Prime Video — najlepsze horrory

Prime Video jest naprawdę cennym źródłem filmów, jeśli chodzi o horrory. Od klasyków po nowatorskie produkcje, oferta kina grozy na tej platformie jest dość zróżnicowana. Poniżej przedstawiamy zarówno dobrze znane tytuły, jak i ukryte perełki, które mogą Wam się spodobać. Koniecznie dajcie też znać, jeśli Waszym zdaniem pominęliśmy jakieś ważne produkcje!

Cube

W tym nietypowym thrillerze grupa ludzi budzi się w tajemniczym, śmiertelnie niebezpiecznym labiryncie, który staje się areną, na której muszą przetrwać. Unikatowy pomysł oraz napięcie, jakie towarzyszy rozwijającej się akcji, czynią z tego filmu niezapomniane doświadczenie dla miłośników psychologicznego kina grozy.

The Witch

Przenosząc nas w czasy kolonialnej Nowej Anglii, film wyprodukowany przez studio A24 stawia na niepokojącą atmosferę i grozę w subtelnym wydaniu. Opowieść o rodzinie walczącej z siłami zła na odosobnionej farmie wywołuje uczucie niepokoju i dyskomfortu, sprawiając, że widz jest zafascynowany od pierwszej do ostatniej sceny.

Get Out

Film Jordana Peele'a nie tylko w pewien sposób odświeżył w 2017 gatunek horroru, ale także postawił ważne pytania dotyczące tożsamości oraz rasizmu. Łącząc duże pokłady napięcia, z pewnego rodzaju komentarzem społecznym, "Get Out" to horror, który zostaje w pamięci na długo po zakończeniu seansu.

Pierwsza noc oczyszczenia

W świecie przyszłości, gdzie mordowanie innych jest legalne przez jedną noc w roku, ludzie walczą o przetrwanie. Seria "Purge" ma znacznie więcej części (niektóre również dostępne na Prime Video), ale od "Pierwszej nocy oczyszczenia" rozpoczyna się ten przerażający koncept.

Sharknado

Jeśli chodzi o absurdalne horrory, seria "Sharknado" to ścisła czołówka. Oferuje mieszankę absurdalnej akcji i niekończących się skrajnie głupich pomysłów ujętych w scenariuszu. Jeśli szukasz czegoś lekkiego i niezobowiązującego, ten film jest idealnym wyborem. Jak można nie zakochać się w filmie, którego głównym motywem jest tornado rozrzucające rekiny nad miastem?!

Martwa cisza

Bezwzględny thriller twórców kultowej "Piły". Jamie i Lisa natrafiają na lalkę brzuchomówcy. Sytuacja staje się jeszcze bardziej przerażająca, gdy kobieta zostaje zamordowana i pozbawiona języka. Jamie, który staje się podejrzanym w sprawie zabójstwa, postanawia rozwikłać zagadkę śmierci żony i udowodnić swoją niewinność. Podczas dochodzenia odkrywa, że lalka znaleziona pod drzwiami należała do zamordowanej brzuchomówczyni, co prowadzi go na trop mrocznej tajemnicy.

Teksańska masakra piłą mechaniczną II

Tego tytułu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. "Jedynka" nie jest wprawdzie dostępna na Prime Video, ale mamy "dwójkę". Kontynuacja klasycznej horrorowej opowieści przynosi więcej krwi, terroru i szaleństwa. Znany z brutalności i niepokojącej atmosfery film to pozycja obowiązkowa dla fanów klasycznego horroru.

Pirania

Ten kiczowaty horror oferuje dawkę czystej rozrywk w stylu wcześniej wspominanego "Sharknado". Warto jednak zauważyć, że "Pirania" to klasyka gatunku – film powstał bowiem w 1978 roku. Z perspektywy czasu absurdalne ceny i nieporadne efekty specjalne zyskują jeszcze więcej uroku. "Pirania" to film, którego nie należy brać na poważnie. Tylko takie podejście pozwala się po prostu dobrze bawić.

Odgłosy

Klasyka gatunku wyreżyserowana przez Dario Argento, scenarzysty kultowego westernu "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie", ale przez wielu uznawany też za jednego z mistrzów kina grozy. Amerykanka przybywa do Wiednia, aby rozpocząć naukę w prestiżowej szkole baletowej. Szybko jednak odkrywa, że w placówce dzieje się coś bardzo złego...

Horror Amityville

Kolejny klasyk, tym razem bazujący na powieści. w domu rodziny DeFeo dochodzi do makabrycznej zbrodni, w której ginie 6 osób. Do morderstwa przyznaje się Ronald DeFeo Jr., twierdząc, że zmusiły go do tego tajemnicze głosy. Po trzynastu miesiącach od tragedii, George i Kathy Lutzowie decydują się na zakup tej samej posiadłości, nieświadomi przerażających wydarzeń, które miały tam miejsce. Mimo przekonania o znalezieniu wymarzonego miejsca na ziemi ich szczęście zostaje szybko zakłócone przez serię niezwykłych i przerażających wydarzeń.

Źródło: Depositphotos

Co obejmuje pakiet Prime na Prime Video?

Pakiet Prime to usługa subskrypcyjna oferowana przez platformę Amazon. Zapewnia ona nie tylko dostęp do biblioteki filmów i seriali w ramach Prime Video, ale także szereg innych korzyści. Subskrybenci Prime zyskują darmową dostawę z Amazona, dostępu do ekskluzywnych ofert i promocji, a także bezpłatne gry na PC. Koszt usługi to 49 zł za rok.