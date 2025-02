Najlepsze smartfony do 1500 złotych [STYCZEŃ 2025]

Do 1500 zł możesz kupić telefon, który naprawdę będzie dawał radę i posłuży Ci przez dłuższy czas. Sprawdź nasze zestawienie, gdzie marki takie jak Samsung, Google, czy Nothing Phone udowadniają, że w tym budżecie można znaleźć wiele sensownych urządzeń.

Rynek obfituje w różnorodne modele smartfonów z tzw. "średniej półki". Aby ułatwić Ci decyzję, przygotowaliśmy zestawienie kilku interesujących propozycji, które łączą funkcjonalność, wydajność i oczywiście cenę do 1500 zł.

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M55 to smartfon wyposażony w 6,7-calowy ekran Super AMOLED+ o odświeżaniu 120 Hz, co zapewnia płynne wrażenia wizualne. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, wspierany przez 8 GB lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny składa się z trzech obiektywów: 50 MP (szerokokątny), 8 MP (ultraszerokokątny) i 2 MP (makro), co pozwala na wszechstronne fotografowanie. Dla miłośników selfie przewidziano przedni aparat o rozdzielczości 50 MP. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 45 W, co zapewnia długi czas pracy i szybkie uzupełnianie energii.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) to propozycja dla osób ceniących sobie oryginalny design i nowoczesne technologie. Smartfon wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro, co zapewnia płynne działanie systemu Android. 6,7-calowy ekran AMOLED dostarcza wyraźny i nasycony obraz. Aparat główny składa się z dwóch obiektywów 50 MP, co pozwala na robienie szczegółowych zdjęć. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu.

TECNO SPARK 20 Pro+

TECNO SPARK 20 Pro+ to smartfon, który łączy przystępną cenę z solidną specyfikacją. Wyposażony w 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2436 x 1080 px, oferuje wyraźny obraz. Procesor MediaTek Helio G99, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, zapewnia płynne działanie w codziennych zastosowaniach. Aparat główny 108 MP pozwala na uchwycenie szczegółowych zdjęć, a bateria o pojemności 5000 mAh gwarantuje długi czas pracy bez konieczności częstego ładowania.

Samsung Galaxy Xcover 7

Dla osób poszukujących wytrzymałego smartfona Samsung Galaxy Xcover 7 może być interesującą propozycją. Urządzenie spełnia normy odporności IP68 oraz MIL-STD-810G, co oznacza, że jest odporne na wodę, kurz i wstrząsy. 6,6-calowy ekran zapewnia czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Smartfon napędzany jest procesorem Mediatek Dimensity 6100+, wspieranym przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD. Aparat główny 50 MP oraz bateria o pojemności 4050 mAh dopełniają specyfikację tego modelu.

Google Pixel 7a

Google Pixel 7a to propozycja dla miłośników czystego Androida i regularnych aktualizacji. Smartfon wyposażony jest w 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+, co zapewnia żywe kolory i głęboką czerń. Procesor Google Tensor G2, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, gwarantuje płynne działanie systemu. Aparat główny 64 MP, znany z wysokiej jakości zdjęć w serii Pixel, pozwala na uchwycenie pięknych fotografii. Bateria o pojemności 4385 mAh obsługuje szybkie ładowanie, co zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro to smartfon, który oferuje dobrą specyfikację w przystępnej cenie. 6,67-calowy ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz zapewnia płynność i wyrazistość obrazu. Sercem urządzenia jest procesor Mediatek Dimensity 7300 Ultra, wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny 200 MP pozwala na robienie szczegółowych zdjęć, a bateria o pojemności 5110 mAh z szybkim ładowaniem 45 W zapewnia długi czas pracy.

OPPO Reno 12 FS

OPPO Reno 12 FS to elegancki smartfon z 6,67-calowym ekranem OLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px odświeżaniu 120 Hz. Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 6300, wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny 50 MP oferuje dobrej jakości zdjęcia, a przedni aparat 32 MP zadowoli miłośników selfie. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 45 W, co pozwala szybko uzupełnić energię. OPPO Reno 12 FS wyróżnia się także smukłą obudową i minimalistycznym designem, co czyni go ciekawym wyborem dla osób, które cenią sobie estetykę urządzenia.

ONEPLUS Nord CE 4

ONEPLUS Nord CE 4 to model, który łączy w sobie wydajność i przystępną cenę. Wyposażony w procesor Snapdragon 695, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, radzi sobie z codziennymi zadaniami i bardziej wymagającymi aplikacjami. Ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz oferuje dobre wrażenia wizualne. Aparat główny 50 MP pozwala na robienie zróżnicowanych zdjęć. Bateria o pojemności 5110 mAh z szybkim ładowaniem 80 W zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień.

Jaki telefon do 1500 zł?

W budżecie do 1500 złotych w 2025 roku można znaleźć wiele interesujących smartfonów, które łączą solidną specyfikację z atrakcyjną ceną. Jeśli szukasz eleganckiego urządzenia z oryginalnym designem, Nothing Phone (2a) może być świetnym wyborem. Dla osób ceniących wytrzymałość i odporność Galaxy Xcover 7 będzie niezastąpiony. Z kolei Pixel 7a to opcja dla fanów czystego Androida i świetnych zdjęć. Każdy z tych modeli oferuje coś wyjątkowego, co może spełnić różnorodne potrzeby użytkowników. Warto zastanowić się nad tym, co jest dla Ciebie najważniejsze w codziennym użytkowaniu smartfona i wybrać model, który najlepiej to zapewni.