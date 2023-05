Co to jest Player?

Jeśli żyliście przez ostatnią dekadę pod kamieniem i nie słyszeliście o aplikacji Player, to już śpieszę z wyjaśnieniem czym jest ten serwis i do kogo należy. Player zadebiutował pod koniec sierpnia 2011 roku, wtedy jeszcze jako TVN Player. W 2014 roku zmienił nazwą na Player, która z mniejszymi bądź większymi zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Serwis początkowo oferował produkcje stacji TVN oraz dostęp do kanałów na żywo. Dzisiaj to znacznie bardziej rozbudowana platforma, która po przejęciu stacji TVN przez Discovery, a później połączenie z Warner Bros, oferuje znacznie więcej treści. W podstawowej ofercie nadal mamy tutaj głównie produkcje TVN oraz seriale realizowane przez samego Playera, ale można wykupić też dodatkowe pakiety z produkcjami HBO i Canal+ oraz dostęp do kanałów sportowych jak np. Eleven Sports czy Eurosport.

Póki co Player i HBO Max funkcjonują w Polsce równolegle, ale biorąc pod uwagę fakt, że mają tego samego właściciela, w przyszłości może się to zmienić. Obecnie dostęp do serwisu jest płatny, pakiet z reklamami kosztuje 10 zł za 30 dni, a bez reklam - 20 zł. Można też wykupić abonament na pół roku lub rok, który będzie oczywiście korzystniejszy cenowo (odpowiednio 49/79 zł za wersję z reklamami i 99/159 zł bez reklam). Jest to zatem jeden z tańszych serwisów VOD na naszym rynku, dlatego warto byłoby przyjrzeć się temu co oferuje. Do naszego rankingu biorę tylko pod uwagę treści dostępne w ramach podstawowego abonamentu, bez dodatkowej oferty HBO i Canal+. Jest w czym wybierać, ale z przykrością muszę stwierdzić, że produkcji wysokich lotów nie ma tutaj zbyt wiele.

Najlepsze filmy dostępne na Player

Johnny

"Johnny" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Opis dystrybutora jest całkiem trafny. Historia ks. Jana Kaczkowskiego to z wzruszający dramat biograficzny, który potrafi doprowadzić do łez zarówno humorem jak ludzkimi tragediami, które się w nim rozgrywają. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tego filmu, to warto wydać te 10 zł i go nadrobić, nie pożałujecie. Kreacje stworzone przez Piotra Trojana (Patryk) oraz Dawida Ogrodnika (ks. Jan) są świetne, ten pierwszy nie bez powodu został nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Gdyni.

Początek lat 60-tych XX wieku. Świat pogrążony jest w zimnej wojnie. Napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim osiąga apogeum, grożąc wybuchem III wojny światowej. W tej sytuacji biznesmen z Londynu - Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) otrzymuje od CIA i brytyjskiego wywiadu propozycję nie do odrzucenia. Ma nawiązać kontakt z wysokiej rangi sowieckim oficerem, który dysponuje tajnymi planami Moskwy. Wynne zdaje sobie sprawę, że władze Związku Sowieckiego każdego podejrzanego o szpiegostwo karzą śmiercią bez względu na to, czy jest Rosjaninem czy obywatelem obcego kraju. Pierwsza podróż do Moskwy kosztuje go wiele nerwów, ale przebiega zaskakująco gładko. Wkrótce jednak sowieckie służby odkrywają, że w dowództwie armii jest przeciek. Odkrycie podejrzanego oficera, a potem tożsamości Wynne'a wydaje się tylko kwestią czasu, a od powodzenia jego misji zależą losy świata.

Cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina…

Plejada polskich gwiazd kina z Andrzejem Sewerynem, Marcinem Dorocińskim, Tomaszem Kotem i Wojciechem Mecwaldowskim zapowiada doskonałą komedię w stylu Kac Vegas, tylko tym razem w Zakopanem i to w przededniu pierwszej wojny światowej.

Czarna owca

Magda i Arek tworzą zgrane małżeństwo z 25-letnim stażem, opiekujące się chorym dziadkiem. Mieszkają z synem Tomkiem, który jest w długoletnim związku ze swoją dziewczyną, Asią. Pozornie wszystko jest w porządku – typowa rodzina. A jednak… Magda, nauczycielka w katolickim liceum, ukrywa przed wszystkimi fakt, że woli kobiety, Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek – popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Ambaras zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Asia zrywa z Tomkiem, dziadek znika, a Arek ma problem z posklejaniem rzeczywistości na nowo. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak mu się wydaje… Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście?

Teoretycznie komedia jakich wiele, ale Czarna owca ale to również film z większym przesłaniem, które wybrzmiewa tutaj w nienachalny sposób. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tej produkcji to szczerze polecam, pomaga spojrzeć na wiele spraw pod różnym kątem i pokazać, że nie wszyscy myślą tak jak nam się to wydaje.

Teściowie

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego i panny młodej początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamienią się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

Na koniec mój cichy faworyt. Teściowie to genialna komedia z oscarowymi rolami Izabeli Kuny, Mai Ostaszewskiej, Marcina Dorocińskiego i Adama Woronowicza. Klisza na kliszy, kliszą pogania, ale sposób w jacy główni bohaterowie te sceny odgrywają sprawia, że nie można przestać się śmiać. Moim zdaniem to jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat, co może nie jest najlepszą reklamą, ale z mam nadzieje, że przekona was do poświęcenia niespełna 1,5 godziny na obejrzenie tej produkcji.

Najlepsze seriale dostępne na Player

Skazana

Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które wydała wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili. Czy poradzi sobie z czyhającym za każdym rogiem zagrożeniem?

Jeden z popularniejszych seriali na Playerze i to nie bez powodu. Skazana poza świetną rolą Agaty Kuleszy wypromowała również Aleksandrę Adamską, która wcieliła się w rolę charyzmatycznej Pati, a obecnie występuje w swoim własnym serialu o tym samym tytule. Historia powstała na motywach powieści Ewy Ornackiej - Skazane na potępienie i całkiem nieźle wypisuje się w polskie realia wymiaru sprawiedliwości. Mamy też ciekawą intrygę i nietuzinkowe postacie, choć zakończenie drugiego sezonu pozostawia nieco do życzenia. Nie mniej jednak to serial, który z pewnością warto obejrzeć.

Pajęczyna

Pełen napięcia thriller, którego akcja toczy się równolegle w dwóch czasach: w 1978 roku oraz w 2010 roku. Joanna Kulig wcieli się w specjalistkę od zachowań pająków, która próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci swojej matki i siostry.

Serial "Pajęczyna" to historia inspirowana mało znanymi faktami z historii późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Kornelii Titko (Joanna Kulig), odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko (Anna Radwan) była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza (Marek Kalita). Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo, w którym zamierza rozwikłać zagadkę z przeszłości.

Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska (Aleksandra Popławska) trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!

Skusiłem się na obejrzenie pierwszego sezonu Szadzi i okazało się, że była to całkiem niezła produkcja, wzorowana pewnie nieco na skandynawskich kryminałach, które cieszą się bardzo dobrą sławą. Ma co prawda swoje niedociągnięcia, które objawiają się chociażby w nielogicznych decyzjach głównych bohaterów, ale sama intryga jest całkiem ciekawa i trzyma widza przy ekranie. Niestety końcówka sezonu okazała się dużym zawodem, zarówno pod względem realizacji, jak i samej historii, dlatego po kolejne odcinki już nie sięgnąłem. Nie oznacza to jednak, że serial jest zły i nie ma swoich fanów.

W wieku 23 lat Tomasz Komenda został oskarżony o gwałt i zabójstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść, przez co trafił za kratki. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po kilkunastu latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie.

Historię Tomasza Komendy zna chyba każdy, została opowiedziana w pełnometrażowym filmie, który na potrzeby Playera został pocięty na 4 odcinki serialu, wzbogacone dodatkowymi scenami. Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć filmu, to warto obejrzeć serial aby poznać historię chyba najsławniejszego, niesłusznie skazanego w Polsce, który nie tylko wyszedł z więzienia ale uzyskał też ogromne odszkodowanie za swoje cierpienia.

Głównymi bohaterami „Odwróconych” są Paweł Sikora (Artur Żmijewski), doświadczony policjant z Centralnego Biura Śledczego oraz Jan Blachowski „Blacha" (Robert Więckiewicz), gangster z najmocniejszej grupy przestępczej w Polsce. Osią serialu jest skomplikowana i niezwykle ryzykowna gra, jaka toczy się między jednym, a drugim. Policjant próbuje przeciągnąć gangstera na stronę prawa. Gangster chce skorumpować policjanta. Ci dwaj mężczyźni stoją po przeciwnych stronach barykady, ale wiele ich łączy. To, czym się zajmują, niszczy ich rodziny. Obaj mają wspaniałe żony i obaj bardzo kochają swoje dzieci. Ich życie dalekie jest jednak od ideału. W pojedynkę muszą zmagać się z niechęcią swoich środowisk i własną słabością. Obaj są rozdarci. Blacha pomiędzy miłością i troską o rodzinę, a lojalnością wobec grupy, z której się wywodzi. Sikora z kolei między pracą a domem, dla którego ma zawsze za mało czasu. Desperacko próbuje być jednocześnie dobrym mężem i ojcem oraz dobrym policjantem. Sikora i Blacha mają swoje zasady, których – wydaje się – nigdy nie złamią.

Chyba jeden z najlepszych seriali "policyjnych" wyprodukowanych w Polsce. Pomimo swojego wieku (to produkcja z 2007 roku) nadal jest wysoko oceniany i wydaje mi się, że można go już zaliczyć do klasyków polskiej kinematografii, tuż obok Ekstradycji. W obsadzie znajdziemy też wiele znajomych twarzy, poza głównymi bohaterami zagrali tutaj Małgorzata Foremniak, Andrzej Grabowski, Krzysztof Globisz, Janusz Chabior, Jan Frycz czy Maciej Kozłowski. Jeśli miałbym wybrać jeden serial, który warto obejrzeć na Playerze to byliby to właśnie Odwróceni.