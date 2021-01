Już możecie grać w Cyberpunk 2077 w widoku z trzeciej osoby

Widok z oczu bohatera by lepiej wczuć się w wirtualny świat

Geraltem w Wiedzminie 3 poruszaliśmy się patrząc na świat zza jego pleców. To tak zwane TPP, czyli perspektywa trzeciej osoby. Pasowało do gry? Zdecydowanie, szczególnie podczas scen walki. Dużym wyzwaniem dla CD Projekt RED była zmiana widoku na FPP (perspektywa pierwszej osoby) w Cyberpunk 2077 – to było dla nich coś nowego. Nie każdy przyjął tę informację z uśmiechem na ustach, ale faktycznie – widok z oczu bohatera sprawia, że jeszcze bardziej czujemy się częścią tego świata. Moim zdaniem w CP2077 nie wyszło to idealnie, może też dlatego zastanawiałem się jak wyglądałaby gra gdyby zastosowano w niej kamerę podobną do tej z Wiedźmina 3. Nie minęło wiele czasu i sam mogę to sprawdzić, tak jak i Wy.

Cyberpunk 2077 z kamerą TPP. Jak włączyć widok z trzeciej osoby?

Niedawno Krzysiek pisał o darmowym modzie do Cyberpunk 2077, który naprawiał zachowanie NPC-ów w grze. Trzecioosobowa kamera też nie jest oficjalnym kodem CD Projekt RED, ale modyfikacją, których w kolejnych miesiącach do CP2077 będzie coraz więcej. „TPP MOD WIP third-person” to produkcja moddera Jelle Bakkera i można ją pobrać za darmo z Nexus Mods.

Najpierw jednak należy pobrać i zainstalować Cyber Engine Tweaks, a mody TPP są dwa – dla męskiej i żeńskiej V. Po pobraniu i instalacji należy przegrać folder z modami do odpowiedniego folderu w Cyber Engine Tweaks i wszystko powinno działać.

Jak sami widzicie modyfikacja nie jest jeszcze w pełni dopracowana i grając w ten sposób ograniczyłbym się raczej tylko do zwiedzania miasta – obstawiam jednak, że będzie rozwijana, więc za jakiś czas wszystko powinno działać i wyglądać lepiej. A jeśli lubicie mody, to myślę, że warto go sprawdzić, bo przecież mimo tego, że dostaliśmy rozbudowany kreator postaci, ciągle znajdujemy jakieś nowe ciuchy, to możemy je podejrzeć na dobrą sprawę jedynie podczas jazdy na motocyklu i w trybie foto. Choć z drugiej strony przez pół gry chodziłem swoją V w jakichś ortalionowych dresach i dziwnej czapce (miały najlepsze statystyki), to może i lepiej.

Przeczytaj też: Recenzja Cyberpunk 2077 na PlayStation 4

źródło