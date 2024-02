Najlepsze gry w przeglądarce 2024 – W co warto zagrać?

Świat gier przeglądarkowych stale ewoluuje, oferując coraz to nowsze doświadczenia dla graczy z całego globu. W 2024 roku nie brakuje fascynujących tytułów, które zapewniają dobrą zabawę bez konieczności pobierania czy instalowania dodatkowych plików. Oto kilka tytułów, po które warto sięgnąć, jeśli chcecie po prostu otworzyć przeglądarkę i zacząć zabawę – bez płacenia i tracenia czasu na instalację.

Elvenar

W grze stworzonej przez InnoGames gracze wkraczają w świat epickiej fantastyki, gdzie zyskują możliwość rozbudowy miasta zamieszkanego przez elfy lub ludzi. Skromne wioski przemieniają się tutaj w wielkie metropolie pełne dobrobytu i militarnego potencjału. Elfy posługują się magią, podczas gdy ludzie opanowują sztukę tradycyjnej wojny, mając do wyboru różnorodne ścieżki rozwoju miasta. Z bogatym wachlarzem opcji, gracze mogą zagłębić się w badania nad rozwojem, strategicznie gromadzić zasoby i ulepszać budynki, jednocześnie dostosowując ich wygląd wg. własnego uznania. Angażowanie się w misje to dobry sposób na zdobywanie legendarnych relikwii i bezcennych skarbów, które podnoszą efektywność rozbudowy miasta. Ponadto ogromny świat kusi eksploracją, obiecując spotkania z najróżniejszymi stworzeniami gotowymi do oswojenia lub wykorzystania w bitwach przeciwko wrogom.

Game of Thrones: Winter Is Coming

W licencjonowanej darmowej grze przeglądarkowej opartej na epickiej serii fantasy autorstwa George'a R.R. Martina, czeka na nas Westeros – świat znany z książek i serialu. Zostając panem jednej z rodzin, możesz rekrutować postacie znane z tego kultowego uniwersum. W czasie rzeczywistym weźmiesz udział w bitwach o władzę. Aby osiągnąć swoje cele, będziesz musiał rekrutować i szkolić swoją armię, jednocześnie rozwijając podległe terytorium i zwiększając swoje wpływy. Inni władcy mogą stanąć ci na drodze, i jest tylko jedno rozwiązanie: podbój i pokonanie przeciwników.

Battle Arena

W Battlew Arena możesz prowadzić do zwycięstwa jednego ze 100 różnych bohaterów. Ten tytuł to sprytne połączenie MOBA oraz RPG. Bitwy PvP rozgrywane są w czasie rzeczywistym. Czeka na Ciebie ponad 60 różnych lokalizacji. To nie tylko możliwość rzucania wyzwań graczom z całego globu, ale także szansa na wymiany bohaterów z innymi graczami i zgarnięcie ulubionych postaci do walki.

Forge of Empires

W tej przeglądarkowej strategii z elementami MMO przenosisz się daleko w przeszłość. Przyjdzie Ci panować nad wielkim imperium dawnych cywilizacji. Rozpoczynając od epoki kamienia i posuwając się aż do późnego średniowiecza, możesz śledzić postęp swojego królestwa przez kolejne wieki. Zarządzaj swoim miastem, produkuj zasoby i buduj armię, aby podbić otaczające prowincje. Gra oferuje zarówno kampanię dla pojedynczego gracza, jak i rozgrywkę PvP.

League of Angels - Heaven's Fury

W tej grze wyruszasz w epicką podróż, by ratować świat. Możesz wcielić się w Dragoona, Czarodziejkę lub Łucznika i zaangażować do drużyny anioły reprezentujące światło i ciemność. Przyjdzie Ci walczyć przeciwko demonicznym bestiom i ich mistrzom w przepięknie przedstawionym świecie fantasy. W miarę postępów ulepszysz swoje umiejętności i talenty, by stawić czoło jeszcze potężniejszym wrogom. Z czasem odblokujesz święte artefakty i potężne bronie, by zadawać jeszcze większe szkody swoim przeciwnikom. Gra oferuje zarówno rozgrywkę PvE, jak i PvP.

Eternal Fury

W Eternal Fury, czyli darmowej grze Action RPG od R2 Games weźmiesz udział w walce między bogami a olbrzymami. Niebiosa i piekło są w stanie wojny, a świat ludzi jest uwięziony pomiędzy nimi. Musisz pokonać boginię podziemia, Hel, i jej żądne krwi sługi, zanim zniszczą świat. Zbudujesz tu zamek i wykorzystasz go jako swoją bazę operacyjną przeciwko hordom demonów. Nie będziesz musiał grać sam, dzięki systemowi gildii i możliwości przywołania do walki aż 24 NPC-ów. Możesz także wyruszyć na "krucjatę", by zaatakować innych graczy i splądrować ich zamki.

Stein.world

Zanurz się we wciągającym, wieloosobowym świecie fantasy online w grze Stein, urokliwej darmowej grze MMORPG od pg5-studio. Wykonasz tu setki zadań i stawisz czoła wyzwaniom kolejnych lochów. Nie zabrakło tu również elementów społecznościowych. Stein oferuje setki przedmiotów i niezliczone sposoby dostosowania wyposażenia twojej postaci, dzięki czemu zabawa może się szybko nie skończyć. Przyszłe ulepszenia będą obejmować zawody, PvP, budownictwo, rolnictwo, zwierzęta domowe i wiele więcej.

One Piece Online 2

One Piece Online 2: Pirate King to darmowa gra MMORPG oparta na niezwykle popularnej serii One Piece, która śledzi losy znanych z anime bohaterów w ich podróży prowadzącej do tytułu Króla Piratów. W tej turówce gracze początkowo spotykają swoich przewodników, niektóre z najbardziej popularnych postaci z One Piece, i wyruszają na poszukiwania Luffy'ego. Możemy tu rekrutować dodatkowe postaci z One Piece w tawernie gry. Celem jest stworzenie efektywnej i zrównoważonej drużyny. System walki jest tutaj zautomatyzowany i oferuje różnorodne funkcje – PvP i PvE – w tym także Elite Battles i Devil Oars.

Naruto Online

Odtwórz swoje ulubione momenty z kultowego anime w Naruto Online, darmowej grze MMORPG oficjalnie licencjonowanej przez Bandai i opartej na fabule serialu. Wciel się w jednego z popularnych bohaterów anime, takich jak Naruto Uzumaki czy Sakura Haruno — dubbingowanych przez ich aktorów głosowych z anime — aby ponownie przeżyć znane historie, lub wybierz jednego z pięciu bohaterów reprezentujących żywioły: ziemię, wodę, ogień, wiatr lub błyskawicę i stwórz własne przygody.