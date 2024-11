Najlepsze oferty Allegro Black Weeks. Tych promocji nie możesz przegapić

Allegro Black Weeks: wielki festiwal wyprzedaży trwa!

Allegro Black Weeks to wielkie święto wyprzedaży, które potrwa aż do 2 grudnia. W ramach festiwalu czeka na nas masa przecenionych produktów -- niektóre z nich możemy zgarnąć nawet 50% taniej. Poza tym, wiele przywilejów czeka na subskrybentów Allegro Smart! Tylko podczas wydarzenia minimalna kwota zamówienia uprawniająca do darmowej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru została obniżona -- i obecnie wynosi jedynie 30 zł. Robiąc zakupy za więcej niż 65 zł, możemy liczyć na darmową dostawę kurierską wprost pod nasze drzwi. Pełną listę ofert w ramach Black Weeks można podejrzeć na specjalnie przygotowanej stronie. Poniżej wybraliśmy wyjątkowo gorące oferty startujące 20 listopada, które mogą wpaść w oko Czytelnikom Antyweb. Dodaj ofertę do ulubionych, by otrzymać powiadomienie o obniżce!

Cena promocyjna: 99,99 zł

Zabawka dająca dużo frajdy niezależnie od tego ile mamy lat! Zdalnie sterowanym samochód Overmax X-Drifty to model zaprojektowany z myślą o prawdziwych pasjonatach. Rozpędza się do 20 km/h i posiada napęd 4WD zapewniający świetną przyczepność i doskonałe prowadzenie na każdej nawierzchni. Overmax X-Drifty to nie tylko zabawka – to w pełni funkcjonalny model w skali 1:16, gotowy na wyzwania zarówno w domowym zaciszu, jak i na prawdziwe szaleństwo na świeżym powietrzu.

W skład zestawu wchodzą dwa komplety kół: miękkie gumowe opony do wyścigów oraz twarde, idealne do efektownego driftowania, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału modelu. Dzięki akumulatorom o łącznej pojemności 1000 mAh można cieszyć się jazdą nawet przez 40 minut, a szybkie ładowanie sprawia, że powrót na trasę nie zajmie dłużej niż 2 godziny. Ponadto model też wygląda niezwykle efektownie: wszystko dzięki zamontowanym w nim światłom LED. W zestawie znajdziemy również przeszkody do tworzenia tras i zestaw naklejek do personalizacji!

Cena promocyjna: 2299 zł

Roborock Qrevo MaxV to zaawansowany robot sprzątający, który zadba o perfekcyjną czystość w domu. Potrafi on nie tylko efektywnie odkurzać, ale także został wyposażony w system inteligentnego mopowania podłóg i stację samooczyszczającą, gwarantuje wygodę i oszczędność czasu. Dzięki zaawansowanym algorytmom nawigacji i czujnikom, robot precyzyjnie omija przeszkody, skutecznie odkurzając nawet trudno dostępne miejsca. Dzięki dużej pojemności zbiorników oraz dużym akumulatorom -- bez problemu poradzi sobie z większym metrażem. Roborock Qrevo MaxV oferuje bowiem aż 180 minut pracy na jednym ładowaniu! Ogromnym ułatwieniem jest także tworzenie spersonalizowanych rutyn i świetnie przygotowane aplikacje mobilne, które pozwolą na wygodną konfigurację i aktywację odkurzacza.

Cena promocyjna: 919 zł

Telewizory od lat są centralnymi urządzeniami w naszych salonach. Co prawda po drodze miały kilka ciemnych lat, ale wraz z platformami VOD doczekały się wielkiego powrotu. Teraz w specjalnej cenie można kupić 40-calowy model CHiQ L40QH7G. Wyposażony on został w matrycę QLED oferującą wysoką jakość obrazu i szeroką gamą kolorów (>90% DCI-P3). Dzięki wsparciu HDR10 i HLG filmowe sceny wyglądają jeszcze lepiej i naturalnie -- niezależnie od treści, które na nich oglądamy.

Telewizor posiada system Google TV zapewniający dostęp do całego szeregu popularnych aplikacji -- a poza tym jest banalnie prosty w obsłudze. Wbudowana technologia Chromecast pozwala na szybkie udostępnianie ekranu z telefonów, a asystent głosowy ułatwia sterowanie urządzeniem. Telewizor wyposażony został w czterordzeniowy procesor A55 z 8 GB pamięci RAM. Inżynierowie nie zapomnieli także o dźwięku. Odbiornik oferuje wsparcie dla Dolby Audio, które przenosi wrażenia dźwiękowe na wyższy poziom, oferując przestrzenny i realistyczny dźwięk. Bezramkowy i minimalistyczny design pozwolił stworzyć produkt, który idealnie wpasuje się w każde wnętrze.

Cena promocyjna: 254,11 zł

Furby 2.0 to interaktywna maskotka, która może stać się najlepszym przyjacielem! Ten uroczy gadżet nie tylko wygląda ślicznie, ale także zachwyca swoimi umiejętnościami. Furby ma aż 600 różnych reakcji, potrafi śpiewać, opowiadać dowcipy oraz wydawać dźwięki. Ponadto zachwyca nas także kolorowymi efektami świetlnymi. Wystarczy powiedzieć "Hej, Furby!" – i rozpoczynamy interakcję z naszym nowym przyjacielem! W tej odsłonie zabawka oferuje pięć unikalnych trybów, Furby zaskakuje nowymi możliwościami. Dzieci mogą tańczyć z nim w trybie tanecznym, włączyć tryb naśladowania, przepowiedni, medytacji lub efektowny pokaz świateł.

Kiedy Furby porusza uszami i mruga kolorowymi oczami, wygląda jak żywy! Można go przytulać, głaskać i szczotkować, a dzięki dołączonym koralikom można go ozdabiać i personalizować. Co najważniejsze: Furby mówi po polsku i w zabawnym furbijskim języku. Ponadto rozmawia z innymi zabawkami z serii Furby! Warto mieć też na uwadze, że maskotka nie wymaga Internetu. Furby 2.0 to idealny prezent dla małych i dużych. Tym bardziej, że teraz można go nabyć w wyjątkowo przystępnej cenie!

Cena promocyjna: 133 zł

LEGO to ponadczasowa zabawa wciągająca małych i dużych. Z LEGO Orchidea możemy nie tylko doskonale bawić się przy składaniu klocków, ale także mieć idealny akcent dekoracyjny do naszego domu! Ten elegancki model to coś więcej niż ozdoba – to kreatywna przygoda dla wszystkich ceniących sobie chwilę relaksu i sztukę projektowania wnętrz. Orchidea składa się z detalicznie wykonanych, biało-różowych kwiatów i niebieskiego wazonu. Przestawiając elementy, z łatwością można zmienić wygląd dekoracji lub stworzyć zupełnie nową aranżację, dopasowaną do konkretnego typu wnętrza mieszkania lub domu. To również doskonała ozdoba na biurko – przyciąga wzrok i wprowadza do pomieszczenia nutę naturalnego piękna. LEGO Orchidea to idealny prezent dla dorosłych fanów roślin i budowania, a także wyjątkowa propozycja dla każdego, kto chce urozmaicić przestrzeń czymś nietuzinkowym. Odkryj relaksujące tworzenie i stwórz swoją własną, ponadczasową, ozdobę!

