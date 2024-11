Polowanie na najlepsze słuchawki do 100 zł. Te promocje znikają w mgnieniu oka!

Szukasz dobrych słuchawek do 100 zł? Sprawdź zestawienie ciekawych modeli, które łączą niską cenę z przyzwoitą jakością dźwięku. Te słuchawki to gratka dla łowców okazji, ale trzeba być cierpliwym lub dobrze się naszukać...

Jakie słuchawki do 100 złotych kupić?

Znalezienie dobrych słuchawek w budżecie do 100 zł to nie lada wyzwanie, ale nie jest to niemożliwe. W tym przedziale cenowym nie można liczyć na urządzenia z najwyższej półki, jednak dzięki promocjom i sprawdzonym rekomendacjom można trafić na modele, które oferują zaskakująco dobre parametry. Przygotowaliśmy zestawienie słuchawek, które nie tylko można trafić w atrakcyjnych cenach, ale też cieszą się dobrymi opiniami wśród łowców okazji z platform takich jak Pepper lub AliExpress.

Trudy polowania na najlepsze promocje

Każdy z prezentowanych poniżej modeli słuchawek to wynik polowania na promocje – ceny mogą się różnić w zależności od dostępności, dlatego warto być czujnym i korzystać z okazji, gdy tylko się pojawią. To słuchawki, które w swojej kategorii cenowej wyróżniają się jakością dźwięku, funkcjonalnością oraz popularnością, co czyni je najlepszym wyborem w tym segmencie cenowym. Pamiętajcie jednak, że w popularnych elektromarketach trudno będzie je znaleźć w promocji. Jeśli któryś model Was zainteresuje, polecam przeszukać AliExpress lub dodać sobie alerty w serwisie Pepper.

Baseus WM01

Cena: od 49 zł

Ten model co jakiś czas pojawia się w obniżonej cenie (z 99 na 49 zł), więc warto na niego polować. Baseus WM01 to niedrogie słuchawki bezprzewodowe, które oferują zaskakująco wiele w swoim segmencie cenowym. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 zapewniają stabilne połączenie. Czas pracy wynosi do 25 godzin z etui, co sprawia, że nadają się na dłuższe wyjazdy czy intensywne dni. Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki, co jest praktyczne podczas rozmów telefonicznych. Wbudowany mikrofon z redukcją szumów pozwala na prowadzenie rozmów, a sterowanie przyciskami umieszczonymi na obudowie umożliwia łatwą obsługę bez wyciągania telefonu. Automatyczne parowanie oraz wsparcie dla asystenta głosowego dodatkowo podnoszą wygodę użytkowania.

Edifier W600BT

Cena: od 69 zł

Edifier W600BT to jedna z najlepszych opcji w budżecie do 100 zł, która zaskakuje jakością i funkcjonalnością. 40-milimetrowe przetworniki zapewniają dźwięk z wyraźnym basem, a łączność Bluetooth 5.1 gwarantuje stabilne połączenie i możliwość sparowania z dwoma urządzeniami jednocześnie. Słuchawki mogą działać do 30 godzin na jednym ładowaniu, a w razie potrzeby da się je podłączyć przewodowo. Lekka konstrukcja, miękkie, oddychające nauszniki i minimalistyczny design mogą pozytywnie wpływać na komfort noszenia. W cenie od 69 zł to wyjątkowo opłacalny wybór dla osób szukających dobrych słuchawek za małe pieniądze.

QCY T13

Cena: od 70 zł

Zazwyczaj można je kupić za ok 120 zł, ale na promocji ich cena potrafi spaść do 70 zł. QCY T13 to słuchawki, które wyróżniają się długim czasem pracy – do 8 godzin na jednym ładowaniu i aż 40 godzin z etui ładującym. Dynamiczne przetworniki 7,2 mm oraz wsparcie dla kodeków AAC/SBC zapewniają wyraziste brzmienie. Dzięki technologii Bluetooth 5.1 oferują stabilne połączenie i niskie zużycie energii. Słuchawki wyposażono w dwa mikrofony z cyfrową redukcją szumów ENC. Tryb mono pozwala korzystać z jednej słuchawki jako zestawu słuchawkowego. Dzięki aplikacji można łatwo zarządzać ich ustawieniami. Funkcja Sleep Mode zapobiega przypadkowemu wciśnięciu czegoś podczas zasypiania w słuchawkach.

Xiaomi TWS Redmi Buds 3

Cena: od 79 zł

Mimo że nie ma ich już w sprzedaży na Media Expert, wciąż wisi tam stara cena, czyli 199 zł. Dziś można je kupić już za 79 zł. Xiaomi Redmi Buds 3 to wygodne słuchawki bezprzewodowe, które zaskakują swoją lekkością i praktycznością. Ważą jedynie 4,4 g i oferują półdouszną konstrukcję. Są niemal niewyczuwalne podczas noszenia, a ich minimalistyczne etui idealnie mieści się w dłoni. Dzięki technologii Bluetooth 5.2 z układem Qualcomm QCC3040 oferują stabilne połączenie, szybszą transmisję danych i niższe zużycie energii. Posiadają membrany 12 mm i są wyposażone w mikrofony wspierane technologią cVc™ eliminują hałas i pogłos. Działają do 5 godzin na jednym ładowaniu, a z etui aż 20 godzin. Obsługa jest intuicyjna – muzyka zatrzymuje się automatycznie po wyjęciu słuchawki z ucha. Certyfikat IP54 chroni je przed kurzem, wodą i potem, co sprawia, że sprawdzają się w różnych warunkach.

Superlux HD681

Cena: od 79 zł

Tym razem coś na kablu. Superlux HD681 to słuchawki, które łączą świetne brzmienie z wygodą użytkowania, wyróżniając się w swojej kategorii cenowej. Duże przetworniki 50 mm zapewniają szerokie pasmo przenoszenia od 10 do 30000 Hz i dynamikę na poziomie 98 dB, co przekłada się na klarowny dźwięk z wyraźnym basem. Ergonomiczna konstrukcja i regulowany pałąk sprawiają, że słuchawki dobrze dopasowują się do kształtu głowy. Dzięki uniwersalnemu złączu 3,5 mm i kablowi o długości 2,5 m HD681 można podłączyć do różnych urządzeń, ciesząc się swobodą ruchów (oczywiście nie aż taką, jak w przypadku modeli bezprzewodowych). W tej cenie to świetna opcja dla fanów klasycznych słuchawek nausznych.

EarFun Air Pro

Cena: od 89 zł

Jeszcze w czerwcu można je było kupić na stronie producenta za niespełna 90 złotych. Wśród Pepperkowiczów zyskały wiele pozytywnych komentarzy. Niestety teraz trudno je wyhaczyć za mniej niż 200 zł. Uwzględniłem je w rankingu, bo warto na nie polować. To bezprzewodowe słuchawki douszne, które łączą przyzwoity dźwięk z dodatkowymi funkcjami. Wyposażone w hybrydową redukcję szumów QuietSmart, potrafią tłumić hałas aż do 38 dB, co pozwala lepiej skupić się na muzyce lub rozmowach. Przetworniki dynamiczne 10 mm zapewniają mocne brzmienie, a dostosowany algorytm poprawia jakość rozmów, eliminując zakłócenia. Tryb przezroczystości umożliwia słyszenie otoczenia, co przydaje się podczas codziennych aktywności. Oferują do 32 godzin pracy (9 godzin same słuchawki + 23 godziny dzięki etui), a szybkie ładowanie zapewnia 2 godziny odtwarzania już po 10 minutach. Wodoodporność na poziomie IPX5 sprawia, że nadają się do treningów i użytkowania w różnych warunkach pogodowych.