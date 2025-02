Najlepsze słuchawki do 100 złotych [STYCZEŃ 2025]

Rynek oferuje różnorodne modele słuchawek o odmiennych konstrukcjach i funkcjach. A ponieważ mamy je dziś przy sobie niemal tak często, jak nasze smartfony – budżetowych opcji nie brakuje. W końcu to słuchawki gubimy najczęściej, jeśli chodzi o mobilną elektronikę. Dobrze więc, że mamy na rynku sporo tanich rozwiązań, które nie zrujnują domowego budżetu, gdy będzie trzeba wydać kasę na nowe urządzenie. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych propozycji, które wyróżniają się jakością dźwięku, komfortem użytkowania oraz dodatkowymi funkcjami, dostosowanymi do różnych potrzeb i preferencji.

JBL Tune 310C USB-C

JBL Tune 310C USB-C to przewodowe słuchawki dokanałowe, które oferują charakterystyczne dla marki JBL brzmienie Pure Bass. Wyposażone w przetworniki dynamiczne, zapewniają mocny i czysty dźwięk. Lekka i kompaktowa konstrukcja oraz płaski, nieplączący się kabel z wtykiem USB-C sprawiają, że są wygodne w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo wbudowany pilot z trzema przyciskami i mikrofonem umożliwia łatwe sterowanie muzyką oraz prowadzenie rozmów telefonicznych.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite to bezprzewodowe słuchawki douszne. Charakteryzują się lekką konstrukcją oraz minimalistycznym designem. Wyposażone w 12,4-milimetrowe przetworniki z tytanową powłoką, oferują czysty dźwięk z możliwością wyboru spośród czterech efektów dźwiękowych. Dzięki hybrydowej technologii redukcji szumów potrafią tłumić hałas do 40 dB, co pozwala na komfortowe słuchanie muzyki w różnych warunkach. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilne połączenie, a ich bateria pozwala na 7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, z możliwością przedłużenia do 38 godzin przy użyciu etui ładującego. Funkcja szybkiego ładowania umożliwia uzyskanie 2 godzin odtwarzania po zaledwie 10 minutach ładowania.

Creative Zen Air DOT

Creative Zen Air DOT to kompaktowe słuchawki bezprzewodowe typu "true wireless", które oferują solidną jakość dźwięku w przystępnej cenie. Wyposażone w 13-milimetrowe przetworniki neodymowe, zapewniają zrównoważone brzmienie z wyraźnymi tonami wysokimi i głębokim basem. Słuchawki są odporne na pot i zachlapania, co czyni je odpowiednimi do aktywności fizycznej. Czas pracy na baterii wynosi do 7 godzin na jednym ładowaniu, a etui ładujące dostarcza dodatkowe 17 godzin działania.

JBL Tune 500

JBL Tune 500 to przewodowe słuchawki nauszne wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Zapewniają mocny i czysty dźwięk. Lekka i składana konstrukcja oraz miękkie nauszniki gwarantują komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Wbudowany pilot z jednym przyciskiem i mikrofonem umożliwia łatwe sterowanie muzyką oraz prowadzenie rozmów telefonicznych.

MAD DOG GH003

MAD DOG GH003 to przewodowe słuchawki nauszne zaprojektowane z myślą o graczach. Wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki, oferują dynamiczne brzmienie z wyraźnym basem, co sprawia, że efekty dźwiękowe w grach są bardziej realistyczne. Regulowany pałąk i miękkie nauszniki zapewniają komfort podczas długich sesji gamingowych. Wbudowany mikrofon na elastycznym ramieniu umożliwia komunikację z innymi graczami, a długi przewód zapewnia swobodę ruchu.

Sony MDR-ZX110AP

Sony MDR-ZX110AP to lekkie i składane słuchawki nauszne, które oferują zrównoważone brzmienie z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi. Wyposażone w 30-milimetrowe przetworniki dynamiczne, zapewniają czysty dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości. Miękkie nauszniki gwarantują komfort noszenia, a wbudowany pilot z mikrofonem umożliwia odbieranie połączeń i sterowanie muzyką.

Panasonic RP-HJE125

Panasonic RP-HJE125 to klasyczne, przewodowe słuchawki dokanałowe, które wyróżniają się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Wyposażone w 9-milimetrowe przetworniki dynamiczne, oferują czysty i zrównoważony dźwięk, idealny do codziennego słuchania muzyki. Ergonomiczny kształt obudowy oraz silikonowe nakładki w różnych rozmiarach zapewniają wygodę użytkowania i dobre dopasowanie do ucha. Przewód o długości 1,1 metra jest wytrzymały, a lekka konstrukcja sprawia, że słuchawki są niemal niewyczuwalne podczas noszenia. To prosty, ale niezawodny wybór w budżecie do 100 zł.

Jakie słuchawki wybrać do 100 zł

Chociaż budżet do 100 zł może wydawać się ograniczający, rynek w 2025 roku oferuje wiele ciekawych opcji, które łączą dobrą jakość dźwięku z wygodą użytkowania. JBL Tune 310C i Panasonic RP-HJE125 to świetne propozycje dla fanów przewodowych słuchawek. Oferują stabilne brzmienie i wygodę na co dzień. Jeśli preferujesz bezprzewodowe rozwiązania Xiaomi Redmi Buds 6 Lite zaskakują funkcjonalnością w tej cenie. MAD DOG GH003 dostarczają dynamiczne efekty dźwiękowe graczom i wygodę podczas długich sesji. Z kolei JBL Tune 500 i Sony MDR-ZX110AP to klasyczne modele nauszne, które dobrze sprawdzą się w codziennym użytkowaniu.