystania na rozmowy i wiadomości, w bonusie dostajemy 12 paczek po 25 GB transferu danych. Dodatkowo, każde doładowanie konta kwotą 5 zł w aplikacji mobilnej Mój Orange dodaje Wam do konta 2,5 GB oraz 10 GB bonusu za doładowanie online. Razem więc, każdego miesiąca dostaniecie 37,5 GB - przypominam, za 5 zł miesięcznie. Większe kwoty doładowań, dadzą Wam większy transfer danych.

Jak skorzystać z promocji - 300 GB za darmo przez rok

Najlepiej, tak jak wspominałem przenieść numer od innego operatora, bo na start dostaniecie rok ważności konta i zgromadzonych bonusów. W przeciwnym wypadku - nowy numer czy obecni klienci Orange Free na kartę, będziecie musieli na start zapłacić za taką usługę 29 zł na rok. Jest to konieczne, by zgromadzone środki i bonusy nie przepadały po okresie swojej domyślnej ważności.



Link do przeniesienia numeru znajdziecie na dole tej strony. Nie podaje bezpośredniego, bo jest zindywidualizowany według sesji i wygasa.

Moje podsumowanie roczne promocji - 300 GB za darmo przez rok

Na obu numerach widać, że transfer danych był przez cały rok za darmo z bonusów za doładowania. Z kolei kwoty z doładowań przeznaczałem na rozmowy i wiadomości. Najczęściej na numerze głównym, na dodatkowym sporadycznie - jak nie chciałem by się mój główny wyświetlał. Transfer danych wykorzystywałem na obu numerach, bo na wyjazdach wyłączałem drugą linię, by nie obciążać baterii w smartfonie.

Co kwot doładowań, na obu numerach zobaczycie ostatnie doładowanie 1 sierpnia 2023 roku, to są doładowania za okres od wakacji 2022 do wakacji 2023,- stąd różnice w wydatkach i wpływach, ale na zrzutach mogłem ująć te dokonane od stycznia 2023. Wcześniejszej historii brak na koncie Orange, ale to bez znaczenia w poniższych wyliczeniach.

Numer główny



Na numerze głównym przez cały rok 2023 wydałem 26,79 zł na rozmowy i 19,46 zł na wiadomości SMS/MMS.

Numer dodatkowy

Natomiast na numerze dodatkowym 2,72 zł na rozmowy i 1,16 zł na wiadomości.



Łącznie będzie to 51,13 zł na rozmowy i wiadomości, a więc mniej niż na pozostałe opłaty, które i tak mogłyby być niższe o połowę. To był mój błąd, bo na każdym numerze przedłużałem ważność do wakacji 2024 - zgromadzonych środków i ważność zgromadzonych bonusowych gigabajtów z osobna za łącznie 58 zł dla każdego numeru. Później się dowiedziałem, że wystarczy przedłużyć ważność zgromadzonych gigabajtów za 29 zł za jeden numer i obie wartości się przedłużają na rok.



Niemniej łącznie w 2023 roku wydałem 169,13 zł na wszystko (jak pisałem wyżej, z tego bez sensu poszło 116 zł na przedłużenie ważności na rok dla dwóch numerów, a mogło to być 58 zł), a zostało mi do wykorzystania z doładowań 95,71 zł. Jak łatwo policzyć, przy moim korzystaniu z rozmów i wiadomości wystarczy to do wakacji 2024.

Ile to wychodzi miesięcznie? To też łatwo policzyć, bo widać tu kwoty doładowań w całym 2023 roku, i łącznie na dwa numery doładowałem kwotę 188,82 zł, co daje 15,73 zł miesięcznie. Licząc do wakacji 2024, do kiedy to nie zamierzam już doładowywać kont, a jak widać środków mi wystarczy, daje to niespełna 10 zł miesięcznie na dwa numery. Pamiętajmy też, że na obu numerach mam jeszcze oprócz środków do wykorzystania na rozmowy i wiadomości, łącznie przeszło 1,3 TB transferu danych.

Stock Image from Depositphotos.