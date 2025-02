Najlepsze smartfony bez limitu cenowego na 2025 rok

Czy warto wydać na smartfon kilka tysięcy złotych? To pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo mamy różne potrzeby, a tym bardziej różne budżety. Załóżmy jednak, że nie mamy żadnych limitów. Rynek zaskakuje nie tylko cenami, ale przede wszystkim jakością i funkcjonalnością smartfonów. Przyjrzyjmy się najlepszym modelom, jakie oferują czołowe marki, i sprawdźmy, co wyróżnia je na tle konkurencji.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra to absolutny król w kategorii smartfonów z Androidem najwyższej półki. Wyposażono go w nowatorski aparat 200 MP z ulepszonym algorytmem AI, który sprawia, że dzienne i nocne zdjęcia wyglądają jeszcze lepiej. Nowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o jasności sięgającej 2600 nitów zadowoli nawet najbardziej wymagających. Do tego mamy baterię 5000 mAh i szybkie ładowanie 45 W, co pozwala na całodniowe użytkowanie bez stresu. Czuć, że Samsung mocno postawił na jakość wykonania – tytanowe ramki i matowe szkło prezentują się naprawdę elegancko. Cena? Około 6900 zł.

Apple iPhone 16 Pro Max

Największy iPhone w historii to definicja stylu i funkcjonalności. Apple iPhone 16 Pro Max oferuje nowy chip A18 Bionic, który zapewnia ogromną szybkość działania i energooszczędność. Wyświetlacz ProMotion OLED o przekątnej 6,9 cala robi wrażenie zarówno pod względem jakości obrazu, jak i responsywności. Nowy obiektyw z technologią peryskopową pozwala na imponujące zbliżenia optyczne. Tradycyjnie jednak Apple nie jest łaskawe dla portfela – cena startuje od 6300 zł. Czy warto? Dla fanów ekosystemu Apple – zdecydowanie.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon dla tych, którzy cenią sobie czystego Androida i zaawansowane funkcje AI. Dzięki procesorowi Tensor G4, Google jeszcze bardziej udoskonalił funkcje fotograficzne, takie jak Magic Eraser czy Real Tone. Aparat 50 MP z nowym sensorem zapewnia naturalne barwy i niesamowitą dynamikę. Ekran OLED o przekątnej 6,7 cala ma świetne odwzorowanie kolorów i doskonałą jasność. Bateria 5100 mAh radzi sobie lepiej niż w przypadku poprzednich modeli, co zawsze było bolączką tej linii smartfonów. Cena? Ok. 4400 zł – solidna propozycja dla fanów Androida.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi nie zamierza oddawać pola konkurencji. Model 14 Ultra zachwyca innowacyjnym systemem kamer z sensorami Sony IMX989. Podwójne peryskopowe teleobiektywy sprawiają, że zbliżenia są ostre i szczegółowe. Wyświetlacz LTPO AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 3200x1440 pikseli sprawia, że oglądanie treści to czysta przyjemność. Xiaomi poprawiło również jakość wykonania – ceramiczne plecki i aluminiowa ramka prezentują się naprawdę dobrze. Chociaż marka kojarzy się z tańszymi urządzeniami, 14 Ultra kosztuje około 5800 zł, co stawia go w tej samej lidze co wymienionych wcześniej konkurentów.

OnePlus 12

OnePlus 12 to smartfon dla tych, którzy nie lubią kompromisów, ale nie chcą jednocześnie wydawać ogromnych pieniędzy na flagowca. Procesor Snapdragon 8 Gen 3 i 16 GB RAM sprawiają, że urządzenie jest bardzo szybkie. Ekran AMOLED z odświeżaniem 144 Hz to właściwy wybór dla graczy i fanów filmów oglądanych na urządzeniach mobilnych. Nowy system kamer, opracowany wspólnie z Hasselblad, zapewnia naturalne kolory i świetną ostrość. Bateria 5400 mAh z ładowaniem 100 W to kolejny argument przemawiający za tym modelem. W cenie około 3500 zł OnePlus oferuje niemal flagową jakość za nieco niższą cenę.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Składane smartfony wciąż robią wrażenie, a Galaxy Z Fold 6 jest tego najlepszym przykładem. Wyświetlacz wewnętrzny o przekątnej 7,8 cala pozwala na multitasking na zupełnie nowym poziomie. Samsung poprawił wytrzymałość zawiasów i dodał wsparcie dla rysika S Pen, co czyni z Folda idealne narzędzie dla kreatywnych profesjonalistów. Mimo że bateria 4400 mAh mogłaby być większa, optymalizacja pozwala na całodniową pracę. Cena? Ok. 3500 zł, ale za unikalne rozwiązania trzeba niestety dodatkowo zapłacić.

Motorola Razr 50 Ultra

Składane telefony wracają do łask, a Motorola Razr 50 Ultra jest tego jeszcze jednym dowodem. Wyświetlacz zewnętrzny AMOLED o przekątnej 3,5 cala to nie tylko stylowy gadżet, ale i praktyczne narzędzie. Po rozłożeniu otrzymujemy ekran OLED o przekątnej 6,9 cala, który sprawdza się zarówno w pracy, jak i w rozrywce. Nowy procesor Snapdragon 8 Gen 3 zapewnia wysoką wydajność, a bateria 3800 mAh z ładowaniem 50 W daje radę. Cena? Ok. 4000 zł. Gdyby nie była rozkładana pewnie byłoby mniej ale to cena za styl i unikalność.

Technologiczni giganci cały czas podnoszą poprzeczkę. Rewolucji nie ma, ale z roku na rok wciąż dostajemy ulepszone urządzenia. Każdy z opisanych modeli ma coś wyjątkowego do zaoferowania – od niesamowitych aparatów, przez składane ekrany, po bezkonkurencyjne procesory. Wybór najlepszego smartfona zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji, ale jedno jest pewne: niezależnie od decyzji, każdy z tych modeli zapewni najwyższą jakość i satysfakcję z użytkowania.