Najlepsze promocje Allegro Black Weeks - jakie przeceny będą dzisiaj?

Allegro Black Weeks, czyli promocje trwające aż do 30 listopada, wystartowały w tym roku już jakiś czas temu. Tradycje Black Friday i Cyber Monday, dawniej związane głównie z wyprzedażami USA, zdobyły popularność nie tylko tam, ale dość szybko trafiły także do innych krajów, w tym do Polski. Przesunięcie weekendowego szaleństwa na poprzedzające tę datę oraz kolejne dni, a nawet tygodnie wynika z ogromnego zainteresowania tańszymi zakupami, co nie może nikogo dziwić. Z badań przeprowadzonych przez Allegro wynika, że polscy klienci niezwykle aktywnie uczestniczą w tym okresie, a ponad połowa badanych korzysta z tego rodzaju promocji.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, Allegro postanowiło przedłużyć święto zakupów na swojej platformie aż do 25 dni! Warto zauważyć, że najlepsze promocje można wykorzystać instalując aplikację Allegro na smartfonie. Użytkownicy mogą liczyć na kupon na 15 zł za instalację i drugie 15 zł na pierwsze zakupy. Co więcej, w trakcie festiwalu istnieje także szansa na zdobycie nawet 30 monet, wydając co najmniej 500 złotych na produkty objęte promocjami na Black Weeks.

Subskrybenci abonamentu Allegro Smart! mogą dodatkowo skorzystać z ofert z Shakera. W tym miejscu czekają produkty przecenione o co najmniej 50%, a każdego dnia dostępna będzie specjalna oferta za symboliczną złotówkę!

Promocje na Allegro Black Weeks 27 listopada

iPhone 14 Pro Max

Cena: 4899 zł (normalnie: 6199 zł)

Zeszłoroczny model iPhone’a to wciąż jeden z najbardziej pożądanych wśród klientów. Wcięcie zastąpiła Dynamic Island pozwalająca na wyświetlanie wielu elementów interfejsu w niezwykle ciekawy i dynamiczny sposób. Węższe krawędzie wokół ekranu oznaczają, że sam wyświetlacz jest odrobinę większy. 6,7-calowy ekran Super Retina XDR w iPhone 14 Pro Max prezentuje się imponująco. To panel OLED o rozdzielczości 2796 x 1290 px, proporcjach 19.5:9 i gęstości pikseli 460 PPI, charakteryzujący się adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność ekranu osiąga 1000 nitów (1600 w trybie HDR), a na otwartej przestrzeni w trybie auto wzrasta do 2000 nitów. Panel pokryto powłoką Ceramic Shield Glass, które ma zapewnić odporność na zarysowania i drobne uszkodzenia.

Mamy nowy główny sensor aparatu o rozdzielczości 48 MPx, a wyspa na aparaty wygląda bardzo podobnie, jak u poprzednika. Ponadto do naszej dyspozycji są aparat ultraszerokokątny 12 Mpx oraz teleobiektyw 12 Mpx. Do naszej dyspozycji są zoomy optyczne 2x oraz 3x. Telefon nagrywa wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K do 60 klatek na sekundę ze wsparciem Dolby Vision. Oferuje też tzw. tryb filmowy wprowadzający rozmycie tła czy tryb czynności, gdzie nie będziemy potrzebować gimbala, by podczas różnych aktywności nagrać stabilne wideo. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: czarny, srebrny i fioletowy. Wbudowana pamięć sprzedawanego egzemplarza to 128 GB.

Jabra Elite 8 Active Czarne

Cena: 699 zł (normalnie: 849 zł)

Ze słuchawek pragniemy korzystać w wielu przeróżnych warunkach, dlatego producenci wychodzą naprzeciw takim potrzebom i przygotowują modele gotowe do działania w ekstremalnych sytuacjach. Jabra Elite 8 Active przeszły wszystkie niezbędne testy zgodnie z amerykańskim standardem wojskowym (810H), które były przeprowadzone w ekstremalnych warunkach. Obejmują one różnorodne czynniki, takie jak wilgotność, wysoka temperatura, deszcz czy duże wysokości. Dodatkowo, są całkowicie wodoszczelne, sprostają zanurzeniu do 1,5 metra, a etui ładujące posiada certyfikat IP54 potwierdzający odporność na pył i wodę.

Słuchawki Elite 8 Active oferują pełne zanurzenie w dźwięku dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu Dolby Atmos. Dzięki tej technologii dźwięk otacza nas z każdej strony, tworząc przestrzenną i immersyjną atmosferę dźwiękową. Dodatkowo, słuchawki wyposażone są w zaawansowany układ ANC, czyli aktywną redukcję hałasu. Ten mechanizm pozwala skutecznie eliminować zewnętrzne dźwięki, umożliwiając użytkownikowi skupienie się na muzyce lub rozmowie bez zakłóceń. Ponadto, system eliminacji szumów wiatru doskonale sprawdza się w warunkach zewnętrznych. Dzięki temu możemy cieszyć się klarownym dźwiękiem nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, gdzie wiatr zazwyczaj wpływa negatywnie na jakość dźwięku.

Garmin Edge 530

Cena: 999 zł (normalnie: 1389 zł)

Garmin Edge 530 to niezastąpiony licznik rowerowy, stworzony z myślą o szerokim spektrum rowerzystów, od entuzjastów po profesjonalistów. Jego 2,6-calowy ekran gwarantuje czytelność i precyzję, przy jednoczesnym odbieraniu sygnału z trzech systemów satelitarnych. To urządzenie, które doskonale współpracuje z różnorodnymi zewnętrznymi czujnikami, zapewniając kompleksowy zestaw funkcji. Warto podkreślić, że Garmin Edge 530 nie tylko obsługuje standard ANT+, ale także nawiązuje bezproblemową komunikację z czujnikami opartymi na technologii Bluetooth, co zwiększa jego uniwersalność i kompatybilność. Wśród użytkowników na pewno nie brakuje osób, które posiadają już różne akcesoria Bluetooth, które chciałyby połączyć z licznikiem.

Ponadto, licznik wyposażono w preinstalowaną przez producenta mapę rowerową Europy. Choć licznikowi brakuje ekranu dotykowego i obsługujemy go za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie, to nadal dostępne jest planowanie tras czy wyszukiwanie adresów, które można wygodnie przygotowywać i wyszukiwać z poziomu komputera lub dedykowanej aplikacji. Dzięki temu, jedyne co nas interesuje to planowanie tras, ponieważ kompletne i aktualne mapy czekają na nas bezpośrednio na liczniku.

Dodatkowe funkcje, takie jak Climb Pro czy pomiar dynamiki MTB, sprawiają, że model Edge 530 staje się jeszcze bardziej zaawansowanym narzędziem, dostarczając rowerzystom bardziej precyzyjnych informacji i analiz z krótszych i dłuższych tras, które pokonują po różnych terenach.

Lornetka noktowizyjna na podczerwień 1080P 800m 6W

Cena: 179 zł (normalnie: 212 zł)

Jeśli szukacie lornetki, która pozwoli podziwiać nocne niebo, obserwować dziką przyrodę lub zwiększyć bezpieczeństwo swojego domu, to może to być coś w sam raz. Model oferuje dzienną odległość do 1500 metrów i nocna odległość widzenia w podczerwieni (350-800 metrów) zapewniają doskonałą precyzję. Wykorzystanie czujnika światła gwiazd CMOS i potężnego reflektora podczerwieni umożliwiają wyraźne obrazy w różnych warunkach.

Lornetka posiada 5-krotny zoom cyfrowy, nagrywanie w jakości HD 1080p FHD 30FPS oraz fotografowanie w rozdzielczości HD 10MP. Obsługa kart pamięci TF do 128GB umożliwia przechowywanie dużej ilości materiałów. Odporność na warunki atmosferyczne (IP65) i 3-calowy ekran HD IPS sprawiają, że nadaje się do różnych środowisk.

Psi Patrol Big Truck Pups Deluxe Ciężarówka Al’A + figurka

Cena: 117,8 zł (normalnie: 130,99 zł)

Renomowana marka Spin Master przygotowała wyczekiwaną przez najmłodszych zabawkę w postaci dużej ciężarówki Ala. Al to nowy szczeniak, gotowy do udziału w różnych misjach ratunkowych obok innych bohaterów Psiego Patrolu. Ta wyjątkowa ciężarówka zainspirowana jest popularnym serialem pochodzi z najnowszej serii Big Truck Pups. W tej serii pojazdy ratunkowe psich bohaterów zostały przedstawione jako potężne ciężarówki, a jedną z nich jest właśnie ciężarówka Ala.