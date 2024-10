Bowers & Wilkins Pi8 - słuchawki TWS bez kompromisów

Miałem okazję przez ostatnie tygodnie ich używać i dzisiaj chciałbym zdać wam z tych testów relacje. Przyjrzymy się szczegółowo ich możliwościom, funkcjom jakie oferują oraz oczywiście jakości dźwięku. Zwrócimy również uwagę na to, co sprawia, że grają tak dobrze, jak działa system ANC (Active Noise Cancelling) oraz sprawdzimy co czyni je takimi wyjątkowymi.

Bowers & Wilkins Pi8 - specyfikacja

Bluetooth : 5.4

: 5.4 Obsługiwane kodeki : AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless

: AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless Czas pracy na baterii : 6,5 godziny (z włączonym ANC), 20 godzin dzięki etui

: 6,5 godziny (z włączonym ANC), 20 godzin dzięki etui Stopień ochrony przed wodą/pyłem : IP54

: IP54 Waga : 7g na słuchawkę, etui 46g

: 7g na słuchawkę, etui 46g Dostępne kolory: Czarny (Anthracite Black), Biały (Dove White), Niebieski (Midnight Blue), Zielony (Jade Green)

Bowers & Wilkins Pi8 - design

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 wyróżniają się bardzo eleganckim i ciekawym designem, który odzwierciedla ich wysoką jakość wykonania. Dotyczy to zarówno samych słuchawek jak i ich obudowy, która wyróżnia się przyjemnym w dotyku wykończeniem i jaśniejszym pasem z logo firmy. Każda słuchawka jest precyzyjnie wykonana z dbałością o najmniejsze detale, co sprawia, że świetnie współgrają pod tym względem z renomą producenta.

Słuchawki dostępne są w czterech eleganckich kolorach: czarnym (Anthracite Black), białym (Dove White), niebieskim (Midnight Blue, na zdjęciach) i zielonym (Jade Green). Materiały użyte do produkcji są wysokiej jakości, a wykończenie jest gładkie i przyjemne w dotyku. Tutaj zadbano o każdy szczegół i nie ma mowy o wystających elementach czy ostrych krawędziach.

Każda słuchawka waży zaledwie 7 gramów, co czyni je niezwykle lekkimi i komfortowymi w noszeniu, nawet przez dłuższy czas. Co więcej są bardzo wygodne, co było dla mnie nieco zaskakujące gdy po raz pierwszy zobaczyłem ich rozmiar. Okazuje się jednak, że to żaden problem a duża płytka dotykowa poprawia tylko ich obsługę. Etui ładujące, podobnie jak same słuchawki, jest wykonane z wysokiej jakości materiałów i ma elegancki wygląd z kolorowymi akcentami i logo Bowers & Wilkins. Jest również funkcjonalne, oferując możliwość ładowania bezprzewodowego oraz retransmisji dźwięku przez kabel USB-C lub mini-jack.

Mikrofony i przetworniki

Każda słuchawka Bowers & Wilkins Pi8 jest wyposażona w zaawansowane sensory i mikrofony, które gwarantują wysoką jakość dźwięku. W każdej słuchawce znajdują się trzy mikrofony, które odpowiadają za redukcję szumów oraz jakość rozmów telefonicznych. Mikrofony te korzystają z technologii zaczerpniętych z flagowych słuchawek nausznych B&W Px8, co gwarantuje klarowność dźwięku i skuteczną eliminację hałasów z otoczenia​. Producent zadbał również aby nie były niczym przysłonięte, dlatego chroni je tylko delikatna siateczka, która wtapia się naturalnie w cały design.

Kluczowym elementem, który wpływa na jakość dźwięku słuchawek B&W Pi8, są 12-milimetrowe przetworniki z membraną z karbonu. Materiał ten zapewnia szybki czas reakcji i wyjątkową precyzję dźwięku, co przekłada się na bogate i dokładne brzmienie. To samo rozwiązanie zastosowano we flagowych słuchawkach nausznych Bowers & Wilkins Px8 oraz w głośnikach z serii 700, co potwierdza ich wysoką jakość i zaawansowanie technologiczne​.

Bowers & Wilkins Pi8 - jakość dźwięku

Bowers & Wilkins Pi8 oferują wyjątkową jakość dźwięku dzięki zaawansowanej technologii i materiałom użytym w konstrukcji. Jak przed chwilą wspomniałem, każda słuchawka jest wyposażona w 12 mm przetwornik, co jest sporym osiągnięciem jak na słuchawki TWS. Ich karbonowa membrana daje spore możliwości, które dodatkowo wspomaga wsparcie dla bezstratnych kodeków.

Dzięki obsłudze aptX Adaptive i aptX Lossless, słuchawki te mogą strumieniować muzykę w jakości do 24-bit/96kHz, co pozwala cieszyć się dźwiękiem najwyższej klasy i to bezprzewodowo. W praktyce oznacza to, że każdy detal w utworach muzycznych jest precyzyjnie odwzorowany, a brzmienie jest pełne i dynamiczne. Na przykład, w utworze „Who Needs Friends” zespołu Royal Blood, Pi8 prezentują dynamiczne uderzenia bębnów i bogate tekstury instrumentalne z niezwykłą precyzją​

Pi8 oferują zrównoważony dźwięk z wyraźnymi niskimi tonami, bogatą średnicą i czystymi wysokimi tonami. Dźwięk jest wyjątkowo klarowny, a separacja między różnymi pasmami częstotliwości jest imponująca. Słuchawki radzą sobie zarówno z prostymi kompozycjami rockowymi, jak i z bardziej złożonymi aranżacjami akustycznymi, co czyni je uniwersalnym wyborem dla miłośników muzyki różnorodnych gatunków​.

Aktywna Redukcja Szumów (ANC)

System ANC w Bowers & Wilkins Pi8 jest jednym z lepszych na rynku, dzięki technologii zapożyczonej z ich flagowych słuchawek nausznych Px8. ANC w Pi8 skutecznie eliminuje hałasy zewnętrzne, co pozwala na pełne zanurzenie się w muzyce, nawet w głośnym otoczeniu. Technologia ANC w Pi8 jest szczególnie skuteczna w tłumieniu niskich częstotliwości, takich jak hałas ruchu ulicznego czy szum w samolocie. Wydatnie pomaga w tym dobór odpowiednich “gumek”, których mamy tutaj aż 4 rozmiary od bardzo małych (XS), przez małe (S), średnie (M) aż po duże (L). Nieco lepiej mogłoby być pod względem tłumienia wysokich częstotliwości, ale to nadal bardzo wysoki poziom redukcji hałasu, który zadowoli większość użytkowników​

Pi8 oferują również tryb Transparency, który pozwala na słyszenie dźwięków z otoczenia bez konieczności zdejmowania słuchawek, co jest bardzo przydatne w sytuacjach, gdy trzeba być świadomym swojego otoczenia, na przykład podczas przechodzenia przez ulicę czy rozmowy z innymi ludźmi.

Bowers & Wilkins Pi8 - komfort i użytkowanie

Komfort użytkowania jest jednym z najważniejszych aspektów słuchawek bezprzewodowych, a Pi8 nie zawodzą w tej kwestii. Słuchawki są lekkie (7g każda) i dobrze wyprofilowane, co sprawia, że nawet długotrwałe korzystanie z nich nie powoduje dyskomfortu. W zestawie znajdują się cztery rozmiary końcówek silikonowych (XS, S, M, L), co pozwala na lepsze dopasowanie do różnych wielkości kanałów słuchowych​.

Panele sterujące na zewnętrznej stronie słuchawek umożliwiają łatwe zarządzanie funkcjami, takimi jak kontrola głośności, przełączanie trybów ANC i Transparency oraz aktywowanie asystenta głosowego. Przez aplikację Bowers & Wilkins Music można dodatkowo dostosować brzmienie za pomocą pięciopasmowego equalizera, co pozwala na dopasowanie dźwięku do indywidualnych preferencji użytkownika​.

Dodatkowe funkcje

Bowers & Wilkins Pi8 oferują też kilka unikalnych funkcji, które wyróżniają je na tle konkurencji:

Retransmisja audio : etui ładujące nie tylko ładuje słuchawki, ale także może służyć jako bezprzewodowy transmiter audio. Dzięki temu można podłączyć etui do źródła dźwięku, które nie obsługuje Bluetooth, np. systemu rozrywki pokładowej w samolocie i przesyłać dźwięk do słuchawek​. W zestawie mamy przewód USB-C->mini-jack, który pozwala transmitować dźwięk praktycznie z dowolnego źródła.

: etui ładujące nie tylko ładuje słuchawki, ale także może służyć jako bezprzewodowy transmiter audio. Dzięki temu można podłączyć etui do źródła dźwięku, które nie obsługuje Bluetooth, np. systemu rozrywki pokładowej w samolocie i przesyłać dźwięk do słuchawek​. W zestawie mamy przewód USB-C->mini-jack, który pozwala transmitować dźwięk praktycznie z dowolnego źródła. Multipoint Bluetooth : umożliwia jednoczesne podłączenie słuchawek do dwóch urządzeń, co jest wygodne dla osób korzystających z kilku urządzeń na raz​.

: umożliwia jednoczesne podłączenie słuchawek do dwóch urządzeń, co jest wygodne dla osób korzystających z kilku urządzeń na raz​. Zaawansowane mikrofony: każda słuchawka jest wyposażona w trzy mikrofony, które zapewniają wysoką jakość połączeń głosowych i świetnie wspomagają funkcję ANC.

Podsumowanie

Bowers & Wilkins Pi8 to wyjątkowe słuchawki bezprzewodowe, które łączą najwyższą jakość dźwięku z zaawansowanymi funkcjami i eleganckim designem. Dzięki zaawansowanemu systemowi ANC oraz doskonałej jakości dźwięku, Pi8 są świetnym wyborem dla wymagających użytkowników. Chociaż nie są najtańsze, ich wyjątkowe właściwości sprawiają, że są warte swojej ceny.

Dla tych, którzy szukają najwyższej jakości dźwięku w słuchawkach bezprzewodowych, Bowers & Wilkins Pi8 są jedną z najlepszych opcji dostępnych na rynku. Słuchawki możecie kupić w sklepie Top HiFi, a także w dużych sieciach handlowych - Media Expert, RTV Euro AGD oraz Media Markt w promocyjnej cenie.

Artykuł powstał przy współpracy z dystrybutorem marki Bowers & Wilkins.