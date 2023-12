Najlepsze seriale do oglądania ciągiem. Niektóre pozycje są dość wątpliwe

Ranker to jedna z najpopularniejsza stron do ocen. Jej użytkownicy oddali ponad półtora miliona głosów wskazując seriale, które najlepiej nadają się do oglądania ciurkiem — czyli tzw. binge watchingu. W dobie gdy większość z nas ceni sobie leniwe popołudnia z nawet kilkunastoma odcinkami seriali, warto rzucić okiem na listę serii które zachęcają do obejrzenia "jeszcze jednego odcinka". No więc właśnie: które seriale najlepiej nadają się do oglądania w ten sposób?

Widzowie wybrali seriale które najlepiej nadają się do oglądania jednego odcinka za drugim

Lista opublikowana przez Ranker zawiera trzydzieści pozycji. Jak prezentuje się wybór użytkownika który stworzyło półtora miliona oddanych głosów?

Gra o Tron Stranger Things Breaking Bad Biuro Sherlock Przyjaciele Rodzina Sopranos Teoria Wielkiego Wybuchu Supernatural Synowie Anarchii Dr. House Shameless Niepokorni Ozark Zabójcze umysły Parks and Recreation Skazany na śmierć Kompania Braci Dexter Peaky Blinders Zadzwoń do Saula Jak poznałem waszą matkę Współczesna rodzina The 100 Lucyfer Chirurdzy Mandalorian Orange is the New Black The Walking Dead American Horror Story Prawo ulicy.

Jak widać — lista jest pokaźna i zawiera... cały zestaw klasyków. Stosunkowo niewiele znalazło się tam nowych produkcji, co jest dość zaskakujące. Zwłaszcza w kontekście nowości które często są właśnie połykanie przez widzów ciurkiem, jednego weekendu, gdy tylko udostępniony zostanie cały sezon. Nie zmienia to jednak faktu, że na liście czekają same dobre serie, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Szczerze mówiąc jednak... trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto w 2023 zdecyduje się "zbindżować" całych Chirurgów. Serial dotychczas doczekał się już ponad 400 odcinków.