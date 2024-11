Startuje wielki festiwal okazji na Allegro! Wszystko co musisz wiedzieć o Black Weeks

W tym roku znalezienie najlepszych promocji będzie jeszcze łatwiejsze!

Wielu klientów planuje zakupy z dużym wyprzedzeniem - dzięki temu mogą liczyć na większe oszczędności i lepsze planowanie budżetu. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Allegro wynika, że aż 58% Polaków ma starannie opracowany plan zakupowy na czas wyprzedaży. Wiedzą dokładnie czego chcą i co planują kupić - dlatego też bacznie przyglądają się wszystkim ofertom promocyjnym. I to właśnie z myślą o nich Allegro uruchomiło specjalną stronę kampanii Black Weeks, która pozwoli śledzić zarówno obecnie dostępne, jak i nadchodzące okazje.

Poza nimi, w aplikacji Allegro można trafić na specjalne okazje, które pozwolą na bardziej spontaniczne zakupy. Dzięki funkcji Catcher użytkownicy mogą codziennie kupić pięć znakomitych produktów w znacznie niższych cenach. Poza tym raz dziennie w ramach specjalnej promocji dostępny jest artykuł, który można nabyć za symboliczną złotówkę. Dodatkowo, uczestnicząc w Catcherze przez pięć kolejnych dni, można uzyskać kupon o wartości 10 zł. Ten można później wykorzystać przy zakupach na platformie, jeśli wartość koszyka przekroczy 90 zł.

Promocje z Allegro Smart! Kup taniej abonament i ciesz się dodatkowymi przywilejami

Allegro Smart! to opcja, której prawdopodobnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Abonament od premiery cieszy się niesłabnącą popularnością. Pozwala on oszczędzać na wysyłce i daje nam dużo więcej przywilejów. Podczas Black Weeks minimalna kwota zamówienia uprawniająca do darmowej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru zostaje obniżona i wynosi jedynie 30 zł. Jeżeli zrobimy zakupy za więcej niż 65 zł, możemy liczyć na darmową dostawę do domu kurierem. Dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze Allegro Smart!, platforma przygotowała ofertę specjalną. Roczny abonament można teraz nabyć w niższej cenie - za 39,90 zł. Ponadto wersję próbną można aktywować aż na 8 miesięcy i zgarnąć aż osiem darmowych dostaw, jeśli nigdy wcześniej nie korzystaliście z abonamentu Allegro Smart!

Wisienką na torcie jest specjalna loteria Allegro Smart! Do 11 listopada, każdy los liczy się podwójnie, dzięki czemu zwiększają się szanse na zgarnięcie jednej z nagród. W puli, poza nagrodą w wysokości 200 tys. złotych, znalazł się hybrydowy samochód BMW i ponad 25 tysięcy rozmaitych nagród!

Allegro z Gwarancją Najniższej Ceny. Platforma oferuje specjalne kupony

W ramach Black Weeks, platforma Allegro zwiększa korzyści w ramach akcji Gwarancji Najniższej Ceny. Jak działa ona w praktyce? Klienci mogą liczyć na kupon o wartości 300% różnicy między ceną zakupu a ceną, jaką znalezionym taniej w innym sklepie internetowym. To rozwiązanie pozwoli na spokojne i bezpieczne zakupy, a także gwarantuje satysfakcję, szczególnie w przypadku zakupu droższych produktów, na które klienci często decydują się podczas wyprzedaży sezonowych.

Warto także mieć na uwadze, że poza kilkoma opcjami płatności, wszyscy użytkownicy platformy mogą liczyć również na wsparcie Allegro Pay. Narzędzie staje się coraz popularniejsze, a podczas Black Weeks dostępne są także dodatkowe opcje z nim związane. Po aktywowaniu usługi i opłaceniu pierwszego zakupu klienci otrzymają kupon o wartości 100 zł. Na jego wykorzystanie mają 14 dni. Warto także pamiętać, że poza odroczeniem płatności -- Allegro Pay pozwala również na rozłożenie płatności na trzy raty z zerowym oprocentowaniem. W ramach Black Weeks nawet trzy raty RSSO 0%!

Wpis powstał przy współpracy z Allegro