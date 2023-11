Jest w każdym w domu. Co warto wiedzieć o nowoczesnych pralkach?

Krótka historia pralki. Urządzenia, bez którego nie wyobrażamy sobie już życia

Historia pralek sięga XIX wieku. Już dwa wieki temu ludzie zaczęli szukać bardziej efektywnych i wygodnych sposobów prania ubrań niż te tradycyjne, ręczne, które znali dotychczas. Były to czasy, w których ręczne tarabanie i uderzanie odzieży o kamienie było najbardziej efektywną metodą. Wraz z rozwojem technologii, postanowiono wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne i dostosować je do ulepszenia komfortu życia.

Pierwsze pralnie powstały już w 1810 roku — to właśnie na ten rok datowany jest patent związany z pralką bębnową. Kilkadziesiąt lat później pojawiły się pralki wirnikowe, które były ogromnym krokiem naprzód. Dużo bardziej przypominały one konstrukcje, które znamy dziś — choć do modeli które możemy znaleźć we współczesnych sklepach z AGD było im bardzo daleko. Ale już w na początku XX wieku pojawiły się pierwsze pralki wykorzystujące energię elektryczną, zaś w latach 20. zaczęły one trafiać do domów. Wtedy

W latach 1900-1910 pralki zaczęły wykorzystywać energię elektryczną, co zdecydowanie poprawiło ich skuteczność i wygodę użycia. Dalsza część rozwoju to regularna implementacja technologii. Stopniowo zaczęły pojawiać się elementy takie jak automatyczne pompy odpływowe, regulacja temperatury wody czy kilka różnych programów. Gdy do gry weszły mikroprocesory, można było nareszcie zadbać o bardziej precyzyjną kontrolę całego procesu. Zaś ostatnie lata przynoszą nam nieustanną walkę o energooszczędność i zaawansowane funkcje. Wśród nich system automatycznego dawkowania detergentu czy zdalne sterowanie.

Dla każdego coś dobrego. Rynek pralek stale się rozwija i jest w czym wybierać!

Obecny rynek pralek oferuje dziesiątki rozmaitych modeli od wielu producentów. Przez te wszystkie lata dorobiliśmy się także kilku rodzajów pralek. Najpopularniejsze w polskich domach to pralki ładowane od góry oraz ładowane od przodu. Każde z nich mają swoich fanów i antyfanów — i w praktyce dużo tutaj zależy od preferencji poszczególnych użytkowników.

Co jednak istotne — coraz częściej zależy nam na tym, by urządzenia AGD w naszym domu były nie tylko efektywne, ale także atrakcyjne dla oka i... możliwie jak najmniejsze. Stąd też coraz więcej użytkowników decyduje się na AGD do zabudowy, które pozwala nie wpływać na spójność wystroju pomieszczenia.

Nie bez znaczenia pozostają także oferowane funkcje. Suszarki do ubrań w Polsce dopiero zyskują na popularności, ale widać gołym okiem, że coraz więcej użytkowników decyduje się na takie rozwiązania. Kto ma w domu dużo miejsca — nierzadko decyduje się na opcję nałożenia na siebie dwóch osobnych urządzeń. Inni sięgają po pralko-suszarki. Urządzenia, które bez naszej ingerencji po cyklu prania mogą rozpocząć proces suszenia odzieży.

Ale w dobie gdy trwa walka o każdy centymetr, warto mieć na oku pralko-suszarki slim. To mniejsze rozmiarowo urządzenia AGD, które są równie efektywne jak ich większe rodzeństwo, a przy okazji zmieszczą się nawet do niewielkich powierzchniowo mieszkań i łazienek. Ale jeżeli chodzi o mniejsze rozmiarowo urządzenia, to w ofercie są nie tylko te uniwersalne. Charakteryzująca się małym rozmiarem pralka super slim czy slim bez opcji suszenia także jest dostępna w ofercie wielu producentów!

Coraz więcej elektroniki w pralkach. Co oferują nowoczesne funkcje?

Rozwój elektroniki użytkowej pozwolił także na na usprawnienie produktów z segmentu AGD. Pralki w 2023 mogą być elementem inteligentnego domu — a funkcje takie jak zdalne sterowanie czy powiadomienie o zakończeniu prania które otrzymujemy nie tylko na smartfonie, ale opcjonalnie także na telewizorze czy nawet... lodówce — są ogromnym ułatwieniem. Podobnie jak oszczędność wody czy nawet specjalne szuflady na małą ilość prania. Ponadto inteligentne systemy bazując na wadze produktów potrafią dostosować ilość detergentów, które zostaną użyte — by zapewnić możliwie jak najwyższą jakość i oszczędność!

