Allegro pewne swego - zwróci Ci aż 300% różnicy w cenie u konkurencji

Allegro szykuje się do gorącego okresu zakupowego, który rozpoczyna się już w listopadzie i potrwa aż do świąt.

Jeśli Allegro jest Waszym pierwszym wyborem na zakupy prezentów w tym okresie, warto wybierać produkty na tej platformie z oznaczeniem - Gwarancja najniższej ceny.

Nie jest to nowy program, ale w trakcie dwóch najbliższych edycji - od 1 do 30 listopada i od 1 do 31 grudnia, doczekał się znacznego ulepszenia na korzyść kupujących.

Gwarancja najniższej ceny na Allegro

Aby dobrze zobrazować to ulepszenie zerknijmy, jak wyglądają warunki tego programu obecnie. Allegro przyznaje oznaczenia Gwarancja najniższej ceny, porównując ceny na swojej platformie i w innych wybranych sklepach, których lista jest dość obszerna i przedstawia się następująco:

123lazienka.pl gemini.pl mediamarkt.pl superpharm.pl 8a.pl hurtelektryczny.pl morele.net tim.pl amazon.pl komputronik.pl narzedziak.pl ucando.pl bricoman.pl korob.pl notino.pl xl-narzedzia.pl centrumrowerowe.pl lazienkaplus.pl oleole.pl zooplus.pl electro.pl leroymerlin.pl sklepopon.com empik.com makeup.pl sport-shop.pl euro.com.pl mediaexpert.pl strefakierowcy.pl

Jak widać, są to najpopularniejsze sklepy internetowe, w tym największe elektromarkety jak EURO RTV AGD, Media Expert czy Media Markt, ale też i najbliższa konkurencja w postaci Amazon.pl.

I teraz tak, jeśli kupicie wybrany, nowy produkt na Allegro z takim oznaczeniem i znajdziecie taki sam w innej ofercie sprzedaży na platformie lub w jednym z w/w sklepów, aktualnie Allegro zwraca 150% kwoty z różnicy tych cen - pod warunkiem, że zgłosicie ten fakt w czasie do 72 godzin od dokonania zakupu.

Jak to jest liczone? Dla przykładu, jeśli różnica wynosi 50 zł, Allegro zrównuje się do niej, czyli zwraca 100% tej różnicy i dokłada Wam jeszcze 50% z tej różnicy, czyli łącznie na Waszym koncie ląduje 75 zł w postaci kuponu na kolejne zakupy.

Na okres świątecznych zakupów zmienimy zasady, na jakich przyznajemy kupony. W listopadzie i w grudniu, jeśli po zakupie zgłosisz nam tańszą ofertę, a my pozytywnie rozpatrzymy Twoje zgłoszenie – przyznamy Ci kupon o wartości 300% różnicy w cenie. W edycji zaplanowanej na styczeń 2025 wartość kuponów, które przyznajemy, znów będzie wynosić 150% różnicy cen.

W nowej odsłonie programu Gwarancja najniższej ceny, w trakcie dwóch jego najbliższych edycji, Allegro zwróci Wam aż 300% z różnicy w cenie u konkurencji, czyli tak naprawdę dwa razy więcej niż obecnie. Nawiązując do poprzedniego przykładu - przy różnicy 50 zł, Allegro zrównuje ją i dokłada 200%, a więc łącznie na Waszym koncie pojawi się kwota w postaci kuponu na 150 zł.

Maksymalnie w czasie trwania jednej edycji możecie w ten sposób zgromadzić kupony o wartości do 200 zł. Tak więc do końca roku, czyli dwie edycje programu - świąteczne zakupy przez cały listopad i grudzień, pozwolą na oszczędności przy zakupie innych produktów/prezentów do 400 zł.

Tańsze produkty, znalezione u konkurencji można zgłaszać po dokonaniu zakupu na Allegro, w zakładce - Moje zakupy. Warto przy tym pamiętać, że Allegro sprawdzając zgłoszoną różnicę w cenie, nie będzie brało pod uwagę kosztów dostaw, innych przyznanych rabatów, voucherów i kart podarunkowych oraz promocji w formie cashback. Ponadto, zgłoszone produkty muszą być nowe, nie będą uwzględniane produkty używane, nieoryginalne, uszkodzone, outletowe, licytowane i powystawowe.

Źródło: Allegro.