Lodówka Idealna? Bez tych dwóch cech się nie obejdzie

Lodówka to urządzenie AGD, które znajdziemy w każdym domu i mieszkaniu. To nieodzowny element współczesnej kuchni, a wybór odpowiedniej może wpłynąć nie tylko na komfort użytkowania, ale również na zużycie energii. Istnieje wiele czynników, na które warto zwrócić uwagę, gdy planujemy zakup nowego urządzenia chłodzącego. Warto się zastanowić nie tylko nad jego pojemnością czy estetyką, ale także nad technologią, która kryje się pod powierzchnią. Dwa kluczowe aspekty, na jakie warto zwrócić szczególną uwagę to energooszczędność i No Frost.

Energooszczędność - klucz do oszczędności i ekologii

Źródło: Unsplash

Lodówki różnią się pod względem efektywności energetycznej, co przekłada się zarówno na rachunki za prąd, jak i wpływ na środowisko. Kluczowym wskaźnikiem efektywności energetycznej lodówki jest jej klasa energetyczna, która w ostatnich latach doczekałą się sporej aktualizacji i zmian w oznaczeniach. Przede wszystkim zniknęły „plusy” (typu: A+++) – zamiast nich wykorzystane zostały kolejne litery alfabetu, aż do G, zgodnie z pierwotnym pomysłem Unii Europejskiej sprzed lat.

Nowe etykiety energetyczne dostały nie tylko modele, które do sprzedaży trafiły po wprowadzeniu zmian, ale i te, które już były dostępne na rynku. Warto jednak zaznaczyć, że wraz ze zmianą nie wprowadzono prostego “przelicznika”, który pozwoliłby na łatwiejsze sprawdzenie, jak nowa klasa odnosi się do tego, co znamy z poprzednich lat. W niektórych kategoriach produktowych najbardziej efektywne urządzenia trafiły od razu do klasy A (pralki), w innych do B (zmywarki), w większości do C (np. lodówki), a w innych dopiero do... E (telewizory). Wraz z klasami pojawiają się też etykiety energetyczne, z których dowiadujemy się dodatkowych szczegółów związanych z parametrami kupowanych urządzeń elektrycznych.

Wysoka efektywność energetyczna lodówki przekłada się na mniejsze zużycie prądu elektrycznego, co z kolei redukuje koszty eksploatacji. Oszczędne lodówki wpisują się w dzisiejsze trendy zrównoważonego rozwoju, pomagając w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Nowoczesne lodówki “naszpikowane” są technologiami pozwalającymi na bardziej efektywne utrzymanie niskiej temperatury. Wykorzystywane są rozwiązania, dzięki którym lodówka zużywa tylko tyle energii, ile jest niezbędne do utrzymania żądanej temperatury, co sprawia, że jest bardziej oszczędna.

No Frost - komfort i oszczędność czasu

Źródło: Unsplash

Ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze lodówki, jest cecha zapobiegająca zbierania się szronu. Tradycyjne lodówki wymagają regularnego odmrażania, aby pozbyć się nagromadzonego lodu. Jednakże, lodówki bezszronowe nazywana także No Frost eliminują konieczność ręcznego odmrażania lub “skrobania”. Dzięki temu rozwiązaniu utrzymanie urządzenia w czystości staje się prostsze i bardziej wygodne.

No Frost opiera się na zastosowaniu nowoczesnych systemów cyrkulacji powietrza, które zapobiegają skraplaniu się wilgoci na ściankach lodówki. Dzięki temu unikamy problemów związanych z nakładającymi się warstwami lodu, a jednocześnie utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia jest bardziej stabilne.

Nowości technologiczne - inteligentne lodówki i nie tylko

Oprócz energooszczędności i no frost, dzisiejsze lodówki wyposażone w szereg nowości technologicznych zwiększających komfort korzystania z tego urządzenia i rozszerzających jego możliwości.

Chyba nie będzie zaskoczeniem informacja, że na rynku nie brakuje lodówek, które mogą pochwalić się funkcjami “smart” i wykorzystują bardziej zaawansowane, inteligentne funkcje do optymalnego działania. Dzięki wbudowanym czujnikom monitorują zawartość i temperaturę, a następnie dostosowują ustawienia w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, wiele z tych lodówek umożliwia zdalne sterowanie za pomocą smartfona, co pozwala na sprawdzenie zawartości czy dostosowanie temperatury nawet poza domem. Nie brakuje też takich, które pozwalają na robienie zakupów wprost z ekranu - tak na wszelki wypadek, gdy zabraknie jajek, mleka, warzyw, czy owoców.

Codziennością są też lodówki wyposażone w kostkarki lub zbiorniki na wodę, którą można nalać do szklanki w dowolnym momencie bez konieczności otwierania lodówki. Jednak nie brakuje takich modeli, które dzięki podłączeniu do źródła wody i systemowi filtracji, pozwalają uzyskać świeżą, czystą i zimną wodę bez korzystania z osobnego dzbanka czy butelki. To nie tylko wygodne, ale także ekonomiczne rozwiązanie.

Wybór idealnej lodówki. Czy to możliwe?

Podczas wyboru idealnej lodówki warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Energooszczędność, wyrażona klasą energetyczną, wpływa nie tylko na koszty eksploatacji, ale także na środowisko. No Frost sprawia, że utrzymanie lodówki w czystości staje się prostsze i bardziej efektywne.

Nowości technologiczne, takie jak rozwiązania “smart”, dodatkowe komory z osobnym chłodzeniem, osobne ustawienia dla mięsa, warzyw, owoców, kostkarki, wbudowane filtry wody, mogą dodatkowo zwiększyć komfort korzystania z lodówki. Zanim podejmiemy decyzję, warto przemyśleć swoje potrzeby i dostosować wybór do indywidualnych preferencji.

A na co konkretnie postawić? Tu wybór jest indywidualny i znalezienie odpowiedniego balansu między ceną, klasą energetyczną,, a funkcjami dodatkowymi może być trudna. Przykładowo: Amica FK2695.4FT charakteryzuje się przede wszystkim stałą kontrolą poziomu wilgotności w komorze zamrażarki i chłodziarki, co sprawia, że nie osiada w nich szron. Dzięki regulatorowi poziomu wilgotności i tacy chroniącej przed przywieraniem warzyw i owoców do dna szuflady, produkty zachowują świeżość znacznie dłużej. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z klasą energetyczną F, która dla niektórych może być zbyt niska. Warto więc sprawdzać oferty sklepów oraz producentów - i to nie tylko największych. Rozbudowaną ofertę sprzętów AGD, w tym lodówek oferuje np. Whirlpool czy Haier.

Lodówka idealna nie istnieje, ale można znaleźć taką, która nie tylko spełni nasze oczekiwania pod względem pojemności i designu, ale także będzie przyjazna dla portfela i środowiska, a dzięki nowoczesnym technologiom sprawi, że korzystanie z niej staje się jeszcze bardziej komfortowe.