Bez nich nie ma dla mnie dnia. Podcasty naukowe, które trzeba znać

Lubicie podcasty naukowe? Uwielbiam słuchać o tym, co nowego w medycynie z pogranicza technologicznego, niesamowicie przeżywam każdy pomysł, każdy krok ku podbojowi kosmosu. Chłonę takie rzeczy po to, żeby po prostu wiedzieć jak działa świat. Sprawdźcie, jakie podcasty naukowe lubię słuchać.

To rzecz jasna tylko bardzo subiektywny wybór twórców i ich podcastów dotyczących nauki w różnym stopniu. Są to albo stricte naukowe, albo popularnonaukowe (lub takie, które w bardzo ogólny sposób nauki dotyczą) miejsca, w których po prostu możecie dowiedzieć się więcej o tym, jak działa świat. Materiały podatne w przystępny sposób, doskonały warsztat w postaci "radiowego sznytu" oraz pogłębionego researchu to zdecydowanie wyróżniki wskazanych przeze mnie podcastów. Na pewno jednak nie usatysfakcjonuję każdego swoim wyborem: jeżeli czegoś Wam w moim zestawieniu brakuje: Antyweb ma dla Was przepiękną, cudowną, genialną sekcję komentarzy. To Wasz, nieoceniony wkład w nasz serwis.

Nie przedłużając już - serdecznie zapraszam na wybór naukowych podcastów.

Raport o Stanie Świata Dariusza Rosiaka - bardzo szeroko o nauce wszelakiej

Mówię od razu, uwielbiam te odcinki podcastu Dariusza Rosiaka, gdzie dżingiel mówi od razu: "Rożek o Rosiaka, w raporcie...". Wtedy wiem, że będzie to połączenie tego, co uwielbiam u Pana Dariusza i u Pana Tomasza. Ci dwaj Panowie to zdecydowanie jeden z najlepszych duetów mówiących o tym, co ciekawego dzieje się w środowisku naukowym. Wszystko to odbywa się z przełożeniem na ludzi - jest więc to, czego oczekuję u podcasterów dotykających takich tematów. Uwzględnienia czynnika ludzkiego. Nauka, technika, technologia bez nas nie istnieje. Panowie, dziękuję Wam za to.

Sprawdź "Raport o Stanie Świata"

Nie mogę odmówić sobie stworzenia miejsca również dla Pana Tomasza Rożka

Pan Tomasz Rożek to dla mnie Polski, spokojniejszy Bill Nye The Science Guy. Pan Nauka. Nauka. To lubię. Ja też lubię i naukę i to, w jaki sposób Pan Tomasz opowiada o ciekawostkach, najnowszych osiągnięciach na tym polu i w jaki sposób przekłada to na zrozumiałe dla zwykłego zjadacza nauki przykłady. Nie ma tutaj akademickiego zadęcia, ale nie ma też marzycielstwa i lania wody. Pan Tomasz to taki człowiek, którego polubisz od razu gdy tylko zaczniesz go słuchać. Przyjemny głos, otwarta głowa, niesamowite umiejętności prowadzenia researchu.

Sprawdź "Nauka. To lubię"

O sprawach smutnych na przykładzie ludzi, którzy poszli do piekła i z powrotem. "Co ćpać po odwyku"

To bardzo wymagający dla człowieka podcast, bo opowiada o psychologii uzależnień nie tyle z perspektywy praktyka, człowieka który prowadzi terapię, ale duetu któremu się w życiu podwinęła noga. Z różnych powodów, one niekoniecznie są istotne. Dwójka wartościowych ludzi opowiada o narkotykach, alkoholu, autodestrukcji i wychodzeniu z tego kołowrotka codziennie i już na zawsze. Jak wielka jest to walka - widać na przykładzie Kuby Żulczyka oraz Juliusza Stratochy. Jeżeli uważacie, że ludzie uzależnieni to głównie menele, żule, ćpuny, beje i śmiecie... po tym podkaście zrewidujecie swoje stanowisko. Nie dość, że można się wiele nauczyć, to w dodatku można stać się lepszym człowiekiem.

Sprawdź "Co ćpać po odwyku?"

Nauka XXI wieku - na miarę naszych czasów

Naukowy misz-masz. Zupa, która powinna zasmakować każdemu, komu na sercu leży to, by naukę krzewić ciekawie i skutecznie. Pan Borys Kozielski wykonuje mnóstwo genialnej roboty w poszukiwaniu informacji o nowinkach, opowiadając o czasami bardzo trudnych rzeczach w sposób, który powoduje że podcastu możesz słuchać i w trakcie pracy i na przykład gotując obiad. Jestem pewien, że spodoba Wam się tak bardzo, że z tym podcastem zostaniecie na dłużej. Nie da się go nie polubić.

Sprawdź "Nauka XXI wieku"

Radio, ale jednak lepsze niż radio. Radio Naukowe

Pani Karolina Głowacka ma prostą, ale niezwykle skuteczną formułę na tworzenie dobrego podcastu o nauce. Mając możliwość zaproszenia znakomitych gości, którzy świetnie zarażają swoją pasją do nauki oraz zadając jedynie celne oraz rozwijające dyskusję pytania - tworzy atmosferę, która powinna być w każdym podcaście tego typu. Dowiecie się o niesamowitych naukowczyniach, dowiecie się ile można wypić alkoholu i komu wolno więcej (i czy w ogóle wolno) oraz co takiego może zastąpić wykorzystywane przez nas obecnie antybiotyki w kontekście superbakterii. Nic tylko słuchać, serdecznie polecam.

Sprawdź Radio Naukowe

Z takim kumplem nic tylko brać... naukę pełnymi garściami. Kolega Ignacy

Jesteś ciekawy tego, jak bardzo bezpieczny jest tryb incognito? Ja też. Nie wiesz, kiedy może skończyć się nam prąd i w sumie, to chętnie się dowiesz? A może interesuje Cię mariaż ludzkich ciał z maszynami? Wszystkiego tego dowiesz się od Kolegi Ignacego, który w bardzo, bardzo lekki sposób powie Ci o wszystkich tych rzeczach. Niezobowiązujący, ale nie gorszy podcast popularnonaukowy, który trzeba mieć w swoim kręgu tych ulubionych. Świetny prowadzący, ciekawe tematy. Czego chcieć więcej?

Sprawdź "Kolega Ignacy"

Ja już wybrałem. Teraz Wasza kolej!

Nie sposób wymienić wszystkie wartościowe podcasty, nie da się też słuchać wszystkiego. Na Antywebie ja również uczę się od Was - w sekcji komentarzy podajcie swoje typy: jestem pewien, że znacie więcej niezwykle ważnych oraz wartościowych twórców treści naukowych oraz popularnonaukowych. Czekam na Wasze wpisy!