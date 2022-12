W te gry multiplayer już nie zagracie. Epic wyłącza serwery

Studio Epic poinformowało wczoraj, że zdecydowało o wyłączeniu nieaktualnych już usług sieciowych i serwerów dla kilku starszych gier, które nadal cieszą się popularnością ze strony graczy jednak nie wspierają usług Epic Online Services. To właśnie w oparciu o nie działają nowsze produkcje studia oferujące rozgrywkę multiplayer. EOS oferuje m.in. ujednolicony system znajomych, funkcje czatu głosowego oraz dodatkowe narzędzia związane z kontrolą rodzicielską pozwalające na ograniczenie dostępu do gier najmłodszym graczom.

Epic usuwa wsparcie multiplayer w starszych grach

W jakie gry nie zagracie w sieciowych trybach multiplayer? 24 stycznia 2023 r. tryb sieciowy przestanie działać w:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1

Dance Central 2

Dance Central 3

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1

Rock Band 2

Rock Band 3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z samymi klasykami, o których pamiętają wyłącznie pasjonaci i fani, którzy od czasu do czasu zaglądali na serwery, by wspólnie z innymi spędzić spędzić razem czas. Wyłącznie serwerów online nie oznacza jednak końca rozgrywki. Gracze nadal będą mogli uruchamiać wybrane gry w trybie pojedynczego gracza oraz grać w trybach lokalnego multiplayer. Które konkretnie? Epic tego nie zdradza - dowiemy się tego na początku przyszłego roku.

Studio poinformowało również o tym, że zaczyna usuwać te gry z popularnych sklepów (Steam, Epic Games Store i GOG). Co ciekawe, ze sklepów znikną również inne tytuły. To m.in. Hatoful Boyfriend and Hatoful Boyfriend: Holiday Star w wersji na macOS i Linux, oraz DropMix w wersji na smartfony. Firma zapewnia jednak, że jeśli gracze je wcześniej kupili, będą mieli do nich dostęp. Epic zamyka też dostęp do Battle Breakers, która przestanie działa 30 grudnia tego roku. Gracze, którzy dokonali zakupów przedmiotów w ramach mikrotransakcji realizowanych przez Epic mogą liczyć na automatyczny zwrot pieniędzy - o ile zakup został dokonany w ostatnich 180 dniach.

Epic wyłącza serwery MP w starych grach. Nie wszystko stracone!

Jest w tym wszystkim jeden promyczek nadziei. Jak się okazuje Epic nie chce zostawiać graczy z niczym - przynajmniej jeśli chodzi o jeden tytuł, który przestanie wspierać multiplayer. Jeśli gracie w Unreal Tournament 3 i będziecie tęsknić za rozgrywką wieloosobową, to mam dla was dobrą wiadomość. Na Steam pojawiła się właśnie podstrona Unreal Tournament 3 X. To darmowa wersja popularnej strzelanki, która charakteryzować się będzie funkcją crossplay pozwalającą graczom Steam, Epic Games Store i GOG na wspólną rozgrywkę bez względu na sklep, z którego ją uruchomią. Unreal Tournament 3 X w pełni wspiera serwery Epic Online Services, oferować będzie kilka trybów zabawy, zero mikrotransakcji oraz kampanię dla pojedynczego gracza.

Choć premiery Unreal Tournament 3 X jeszcze nie znamy, można podejrzewać, że pojawi się na Steam, Epic Games Store i GOG pod koniec stycznia przyszłego roku - to właśnie wtedy Epic wyłączy serwery dla starej wersji gry.