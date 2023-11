"Lucky!". Prawdziwe oblicze Formuły 1 i historia Berniego Ecclestone’a

Bernie Ecclestone to jedna z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci Formuły 1. Jeśli jesteście fanami sportów motorowych lub chcecie poznać historię wieloletniego prezesa Formula One Group, koniecznie obejrzyjcie serial dokumentalny “Lucky!”, który trafia na platformę Viaplay.

Bernie Ecclestone, postać legendarnej rangi w świecie Formuły 1, to brytyjski przedsiębiorca urodzony 28 października 1930 r. To właśnie on jest głównym bohaterem serialu dokumentalnego "Lucky" dostępnego na Viaplay. To nie tylko wizualna uczta, w której widzowie mają szansę obejrzeć archiwalne materiały sprzed wielu lat, ale również fascynująca opowieść o niesamowitym człowieku. Jego długoletnia historia z Formułą 1 wykracza poza świat sportów motorowych. Kariera Ecclestone’a w motorsporcie zaczęła się od bycia kierowcą wyścigowym, a następnie przerodziła się w rolę menedżera Stuarta Lewisa-Evansa oraz Jochena Rindta. Ecclestone kierował również swoim zespołem wyścigowym, Brabham, który odnosił sukcesy w latach 60. i 70. XX wieku.

Jednak jego prawdziwy wpływ na Formułę 1 zaczął się kształtować się w późniejszych czasach, gdy wspinał się na szczeblach kariery. Wizjonerskie zarządzanie i zaskakujące dla niektórych decyzje sprawiły, że Ecclestone stał się kluczową postacią w rozwoju tej dyscypliny sportu. Przełomowe było zdobycie przez niego kontroli nad prawami telewizyjnymi Formuły 1, co przyczyniło się do globalnej popularności tej dyscypliny.

Bernie Ecclestone. Bez niego Formuła 1 wyglądałaby dziś inaczej

Ecclestone nie unikał kontrowersji, a jego bezwzględne podejście do negocjacji i zarządzania przysporzyło mu zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W trakcie swojej kariery nawiązał bliskie relacje z legendami F1, takimi jak Niki Lauda, Alain Prost, czy Ayrton Senna, który był jego stałym gościem w Londynie.

Jego wpływ na kształtowanie się współczesnego świata Formuły 1 jest niepodważalny, a jego decyzje miały kluczowe znaczenie dla karier wielu mistrzów, w tym Michaela Schumachera, Fernando Alonso, Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona. Ecclestone utrzymał kontrolę nad F1 aż do roku 2017, kiedy to zmuszony został do rezygnacji ze stanowiska, gdy amerykańskie Liberty Media przejęło władze w Formule 1.

“Lucky!” Prawdziwa historia Berniego Ecclestone’a. Warto ją poznać

Jego życiorys to historia determinacji, sukcesów, kontrowersji i nieustępliwości, która zapisała się jako integralna część dzisiejszej Formuły 1. To również idealny materiał źródłowy na film lub serial. I właśnie na serial dokumentalny zaprasza platforma Viaplay, która w zeszłym roku nabyła prawa do emisji w naszym kraju serii “Lucky!”. Dokument zabiera widzów w podróż do przeszłości i w śledzimy 7 dekad wyścigów Formuły 1 i przybliża postać samego Ecclestone’a - od najmłodszych lat, poprzez rozwijającą się w zawrotnym tempie karierę, która wyniosła go na szczyt.

Mogę szczerze powiedzieć, nigdy niczego nie planowałem. Po prostu korzystałem z nadarzających się okazji. Czasami dawało mi to powody do radości, a czasami żałowałem swoich decyzji. Ogólnie rzecz biorąc, miałem szczęście!

- tłumaczy Ecclestone. I to właśnie te słowa sprawiły, że serial nazwany został “Lucky!” (tłum. szczęściarz)

Co przygotowali twórcy 8-odcinkowego serialu dokumentalnego, który swoją premierę ma 24 listopada? Za produkcję odpowiada Manish Pandey, który na swoim koncie ma wielokrotnie nagradzany film dokumentalny skupiający się na brazylijskim kierowcy rajdowym Ayrtonowi Sennie. Pandey, który w “Senna” odpowiadał za reżyserię jest bliskim przyjacielem Berniego Ecclestone’a, więc doskonale odnajduje się w roli reżysera i scenarzysty “Lucky!”, opowiadając bogatą historię Berniego od jego początków, poprzez wieloletnią karierę, która wciąż intryguje i wzbudza zainteresowanie. Nie jest to jednak laurka i wychwalanie różnych, niekiedy kontrowersyjnych decyzji. Pandey z należytą starannością przygląda się życiorysowi Ecclestone’a i nie boi się poruszać wrażliwych tematów. Ta historia powinna zainteresować wszystkich, nie tylko fanów wyścigów Formuły 1.

“Lucky!” tylko na Viaplay. Takiego dokumentu o Formule 1 nie ma nikt

“Lucky!” to niezwykle osobista i emocjonalna podróż i biografia Ecclestone'a. Głównie za sprawą jego bliskich relacji z kluczowymi w serialu postaciami. Od tragicznej śmierci Stuarta Lewisa-Evansa, kierowcy z jego pierwszego zespołu, po udane spotkania z mentorem, Enzo Ferrarim, znanym jako Pan Ferrari, podczas których planowano przejęcie kontroli nad Formułą 1.

Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet, Michael Schumacher i Nigel Mansell to tylko kilka z legend, które odgrywają istotną rolę w historii Berniego. Podobnie jak Ayrton Senna, stały gość w Londynie, który spędzał czas przy grze w karty z córkami Berniego. Nie można też zapominać o jego spotkaniach i kontaktach z Władimirem Putinem, negocjacjach dotyczących organizacji Grand Prix Rosji w okresie inwazji na Krym. Te otoczone są tajemnicą i powstają na ten temat różne legendy. Ecclestone miał też decydujący wpływ na ścieżki kariery współczesnych mistrzów, takich jak Fernando Alonso, Sebastian Vettel i Lewis Hamilton.

Warto jednak zaznaczyć, że mówimy tu o tytule, który swoją premierę światową miał już w zeszłym roku, jednak nazwisko Ecclestone’a wciąż nie schodzi z nagłówków gazet i serwisów zajmujących się tematyką wyścigów Formuły 1. Kontrowersyjny, ale również wzbudzający wielkie zainteresowanie. 70 lat związanych z Formułą 1 to skarbnica wiedzy i źródło, z którego powinni czerpać różni dokumentaliści oraz scenarzyści filmów i seriali.

Wpis powstał we współpracy z Viaplay