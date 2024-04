Pierwszy film zawsze najlepszy? Porównujemy części wielkiego hitu

Diuna była wspaniałym widowiskiem audiowizualnym, ale dość topornym filmem pod względem czysto rozrywkowym. Druga odsłona miała okazję poprawić wiele błędów, ale… sama nie dała rady ustrzec się licznych wpadek i niedociągnięć. Debatujemy, która odsłona wypadła lepiej na kinowych ekranach.

