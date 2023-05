Nie tylko M Jak Miłość. 10 najlepszych polskich seriali na TVP VOD

Najlepsze polskie seriale na TVP VOD

PitBull

Serial Patryka Vegi to jedna z najlepiej oddających policyjne realia produkcji, a świetna obsada i wiarygodne postacie oraz fabuła potrafią szybko wciągnąć. Na początku historii akcja kręci się wokół bezwzględnego Saida, postaci mającej bazować na rzeczywistym gangsterze, który para się porwaniami, morderstwami i wymuszaniem haraczy. Piątka policjantów od lat stara się skompletować dowody i go zamknąć, ale to ta sprawa wywróci ich życie do góry nogami. W obsadzie m. in. Janusz Gajos, Andrzej Grabowski, Marcin Dorociński, Paweł Królikowski i Michał Żurawski.

Alternatywy 4

Produkcji Stanisława Barei raczej nie musimy przedstawiać, bo to jedna z perełek w historii TVP i ofercie TVP VOD. Jest to o tyle ważny tytuł, że doczekał się on cyfrowej rekonstrukcji, dzięki której seans całości na nowoczesnych telewizorach pozostaje przyjemnością i jest jedynie mentalną oraz emocjonalną wycieczką w przeszłość. Wyborna obsada, żarty i dialogi cytowane od dekad, to po prostu Alternatywy 4 w najlepszej odsłonie.

Artyści

Zupełnie niespodziewanie "Artyści" okazali się gigantycznym sukcesem, ale nawet on nie sprawił, że produkcja doczekałaby się kontynuacji. W serialu śledzimy losy pracowników i nowego dyrektora Teatru Popularnego w Warszawie. Wszyscy starają się mierzyć z problemami współczesnej sztuki, ale także i wyzwaniami w życiu prywatnym. Na ekranei zobaczycie m. in. Marcina Czarnika, Agnieszkę Przepiórską, Tadeusza Huka i Edwarda Linde-Lubaszenko.

Oficer

Chyba nikt nie przewidziałby tego, jak dużym katalizatorem dla późniejszych okresów karier Borysa Szyca i Pawła Małaszyńskiego będzie ten serial. "Oficer" świetnie pokazał pracę pod przykrywką i infiltrację struktur zorganizowanej przestępczości przez ambitnego policjanta oraz konsekwencje takich działań. Wielka szkoda jednak, że po dziś dzień "Oficer" pozostał w poprzedniej erze cyfrowej dystrybucji i nie możemy obejrzeć go w jakości lepszej niż DVD. A przecież zdecydowanie na to zasługuje!

Czterej pancerni i pies

Jan Kos (Janek), Gustaw Jeleń (Gustlik), Grigorij Saakaszwili (Grześ) i Olgierd Jarosz (Olgierd) to czterech pancernych, których przezwiska znają chyba wszyscy(?). I nie zapominajmy o Szariku, czyli tytułowym psie, który towarzyszy im na każdym kroku. Serial wyprodukowano w 1968 roku, ale po dziś dzień regularnie emitowany jest na wielu kanałach, co najwyraźniej oznacza, że cały czas ma wierną widownię. Nic dziwnego, bo to znakomita historia walki wyzwoleńczej o Polskę i przyjaźni.

Stawka większa niż życie

W tym samym roku, co "Czterej pancerni..." dostaliśmy też Hansa Klossa - dla nas po prostu Janka. Stanisław Mikulski w roli życia na zawsze zapisał się w historii polskiej kinematografii, a dostępność wersji po odnowieniu cyfrowym tylko wzmaga apetyt na ponowny seans całości na platformie VOD. Co ważne, serial jest też do nabycia na Blu-ray dla maniaków jakości.

Glina

TVP wielokrotnie udowadniało, że seriale policyjne to domena stacji i "Glina" jest zdecydowanie jednym z przykładów potwierdzających tę dobrą dyspozycję. Z Jerzym Radziwiłowiczem w roli głównej oraz Maciejem Stuhrem i Jackiem Braciakiem w rolach drugoplanowych serial znakomicie ukazywał codzienną pracę policjantów z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W sumie powstały 2. sezony i wszystkie odcinki zobaczycie na TVP VOD.

Czas honoru

Oprócz seriali policyjnych, to historyczne produkcje stanowią o sile TVP. "Czas honoru", emitowany w latach 2008-2014 angażował miliony widzów przy emitowanym każdym odcinku. Na przestrzeni lat w serialu wystąpiła plejada gwiazd, w tym Jan Englert, Maja Ostaszewska, Magdalena Różczka, Paweł Małaszyński, Danuta Stenka czy Joanna Kulig.

Ekstradycja

Czołówka polskich seriali z okresu transformacji z Markiem Kondratem w roli głównej (nie mylić nazwiska z popularnym imieniem Konrad, które zapisywane jest w inny sposób). W "Ekstradycji" zobaczymy kulisy pracy policjantów w nowej rzeczywistości, jaką był początek lat 90. Nowa rzeczywistość to także nowe problemy i nowe grupy przestępcze, z którymi trzeba sobie będzie jakoś poradzić. W serialu wystąpili także Witold Dębicki, Małgorzata Pieczyńska i Wojciech Wysocki. Na TVP VOD zobaczycie serial w wersji zremasterowanej w dwóch formatach obrazu do wyboru: oryginalnym 4:3 oraz nowoczesnym 16:9.

Dekalog

"Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego to jeden z najlepiej ocenianych polskich seriali. Choć patrząc na strukturę całości trudno mówić tu o typowym serialu czy antologii, ponieważ mamy do czynienia z odcinkami skupiającymi się na różnych bohaterach. Wspólnym mianownikiem epizodów są miejsce akcji oraz postać grana przez Artura Barcisia. Dla fabuły każdego z odcinków bazą są kolejne przykazania, ale zawartość pozostaje na tyle uniwersalna, że treść jest możliwa do przyjęcia przez każdego widza.

