Cisza na zawołanie. Te słuchawki z ANC pozwolą odciąć się od świata.

Najlepsze słuchawki dla podróżujących

Dla osób, które często podróżują, zarówno służbowo, jak i rekreacyjnie, hałas otoczenia bywa dużym utrudnieniem. Da się to odczuć zwłaszcza w samolotach, pociągach czy zatłoczonych przestrzeniach publicznych. Słuchawki z aktywną redukcją szumów (ANC) pozwalają zminimalizować te niedogodności, tworząc bardziej komfortowe warunki do słuchania muzyki, oglądania filmów, pracy w skupieniu lub po prostu odpoczynku. Wybrałem 5 modeli, które szczególnie dobrze sprawdzają się w podróży pod względem skuteczności tłumienia hałasu.

Dlaczego warto postawić na ANC?

Technologia aktywnej redukcji szumów działa na zasadzie generowania przeciwfal dźwiękowych, które niwelują hałas z otoczenia. Najlepiej radzi sobie z niskimi częstotliwościami, np. szumem silników. Dobre słuchawki do podróży powinny też być wygodne nawet przy dłuższym użytkowaniu, wytrzymałe, a także oferować solidny czas pracy na jednym ładowaniu. Oto 5 propozycji.

Sony WH-1000XM6

Najnowsza wersja popularnej serii Sony, model WH-1000XM6, przynosi kilka istotnych usprawnień względem poprzednika. Producent zastosował nowy procesor QN3 oraz zwiększył liczbę mikrofonów do 12, co przekłada się na bardzo skuteczne tłumienie hałasu – zwłaszcza w niskich tonach. Nowe przetworniki oferują dobrze zbalansowane brzmienie z wyraźnym basem. Obsługa LDAC umożliwia odtwarzanie dźwięku w wyższej jakości, choć różnica będzie zauważalna głównie na plikach Hi-Res.

Model waży 254 g, ma składaną konstrukcję i około 30 godzin pracy z ANC (lub 40 bez), co czyni go praktycznym wyborem na dłuższe podróże. Warto też wspomnieć o funkcjach takich jak multipoint, tryb transparentny czy szybkie ładowanie, które podnoszą codzienny komfort użytkowania.

Apple AirPods Max

AirPods Max to propozycja skierowana głównie do użytkowników ekosystemu Apple. Słuchawki wykorzystują chip H1 i dziewięć mikrofonów, oferując skuteczne tłumienie hałasu, zwłaszcza w średnich i wyższych pasmach. Charakterystyka dźwięku jest neutralna, z naciskiem na klarowność wokali, a funkcja Spatial Audio zapewnia bardziej przestrzenne wrażenia podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.

Z wad warto odnotować wagę – 385 g to sporo jak na słuchawki nauszne – oraz ograniczoną kompatybilność z systemem Android. Czas pracy na baterii (ok. 20 godzin) wypada przeciętnie. Dla osób korzystających z urządzeń Apple dużym plusem będzie jednak płynna integracja i wygodne przełączanie się między urządzeniami.

Bose QuietComfort Ultra

Bose QuietComfort Ultra to model ceniony przede wszystkim za komfort użytkowania i bardzo dobre ANC, szczególnie skuteczne w tłumieniu jednostajnego hałasu (patrz: szum silnika w samolocie). Brzmienie jest ciepłe, z wyraźnym basem, a funkcja Immersive Audio dodaje przestrzenności.

Słuchawki ważą 250 g i są składane, co sprzyja mobilności. Bateria pozwala na około 24 godziny pracy z ANC, co plasuje je między konkurencyjnymi modelami Sony i Apple. Bose obsługuje aptX Adaptive, co jest krokiem powyżej SBC i AAC, choć nadal ustępuje LDAC.

Technics EAH-AZ80

Technics EAH-AZ80 to propozycja dla tych, którzy wolą słuchawki TWS. Wyposażone w 10-milimetrowe przetworniki, oferują czyste, szczegółowe brzmienie z dobrze kontrolowanym basem. ANC działa skutecznie jak na formę dokanałową, a dodatkowe funkcje – takie jak tryb transparentny i multipoint – zwiększają ich użyteczność w dynamicznym środowisku. Czas pracy z włączonym ANC wynosi około 7 godzin, a z etui doładowującym – do 25 godzin. Odporność na zachlapania (IPX4) sprawia, że słuchawki można bez obaw zabrać w tam, gdzie może pojawić się deszcz i wilgoć. Choć mniej rozpoznawalne niż produkty Sony czy Apple, model Technicsa broni się jakością i wszechstronnością.

Soundcore Liberty 4 NC – rozsądna opcja budżetowa

Soundcore Liberty 4 NC to jeden z ciekawszych modeli z niższej półki cenowej. Za ok. 350 zł oferują skuteczne ANC, dobrze sprawdzające się w hałasie ulicznym czy komunikacji miejskiej. Brzmienie jest zbalansowane, z solidnym basem, a obsługa kodeka LDAC wyróżnia je w tej klasie. Na jednym ładowaniu działają do 10 godzin, a z etui – do 40. Wbudowany czujnik założenia i tryb transparentny to rzadkość w tym segmencie. Największym kompromisem jest jakość mikrofonu przy rozmowach – przeciętna, choć wystarczająca do okazjonalnego użytkowania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze słuchawek dla podróżujących?