Nowy gadżet od Samsunga. Podziała nawet dwa lata na jednej baterii

Samsung zapowiada nową generację swojego lokalizatora Galaxy SmartTag2. Urządzenie trafi do sprzedaży już niebawem!

Niewielkie lokalizatory rozkochały w sobie użytkowników na całym świecie. Mimo że nie są jakąś spektakularną nowością, to po debiucie Apple AirTag cały świat oszalał na ich punkcie. I cała gama producentów zaprezentowała autorskie rozwiązania w kwestii tego typu urządzeń. Samsung zapowiedział właśnie drugą generację swojego lokalizatora. Oto Galaxy SmartTag2!

Galaxy SmartTag2 - nowy lokalizator od Samsunga. Co go wyróżnia?

Już w przyszłym tygodniu, 11 października, do sprzedaży trafi nowa generacja lokalizatora. Tym razem zaoferuje on innowacyjny "tryb zagubienia", który pozwoli użytkownikom na wprowadzenie danych kontaktowych. Każdy kto odnajdzie lokalizator będzie mógł go zeskanować i zobaczyć tamtejszą wiadomość. Akcesorium doczeka się też ulepszonej funkcji widoku kompasu, dzięki czemu korzystanie z niego będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Samsung pozostaje zaangażowany w ochronę prywatności użytkowników Galaxy, a lokalizacja urządzenia może być udostępniana tylko za zgodą użytkownika. SmartThings Find szyfruje również dane użytkownika i jest obsługiwany przez Samsung Knox dla dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Co więcej, wyłączenie trybu Utracony natychmiast ukrywa dane kontaktowe właściciela i usuwa z urządzenia wiadomość pozostawioną przez właściciela.

Kluczową nowością bez wątpienia może okazać się jednak dłuższa żywotność baterii. Producent obiecuje, że jego nowy lokalizator podziała nawet do 700 dni na jednej baterii. Z porównaniem do poprzedniej generacji - będzie to dwukrotnie więcej. Galaxy SmartTag2 posiada cały szereg opcji z poprzedniej generacji, a ponadto dodaje zestaw nowości i zupełnie nowy design. Kompaktowy rozmiar i nowa konstrukcja w formie pierścienia pozwoliły zwiększyć trwałość produktu, a wisienką na torcie jest wprowadzenie stopnia ochrony IP67. Ten zapewnia odporność na wodę i kurz.