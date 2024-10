Coolshop wchodzi do Polski. Powalczy z Allegro

Na rynku e-commerce zaczyna robić się w Polsce coraz ciaśniej. Do gry wchodzą Duńczycy. Czy poradzą sobie z ofensywą chińskich graczy?

Skandynawski gigant e-commerce – Coolshop – oficjalnie wszedł na polski rynek. Założona w Danii w 2022 roku platforma zdobyła popularność na północy Europy dzięki konkurencyjnym cenom, rozbudowanej ofercie oraz wysokiej jakości obsługi klienta. Teraz, Coolshop zamierza wykorzystać te atuty, aby zyskać uznanie także w Polsce.

Zgodnie z zapowiedziami Andrzeja Rzyma, szefa polskiego oddziału, Coolshop będzie kontynuować swoją strategię opartą na promocyjnych akcjach tematycznych, takich jak Dni LEGO, Beauty Days czy Back to School, co ma przyciągać nowych klientów. Ponadto, w ofercie sklepu znajdzie się szeroki asortyment produktów od największych światowych marek, jak i unikalne produkty skandynawskie, które charakteryzują się minimalistycznym designem i funkcjonalnością. W Polsce klienci będą mogli wybierać spośród 45 tysięcy produktów z 20 kategorii, w tym elektroniki, kosmetyków, gier, wyposażenia wnętrz oraz sprzętu sportowego.

Dotychczasowy sukces Coolshop opiera się na zaangażowaniu w jakość obsługi klienta, bogatej ofercie, niskich cenach i nieustannym dążeniu do doskonalenia doświadczenia zakupowego online, i tych wartości zamierzamy się trzymać. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że Coolshop ma na świecie 2 mln stałych klientów

– mówi Andrzej Rzym, szef polskiego oddziału Coolshop.

Coolshop zamierza konkurować na polskim rynku z liderami takimi jak Allegro, czy międzynarodowe platformy jak Temu czy AliExpress. Jednak wyjątkowy katalog, złożony m.in. z designerskich produktów skandynawskich, oraz bogata oferta tematycznych promocji mogą przyciągnąć polskich klientów szukających nietypowych i wysokiej jakości artykułów.

Na polskim rynku e-commerce zaczyna robić się niezwykle ciasno. Od lat liderem jest Allegro, które przez lata miało znikomą konkurencję, co pozwoliło im na spokojny rozwój. Jednak coraz więcej pojawia się innych platform handlowych. Największą ofensywę przeprowadzają aktualnie Chiny. Temu oraz Shein zdobywają coraz więcej klientów. Szczególnie ci pierwsi w zatrważającym tempie zyskują nowych konsumentów. Jeżeli Duńczycy poważnie myślą o polskim rynku, to będą musieli podejść do tematu, oferując coś więcej niż konkurencja.

Grafika: depositphotos