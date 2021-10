Kasztanowy ludzik

Nowość Netfliksa zabiera nas do Kopenhagi, gdzie na jednym z osiedli na przedmieściach policja odkrywa ciało brutalnie zamordowanej dziewczyny pozbawione jednej dłoni. Obok znaleziono też niewielkiego ludzika z kasztanów, który łączy sprawę z zaginięciem córki znanej polityk sprzed roku.

Rząd

Duńskie "House of Cards"? Temtem wspólnym na pewno jest polityka, ale okoliczności nieco inne, bo zamiast zemsty jednego z działaczy, mamy do czynienia z kulisami wyborów parlamentarnych, w których po raz pierwszy w historii premierem Danii została kobieta. Powstały trzy sezony, które są miłą odmianą dla amerykańskiej polityki w większości najpopularniejszych seriali.

Książęta

Pochodzący ze Szwecji serial przedstawia losy księcia Wilhelma, który trafia do prestiżowej szkoły z internatem Hillerska. Na miejscu zamiast ogłady i przygotowania do pełnienia swojej życiowej roli, przechodzi przemianę w wyniku której najważniejsze dla niego stają się wolność i miłość. Co wybierze, gdy zostanie postawiony przed faktem i będzie następcą tronu?

Kalifat

Serial dający szansę zobaczyć wydarzenia z różnych perspektyw życia w kalifacie. Dorastające w Szwecji córki imigrantów marzą o ucieczce do rodzimego kraju - są zapatrzone islamski radykalizm, podczas gdy Szwedka mieszkająca w arabskim kraju z mężem będzie szukać drogi ucieczki. Wszystko to splatają wydarzenia w tle, czyli widmo ataku terrorystycznego, za którym ma stać ISIS. Zamiast efektownych eksplozji, solidna dawka prawdziwego thrillera.

Lilyhammer

Niewiele osób staje sobie sprawę, że jest to de facto pierwsza oryginalna produkcja Netfliksa, a nie "House of Cards". To właśnie ten serial jako pierwszy współfinansował streamingowy gigant, ale mało kto zwrócił na niego uwagę, bo prym wiodą nowości. A zesłany do Norwegii w ramach programu ochrony świadków nowojorski gangster napotka nie lada przygody i problemy.

Borderliner

Często ukazywani w serialach przedstawiciele służb to ludzie z problemami, ale zawsze stoją po stronie prawa. Główny bohater "Borderliner" wybiera rodzinę ponad swoje obowiązki i tuszuje morderstwo, by ochronić bliskich. Jego partnerka z pracy zaczyna go podejrzewać i mężczyzna rozpoczyna grę, w której trudno będzie o wskazanie granic pomiędzy dobrem i złem.

Rita

Duńczycy zaskakują ciekawymi projektami, które nie muszą być wrzucane do jednego worka z innymi kryminałami. Ten serial pokazuje, że potrafią z dystansem nakręcić dobry komediodramat o dość wyjątkowej nauczycielce, która doskonale dogaduje się z uczniami, ale nie idzie jej już tak dobrze z dorosłymi.

Ragnarok

Mitologia nordycka w nowoczesnym wydaniu, gdzie spotykamy bardziej przyziemne wersje Thora i Lokiego. Serial cechuje się świetnym klimatem i oprawą wizualną, a opowieść o młodych mieszkańcach Eddy, którzy mierzą się ze zmianami klimatycznymi zaskoczyła niejednego widza.

Ruchome piaski

W prywatnej szkole dochodzi do strzelaniny, a postawiona przed sądem Maia Norberg zdaje się być niewłaściwą osobą na niewłaściwym miejscu. Dość szybko wychodzą jednak na jaw tajemnice dotyczące jej relacji z innymi. Obraz ułożonej uczennicy zaczyna się rozpadać.