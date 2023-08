Garmin Venu 3/3S z asystentem snu i baterią na 2 tygodnie

Garmin zaprezentowała dzisiaj dwa nowe modele zegarków - Venu 3 i Venu 3S, smartwatche z modułem GPS, które ułatwiają dbanie o własne zdrowie oraz kondycję, a przy tym oferują to co powinien mieć każdy smart zegarek.

Seria zegarków Venu od początku łączy to co najważniejsze, czyli zaawansowane funkcje fitness, doskonałe ekrany dotykowe AMOLED i imponującą żywotność baterii. Najnowsze modele otrzymały dodatkowe szereg nowych funkcji opracowanych z myślą o osobach korzystających z wózków inwalidzkich - rejestrowanie pchnięć, monitorowanie aktywności na wózkach i specjalne zestawy ćwiczeń ułożone dla osób poruszających się na wózku. Wbudowany głośnik i mikrofon pozwalają użytkownikom wykonywać i odbierać połączenia (po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem). Zegarki dostępne są w dwóch rozmiarach (45 i 41 mm) i są tak wygodne, że można je nosić przez całą dobę, monitorując swój sen i drzemki, a czas pracy baterii wynosi nawet do 14 dni w trybie smartwatcha.

Nowe funkcje w serii Venu 3/3S

Zegarki Venu 3/3S to następcy modelu Venu 2/2S Plus, które poza nieco dłuższą żywotnością baterii wprowadzają także kilka nowych funkcji. Nowe modele posiadają między innymi asystenta snu, który dostarcza ocenę jakości snu wraz ze spersonalizowanymi wskazówkami dotyczącymi zalecanej ilości snu. Dokładne monitorowanie faz snu, saturacji i zmienności tętna (HRV) uzupełnione zostało o opcję monitorowania drzemek. Użytkownik dostanie również po przebudzeniu raport poranny, zegarek wyświetla przegląd informacji dotyczących snu, regeneracji, stanu HRV i nie tylko. Raport można dostosować, aby wyświetlać jedynie najbardziej interesujące szczegóły.

Garmin chwali się również, że udoskonalona funkcja Body Battery, która monitoruje poziom energii w ciągu dnia, wskazując najlepsze pory na aktywność i odpoczynek została rozbudowana o spersonalizowane wskazówki dotyczące tego, jak sen, drzemki, codzienne aktywności i poziom stresu wpływają na rezerwy energii organizmu. Pojawił się też wspominany już tryb wózka inwalidzkiego, rejestruje on dzienną liczbę pchnięć kół, przypomina o zmianie rozłożenia masy ciała oraz oferuje zestawy aktywności i treningów dostosowanych do jazdy na wózku. Podczas tworzenia tych funkcji zmodyfikowano algorytmy niektórych istniejących funkcji, aby zwiększyć dokładność danych pod kątem specyfiki jazdy na wózku.

Dla osób, które monitorujących swoje treningi przydatna powinna być też opcja oceny odczuwanego wysiłku, możemy zapisać subiektywną ocenę, jak trudny był trening i jakie było nasze samopoczucie. Pojawiła się też możliwość zaprogramowania treningu interwałowego (biegowy lub kolarski) bezpośrednio na zegarku oraz przewodnik medytacji, który ułatwi zmniejszenie stresu, niepokoju i poprawę koncentracji. Podobnie jak Venu 2 Plus, nowe modele również posiadają wbudowany głośnik i mikrofon pozwalający na nawiązywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio z zegarka (po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem) wraz z możliwością użycia asystenta głosowego, aby odpowiadać na wiadomości. Dodatkowo osoby posiadające telefon z Androidem mogą również przeglądać wiadomości ze zdjęciami i odpowiadać na SMS-y za pomocą klawiatury na zegarku.

30 wbudowanych aplikacji sportowych

Ponad 30 wbudowanych aplikacji sportowych, umożliwia monitorowanie różnorodnych aktywności - od chodzenia i biegania, po jazdę na rowerze, pływanie i treningi dla użytkowników wózków inwalidzkich. Seria Venu 3 umożliwia korzystanie ze wstępnie zaprogramowanych animowanych wskazówek treningowych do ćwiczeń siłowych, HIIT, pilatesu i jogi. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć własne zestawy ćwiczeń korzystając z bazy ponad 1600 ćwiczeń w aplikacji Garmin Connect i przesyłać je do zegarka, by korzystać z wygodnych wskazówek krok po kroku przez cały trening. Oprócz rejestrowania dziennej liczby kroków, spalonych kalorii i pokonanych pięter, seria Venu 3 monitoruje minuty umiarkowanej i intensywnej aktywności, pułap tlenowy podczas biegu lub jazdy na rowerze.

Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia pomagają zapewnić spokój ducha, przesyłając lokalizację do wybranych kontaktów alarmowych, po automatycznym wykryciu incydentu lub wywołania powiadomienia przez użytkownika. Zegarki oferują oczywiście płatności zbliżeniowe Garmin Pay pozwalające na szybkie zakupy i korzystanie z transportu zbiorowego w wybranych lokalizacjach. Użytkownicy mogą także pobierać utwory i playlisty z serwisów Spotify, Amazon Music i Deezer (wymagana subskrypcja), aby słuchać ich bez użycia telefonu (8 GB wbudowanej pamięci). Wyświetlacz w modelu Venu 3 jest nieco większy (1,4 cala) i oferuje wyższą rozdzielczość niż poprzednicy (454 x 454 pikseli) ale nadal pokryty jest szkłem Gorilla Glass 3. Wersja 3S również ma większy wyświetlacz niż 2S/2S Plus o przekątnej 1,2 cala i rozdzielczości 390 x 390 pikseli.

Garmin Venu 3 dostępny jest w zestawieniach kolorystycznych Whitestone/Silver oraz Black/Slate, a mniejszy Venu 3S w kolorach Pebble gray/Slate, Sage gray/Silver, French gray/Soft gold, Dust rose/Soft gold oraz Ivory/Soft gold. Smartwatche z serii Venu 3 dostępne są już w sprzedaży na stronie producenta w sugerowanej cenie detalicznej 499,99 euro. W polskich sklepach pojawiły się w przedsprzedaży za 2299 złotych lub 2499 złotych w przypadku wersji ze skórzanym paskiem.