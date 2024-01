Przerwa w działaniu Profilu Zaufanego. Tych spraw nie załatwisz

Profil Zaufany będzie miał przerwę w działaniu. Kiedy z niego nie skorzystamy?

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że z powodu prac serwisowych Profil Zaufany będzie niedostępny od piątku, 19 stycznia (dokładnie od godziny 20:00) do soboty, 20 stycznia (do godziny 16:00). Jeśli więc mieliście w planach załatwianie online spraw urzędowych, to pamiętajcie, żeby uwzględnić przerwę w dostępie do usługi PZ. W tym czasie niedostępna będzie też usługa składania podpisu zaufanego.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Trzeba jednak przyznać, że zostało to całkiem nieźle przemyślane — w sobotę raczej niewiele osób decyduje się na załatwianie wszystkich spraw tego typu, więc stosunkowo niewiele osób powinno odczuć większy brak. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze tę przerwę. Sprawia więc to, że załatwienie online wielu spraw urzędowych nie będzie w tym czasie możliwe.

Profil Zaufany to bezpieczne i niezwykle wygodne rozwiązanie

Profil Zaufany to jedno z najbardziej użytecznych cyfrowych narzędzi, pozwalające załatwić multum urzędowych spraw. Autoryzować nim możemy olbrzymią liczbę rzeczy, od ubezpieczenia przez jakikolwiek kontakt z cyfrowym urzędem. Przez ostatnie lata zapewne większość z Was korzystała z profilu zaufanego dziesiątki, jeżeli nie setki razy i nie wyobraża sobie, by w tym momencie mogło go zabraknąć. Niestety, przez chwilę będzie on niedostępny.

Jak założyć Profil Zaufany? Jak możemy dowiedzieć się ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, należy najpierw wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej twojego banku. Następnie operację trzeba potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym, a wtedy na nasz adres mailowy otrzymamy potwierdzenie założenia konta. Możemy także potwierdzić swoją tożsamość w punktach potwierdzających, takich jak urzędy i niektóre banki. Wniosek o założenie PZ automatycznie wysyłamy przez Internet, kiedy rejestrujemy konto, natomiast swoje dane potwierdzamy osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym, również za granicą. Pracownik punktu potwierdzającego poprosi nas o okazanie dokumentu tożsamości, a następnie wydrukuje złożony przez nas wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji