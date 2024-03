Odzyskiwanie danych z dysku – Jaki program wybrać?

Najlepsze programy do odzyskiwania danych

Programy do odzyskiwania danych to niezastąpione narzędzia, które pomagają w odzyskiwaniu plików usuniętych z różnych rodzajów nośników, takich jak dyski twarde, karty pamięci, pendrive'y czy urządzenia mobilne. Poniżej znajdziesz kilka software'owych propozycji, po które warto sięgnąć w kryzysowej sytuacji.

Co to są programy do odzyskiwania danych?

Programy do odzyskiwania danych są specjalnymi narzędziami komputerowymi, których zadaniem jest przywrócenie utraconych, usuniętych lub niedostępnych informacji z różnych rodzajów nośników. Mogą być one używane w przypadku przypadkowego usunięcia plików, awarii systemu operacyjnego, popsucia dysku twardego, formatowania partycji, a nawet w sytuacjach, gdy dane są uszkodzone lub niekompletne.

Programy te działają poprzez skanowanie nośników danych w poszukiwaniu pozostałości po usuniętych plikach lub uszkodzonych sektorów. Kiedy już uda się odnaleźć szczątki informacji, narzędzia próbują je odzyskać i przywrócić do pierwotnego stanu. Oto 7 programów do odzyskiwania danych, na które warto zwrócić uwagę.

EaseUS Data Recovery Wizard

EaseUS Data Recovery Wizard to jedno z najbardziej popularnych i skutecznych narzędzi do odzyskiwania danych dostępnych na rynku. Posiada szeroki zakres funkcji i możliwości, które umożliwiają użytkownikom skuteczne odzyskiwanie utraconych plików z różnych rodzajów nośników. Jedną z głównych zalet EaseUS Data Recovery Wizard jest jego intuicyjny interfejs. Proces odzyskiwania danych jest dzięki temu prosty i przyjemny nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. Program oferuje także szybkie skanowanie dysków oraz zaawansowane opcje filtrowania wyników, co pozwala użytkownikom precyzyjnie wybierać pliki do odzyskania.

EaseUS Data Recovery Wizard obsługuje wiele różnych rodzajów nośników danych, w tym dyski twarde, karty pamięci, pendrive'y, urządzenia mobilne i wiele innych. Ponadto program umożliwia odzyskiwanie różnych rodzajów danych, takich jak zdjęcia, pliki tekstowe, multimedia, pliki archiwizacyjne i wiele innych, co czyni go wszechstronnym narzędziem do odzyskiwania danych.

Najtańszy wariant EaseUS Data Recovery Wizard to wydatek rzędu 269 złotych. Za 349 złotych możemy wykupić licencję na 1 komputer z dożywotnim wsparciem aktualizacyjnym.

Recuva

Recuva jest kolejnym popularnym programem do odzyskiwania danych. Zdobył uznanie użytkowników przede wszystkim dlatego, że w podstawowym wariancie jest dostępny za darmo. Jedną z głównych zalet Recuva jest jego łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, który przewodzi Cię przez proces odzyskiwania danych krok po kroku. Program ten oferuje również możliwość głębokiego skanowania dysków, co pozwala na odzyskiwanie nawet tych plików, które zostały usunięte z kosza systemowego lub zniknęły po sformatowaniu partycji. Wiele opinii użytkowników potwierdza skuteczność Recuva w przypadku odzyskiwania danych w różnych sytuacjach, od przypadkowego usunięcia plików po awarie systemu.

Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery to kolejne wszechstronne narzędzie do odzyskiwania danych, które zyskało sobie uznanie użytkowników dzięki zaawansowanym funkcjom i wysokiej skuteczności w przywracaniu utraconych plików. Jest on jednym z najlepszych wyborów na rynku. Jedną z głównych zalet Stellar Data Recovery jest zaawansowany algorytm odzyskiwania danych, który umożliwia skuteczne przywracanie utraconych plików. Stellar Data Recovery oferuje również zaawansowane opcje filtrowania wyników, które pozwalają użytkownikom precyzyjnie wybierać pliki do odzyskania, co sprawia, że proces odzyskiwania danych jest szybszy i bardziej efektywny. Dane możemy przeskanować i podejrzeć za darmo. Aby jednak odzyskać pliki, musimy wykupić program w wariancie Stellar Data Recovery Professional. Ceny zaczynają się od 99 euro.

Disk Drill 5

Stworzony przez firmę CleverFiles, program Disk Drill zdobył uznanie użytkowników dzięki skuteczności elastyczności w przywracaniu utraconych plików z różnych rodzajów nośników danych. Narzędzie pozwala użytkownikom odzyskiwać dane z różnych urządzeń, w tym dysków twardych, kart pamięci i pendrive'ów. Disk Drill doczekał się już piątek odsłony. To dobre narzędzie do odzyskiwania danych, które oferuje zaawansowane funkcje, prosty interfejs użytkownika oraz wysoką skuteczność w przywracaniu utraconych plików. Darmowy Disk Drill oferuje 500MB plików do odzyskania. Wariant PRO to wydatek na poziomie ok. 360 złotych.

R-Studio

R-Studio to potężne narzędzie do odzyskiwania danych, które wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami oraz szeroką gamą wsparcia dla różnych systemów operacyjnych i rodzajów nośników danych. Stworzone przez firmę R-Tools Technology Inc., R-Studio jest popularnym wyborem wśród profesjonalistów IT. Jedną z głównych zalet programu jest jego zaawansowany algorytm odzyskiwania danych, który umożliwia skuteczne przywracanie utraconych plików nawet z najbardziej uszkodzonych nośników danych. R-Studio obsługuje wiele różnych systemów operacyjnych, w tym Windows, macOS, Linux oraz różne systemy plików, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem. Najtańsza wersja programu to ta na komputery z systemem Windows. Jej koszt wynosi niespełna 50 dolarów. Za wersje na Linuxa i macOS przyjdzie nam zapłacić o 30 dolarów więcej.

Źródło: Unsplash

MiniTool Power Data Recovery

MiniTool Power Data Recovery to kolejne narzędzie do odzyskiwania danych w naszym zestawieniu. Wyróżnia się prostotą obsługi i darmowym trialem. MiniTool Power Data Recovery oferuje szeroki zakres funkcji, który obejmuje różne metody odzyskiwania danych, takie jak skanowanie głębokie, skanowanie szybkie, odzyskiwanie partycji, oraz wiele innych. Powstał z myślą o systemie Windows. Pozwala odzyskiwać dane z komputerów, dysków zewnętrznych, pendrive'ów lub kart SD. Program oferuje również wsparcie dla różnych formatów plików. Za pełną wersję MiniTool Power Data Recovery trzeba zapłacić 69 dolarów w wariancie z miesięczną gwarancją aktualizacji.

PhotoRec

PhotoRec to wyspecjalizowane narzędzie do odzyskiwania danych, które zostało zaprojektowane głównie do odzyskiwania zdjęć. Program jest dostępny za darmo. Umożliwia przywracanie utraconych obrazów z różnych urządzeń, w tym komputerów, aparatów cyfrowych, urządzeń mobilnych, kart pamięci i innych nośników danych, takich jak płyty CD. Co wyróżnia to narzędzie, to fakt, że ignoruje ono strukturę plików urządzenia, co pozwala na pobieranie danych nawet w przypadku uszkodzenia systemu plików. Dodatkowo istnieje możliwość przesłania uszkodzonego lub uszkodzonego pliku do sprawdzenia online przez narzędzie, aby sprawdzić, czy możliwe jest jego przywrócenie przed podjęciem próby odzyskania wielu plików.