Na AirTag 2 poczekamy przynajmniej do 2025 roku

Za kilka tygodni AirTag skończy 3 lata i wiele osób czeka już na nową wersję. Wygląda jednak na to, że Apple przeszacowało popyt, magazyny są nadal pełne, a chętnych brak, więc na nową wersję lokalizatora raczej nie ma co liczyć w tym roku.

AirTag 2 dopiero w 2025 roku?

Mark Gurman z Bloomberga jak co tydzień dostarczył nam nową porcję informacji i przewidywań dotyczących Apple. W swoim tekście skupił się głównie na rychłej premierze gogli wirtualnej rzeczywistości - Vision Pro, ale poruszył też kilka innych tematów. Jednym z ciekawszych są plany dotyczące lokalizatora AirTag. Niewielka pastylka, która debiutowała w kwietniu 2021 roku cieszy się umiarkowaną popularnością. Mimo licznych artykułów prasowych opisujących sytuacje, gdy taki lokalizator faktycznie się przydał, wygląda na to, że popyt nie jest tak wysoki jak liczyło na to Apple. Jeśli byłbym złośliwy to powiedziałbym, że to pewnie kwestia ceny, bo na rynku pojawiło się wiele podobnych rozwiązań, które w porównaniu do AirTaga kosztują "grosze".

Faktem jest jednak, że w sklepach i magazynach Apple zalegają podobno ogromne ilości AirTagów, które najpierw trzeba sprzedać, zanim do oferty trafi całkiem nowy model. Dlatego Apple pomimo promowania nowego modułu komunikacyjnego UWB, który pojawił się np. w iPhone 15 czy Apple Watch S9, póki co nie śpieszy się z premierą AirTaga 2. Gurman przewiduje, że ta będzie miała miejsce najwcześniej pod koniec 2024 roku, ale same urządzenia mogą trafić do sklepów dopiero w 2025 roku. Swój wpływ na taką decyzje może mieć też fakt, że AirTag w zasadzie dysponuje takimi funkcjami, które są i tak więcej niż wystarczające. Trudno mi sobie teraz wyobrazić jakie nowe rozwiązania, które uzasadniałyby wydatek większej kwoty, mogłyby się pojawić w AirTag 2.

Nowy chip UWB zapewnia w zasadzie tylko nieco większy zasięg, więc AirTag 2 mógłby być nieco skuteczniejszy niż obecna wersja na większe odległości. Wiele osób doceniłoby zapewne również nieco dłuższy czas pracy, ale przy zastosowaniu aktualnego zasilania (bateria CR2032) będzie to pewnie trudne do osiągnięcia. Na inne pomysły musimy poczekać bliżej premiery, czyli jeszcze około roku.