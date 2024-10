Promocja od Allegro na gorący okres. Drobne zakupy będą tańsze!

Listopad to czas, gdy wielu klientów decyduje się na zakupy, licząc na spore przeceny. Sprzyja temu końcówka roku oraz takie wydarzenia, jak Black Friday czy Cyber Monday. Z pomocą swoim klientom przyszło Allegro, które w tym okresie ułatwi robienie drobnych zakupów. Dzięki tej ograniczonej czasowo zmianie będą po prostu tańsze.

Promocja na Allegro Smart: w listopadzie od 30 złotych

O zmianie w ofercie Allegro Smart! jako pierwsi dowiedzieli się sprzedawcy wystawiający swoje towary na platformie Allegro. Z wiadomości e-mail, którą otrzymali na swoje skrzynki, wynika, że już za kilka dni klienci będą mogli skorzystać z atrakcyjnej promocji. Zgodnie z jej warunkami kupujący będą mogli skorzystać z Allegro Smart! już od kwoty 30 złotych. Choć różnica w porównaniu do standardowej oferty (od 45 złotych) jest stosunkowo niewielka, w rzeczywistości może sprawić, że więcej osób zdecyduje się na zakupy. Dzięki obniżeniu kwoty, od której obowiązuje darmowa dostawa, drobne zakupy będą po prostu tańsze.

Gdzie tkwi haczyk? Przede wszystkim w czasie trwania promocji, który jest ograniczony. Allegro poinformowało sprzedawców, że potrwa ona od 4 listopada do 2 grudnia. 4 listopada to pierwszy dzień roboczy w tym miesiącu, a 2 grudnia wypada tzw. Cyber Monday. To dzień, w którym wiele sklepów z elektroniką, grami komputerowymi itd., decyduje się na spore obniżki cen.





Jak skorzystać z Allegro Smart!?

Usługa Allegro Smart!, w ramach której aktywni użytkownicy Allegro mogą sporo zaoszczędzić, dostępna jest w dwóch wariantach. W abonamencie miesięcznym kosztuje 14,99 złotych, a w rocznym 59,90 złotych. Co to oznacza w praktyce? Korzystając z Allegro Smart! w listopadzie miesięczna opłata za usługę zwróci się już po dwóch zamówieniach. Każde kolejne za minimum 30 złotych będzie oznaczało dalsze kilka złotych oszczędności.

Jeśli planujecie drobne zakupy na Allegro i możecie wstrzymać się z nimi przez kilka dni, lepiej poczekacie. Zawsze to kilka złotych więcej zostanie w kieszeni.

Źródło: JohnGoldDiamond [pepper.pl]