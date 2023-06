Jak zresetować Windows do "ustawień fabrycznych"? Sprawdź

Wykonanie resetu do ustawień fabrycznych nie jest trudne, choć stosunkowo wiele osób nie jest w stanie wskazać ścieżki, przez którą można takowy reset wykonać. W starszych Windowsach tego typu możliwość nie była w łatwy sposób osiągalna - właściwie wiele mocnych problemów z systemem rozwiązywało się za pomocą przeinstalowania całego OS-u. Okazuje się jednak, że w nowszych wersjach jest to znacznie prostsze i bardziej osiągalne dla zwykłego użytkownika.

Resetowanie systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych może być przydatne w wielu sytuacjach. Może pomóc w rozwiązaniu problemów z wydajnością, usunięciu złośliwego oprogramowania, naprawie uszkodzonych plików systemowych lub po prostu posłużyć to prostemu przywróceniu komputera do stanu początkowego - gdy np. chcemy sprzedać komputer. W przypadku systemów Windows 11 i Windows 10 istnieją różne metody, za pomocą których można wykonać reset do stanu początkowego. Poniżej przedstawiamy poradnik, jak to zrobić.

Przywracanie ustawień fabrycznych w Windows 11:

Kliknij menu "Start" i otwórz ustawienia systemowe, klikając na ikonę zębatki.

W menu ustawień, wybierz sekcję "System".

W menu ustawień, wybierz sekcję "System". W lewym panelu wybierz "Odzyskiwanie".

W prawym panelu znajdź i kliknij opcję "Resetuj ten komputer".

Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zachować swoje pliki osobiste. Jeśli chcesz usunąć wszystkie dane, wybierz opcję "Usuń wszystko". Jeśli chcesz zachować swoje pliki, wybierz "Zachowaj moje pliki".

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie kliknij przycisk "Resetuj".

Wiemy już, w jaki sposób działa to w Windows 11. Jak przedstawia się w tej materii Windows 10?

Przywracanie ustawień fabrycznych w Windows 10:

Kliknij menu "Start" i otwórz menu "Ustawienia", klikając na ikonę zębatki.

W menu ustawień, wybierz sekcję "Aktualizacja i zabezpieczenia".

W lewym panelu wybierz "Odzyskiwanie".

W prawym panelu znajdź sekcję "Przywracanie tego komputera do stanu początkowego" i kliknij przycisk "Rozpocznij".

Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zachować swoje pliki osobiste. Jeśli chcesz usunąć wszystkie dane, wybierz opcję "Usuń wszystko". Jeśli chcesz zachować swoje pliki, wybierz "Zachowaj moje pliki".

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie kliknij przycisk "Resetuj".

Warto zauważyć, że wykonanie resetu do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych programów i aplikacji, a także wszystkich danych znajdujących się na partycji systemowej. Dlatego przed przystąpieniem do resetu zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych na zewnętrznym nośniku.

Wiemy już, w jaki sposób można wykonać takie przywracanie. Skupmy się jednak na tym, w jakich przypadkach przywracanie może okazać się konieczne.

Kiedy warto wykonać przywracanie systemu Windows do ustawień fabrycznych?

Przywracanie systemu Windows do ustawień fabrycznych może być przydatne w różnych sytuacjach, gdy napotykasz problemy z funkcjonowaniem komputera. Oto kilka przypadków, w których warto rozważyć przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych:

Infekcje wirusowe lub malware: Jeśli twój komputer jest zainfekowany wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem, a tradycyjne skanowanie antywirusowe nie daje pożądanych rezultatów, przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych może pomóc. Usunięcie wszelkich zainfekowanych plików i przywrócenie domyślnych ustawień może oczyścić system z złośliwego oprogramowania.

Uszkodzone pliki systemowe: W przypadku, gdy niektóre pliki systemowe uległy uszkodzeniu, co prowadzi do niestabilności systemu, przywracanie do ustawień fabrycznych może być skutecznym rozwiązaniem. Proces przywracania naprawia uszkodzone pliki i przywraca system do stabilnego stanu.

Spowolniony system: Często po dłuższym okresie użytkowania komputer może zacząć działać wolniej ze względu na różne zainstalowane programy, niepotrzebne pliki i inne czynniki. Przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych pozwala usunąć wszystkie zbędne pliki i programy, przywracając oryginalną wydajność i szybkość komputera.

Błędy i problemy systemowe: Jeśli napotykasz częste błędy systemowe, niestabilność, zawieszanie się lub inne problemy, przywrócenie do ustawień fabrycznych może być skutecznym sposobem na rozwiązanie tych trudności. Proces przywracania usuwa wszelkie błędne konfiguracje i przywraca system do stabilnego stanu.

Warto jednak pamiętać, że przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych może wiązać się z utratą wszystkich danych i zainstalowanych programów. Dlatego przed przystąpieniem do tego procesu należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych plików i upewnić się, że masz wszystkie niezbędne klucze licencyjne i nośniki instalacyjne niezbędne do ponownej instalacji oprogramowania.

Przywracanie systemu Windows do ustawień fabrycznych może być przydatne w przypadku infekcji wirusowych, uszkodzonych plików systemowych, spowolnienia systemu lub innych błędów i problemów. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób należy to robić - tym bardziej, że w najnowszych odsłonach "okienek" jest to naprawdę prosty i przejrzysty proces, w którym zminimalizowano ryzyko permanentnej utraty danych. Co więcej, czas, w którym odzyskujemy dostęp do działającego z powrotem systemu jest bardzo krótki i już po chwili możemy się cieszyć pracą z komputerem.