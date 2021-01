Najlepsze mody do Cyberpunk 2077. Usprawnią lub całkowicie zmienią grę

Modyfikowanie gier nie jest niczym nowym i dla wielu osób to powód, by do grania wybrać platformę PC. Od wielu lat niezwiązani z producentem koderzy przygotowują mody, które potrafią poprawić największe bolączki gry, ulepszyć lub całkowicie zmienić jej wygląd. Cyberpunk 2077 nie jest wyjątkiem, a do poprawiania zostało tam naprawdę sporo. Przyglądając się już powstałym modom mam wrażenie, że czasem moderzy radzą sobie z tym lepiej niż CD Projekt RED, który na ujawnionej niedawno „roadmap” nie wskazał w zasadzie żadnych szczegółów prac nad ulepszeniem swojej produkcji. Niedawno Krzysiek pisał na łamach Antyweb o Alternate Crowd Behavior, czyli modyfikacji, która usprawnia działanie tłumów na ulicach Night City – umówmy się, w normalnej wersji gry jest to nieco rozczarowujące, szczególnie w kontekście dużej dotacji finansowej jaką zgarnęła spółka na ten właśnie projekt. Sam podrzucałem Wam też mod, który wprowadził do CP2077 widok zza pleców bohatera. Przejrzałem sieć w poszukiwaniu najlepszych modyfikacji do gry, oto one.

Najlepsze mody do Cyberpunk 2077

Mi akurat system prowadzenia pojazdów w Cyberpunk 2077 nie przypadł do gustu i choć poruszałem się w ten sposób większość gry, to nie sprawiało mi to frajdy. Jeśli macie tak samo, możecie sprawdzić Better vehicle handling, czyli modyfikację, która wprowadza pewne zmiany do stworzonego przez CDPR modelu jazdy sprawiając, że jest on przyjemniejszy i bardziej naturalny.

Z jazdą pojazdami wiąże się też minimapa, która w normalnej wersji gry bywała momentami kompletnie nieprzydatna. Często lądowałem przez nią na słupach lub budynkach, bo zbyt późno sygnalizowała ostry zakręt. Ratunkiem może się okazać mod Better Mnimap, który oddala nieco minimapę sprawiając, że dowiemy się o zakręcie zdecydowanie wcześniej, a poziom zbliżenia możemy samodzielnie regulować.

Jeśli wydaje Wam się, że sprzęt który posiadacie jest niewystarczający by Cyberpunk 2077 działał odpowiednio dobrze na wybranych ustawieniach, może warto zerknąć na mod Cyber Engine Tweaks. Może się bowiem okazać, że doda on Wam nieco klatek do rozgrywki, szczególnie jeśli posiadacie procesor AMD.

Jeśli wkurza Was proces rozmontowywania i tworzenia przedmiotów, Instant Dissassembling and Crafting mod przyjdzie z pomocą. Dzięki ten modyfikacji będzie to zdecydowanie szybsze i mniej wytrącające z rozgrywki.

Dzięki modyfikacji o nazwie Borderlandfy2077 możecie natomiast dość mocno zmienić wygląd Cyberpunk 2077, który w takim wydaniu wygląda jak…Borderlands. Muszę przyznać, że w takim wydaniu gra wygląda zupełnie inaczej i to ciekawa wizualna modyfikacja, która może nie prezentuje się jak milion dolarów, ale zmienia również nieco klimat samej gry. Chętnie przeszedłbym ten tytuł jeszcze raz właśnie w takiej oprawie – kto wie, może na konsolach działałaby dzięki temu lepiej.

A Wy natknęliście się jeszcze na jakieś ciekawe, nieoficjalne modyfikacje do Cyberpunk 2077? Od premiery gry minął nieco ponad miesiąc i jest więcej niż pewne, że nowych modów z czasem przybędzie. Jestem bardzo ciekawy czy uda się za ich pomocą wyeliminować większość problemów gry. Byłoby naprawdę zabawne, gdyby moderzy uwinęli się z tematem szybciej niż sam CD Projekt RED.

