Internet działa podejrzanie wolno? Sprawdź prędkość swojego łącza.

Jak sprawdzić prędkość internetu na komputerze i w smartfonie?

Dostęp do szybkiego internetu jest dziś istotnym elementem naszego codziennego życia. Prędkość łącza ma wpływ na wydajność pracy zdalnej, jakość treści oglądanych za pomocą serwisów streamingowych, gry online i wiele innych aspektów. Wartom więc regularnie sprawdzać prędkość swojego internetu, aby upewnić się, że dostajemy to, za co płacimy. Jak to zrobić na smartfonie lub komputerze? Podpowiadamy.

Sprawdzanie prędkości łącza w przeglądarce

Przeglądarki internetowe oferują proste narzędzia, które pozwalają na szybkie sprawdzenie prędkości łącza. Jednym z najpopularniejszych serwisów stworzonych w tym celu jest Speedtest. Oto co należy zrobić, aby sprawdzić prędkość internetu z poziomu przeglądarki, np. Chrome, Safari lub Opera.

Wejdź na stronę Speedtest (www.speedtest.net). Kliknij przycisk "Rozpocznij test". Poczekaj na zakończenie testu. Zobacz wyniki, które pokażą prędkość pobierania i wysyłania, a także opóźnienie (ping).

Narzędzia do pomiaru prędkości na komputerze

Oprócz przeglądarkowych narzędzi istnieją również specjalne programy do pomiaru prędkości internetu na komputerze. Popularnym narzędziem jest Ookla Speedtest w wersji desktopowej (Windows / Mac). Dzięki aplikacji możesz uzyskać jeszcze dokładniejsze wyniki pomiarów. Oto jak go używać:

Pobierz i zainstaluj program Ookla Speedtest. Uruchom program i kliknij przycisk "Rozpocznij test". Po zakończeniu testu otrzymasz wyniki prędkości pobierania i wysyłania, a także opóźnienie.

Porównując przeglądarkowe narzędzia z aplikacjami, te ostatnie oferują często bardziej szczegółowe informacje na temat stanu twojego połączenia internetowego.

Sprawdzanie prędkości na smartfonie

Jeśli chcesz sprawdzić prędkość internetu na swoim smartfonie, tu również masz kilka opcji do wyboru. Ookla Speedtest znajdziesz również w wariancie na Androida i iOS. Wystarczy zajrzeć do Google Play lub App Store. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Przejdź do swojego sklepu aplikacji (Google Play lub App Store) i pobierz aplikację Ookla Speedtest. Uruchom aplikację i dotknij przycisku "Rozpocznij test". Po zakończeniu testu aplikacja pokaże wyniki prędkości internetu.

Używanie przeglądarki na smartfonie

Jeśli nie chcesz instalować dodatkowych aplikacji, możesz również użyć przeglądarki internetowej na swoim smartfonie. Wystarczy, że odwiedzisz wspominaną wcześniej stronę Speedtest za pomocą przeglądarki mobilnej. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi wcześniej w przypadku komputera.

Najlepszy czas na sprawdzenie prędkości

Sprawdzanie prędkości internetu warto robić regularnie. Najlepszy czas na przeprowadzanie testów to zazwyczaj wieczór, gdy sieć jest mniej obciążona. Unikaj testowania w godzinach szczytu, gdy wielu użytkowników korzysta z internetu, ponieważ może to wpłynąć na wyniki.

Czynniki, które mogą wpływać na rezultaty testów, to również stan twojego sprzętu, jakość połączenia Wi-Fi oraz obecność innych urządzeń w sieci. Dlatego warto monitorować prędkość internetu regularnie, aby rozpoznać te czynniki, które mogą obniżać jakość połączenia.

Optymalizacja prędkości internetu

Prędkość internetu warto nie tylko sprawdzać, ale również zadbać o jej optymalizację. Oto kilka praktycznych porad:

Aktualizuj sprzęt: Upewnij się, że twój router i modem wspierają prędkości oferowane przez Twojego dostawcę internetu. Starsze urządzenia mogą ograniczać osiągi łącza. Zminimalizuj zakłócenia sieci: Umieść router w odpowiednim miejscu i unikaj zakłóceń sygnału, takich jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne. Zamknij zbędne aplikacje: Na komputerze i smartfonie wyłącz działające w tle aplikacje, które mogą zużywać przepustowość sieci, a następnie ponownie przeprowadź test. Skontaktuj się z dostawcą: Jeśli masz problemy z niską prędkością internetu, skontaktuj się z dostawcą internetu.

Regularne sprawdzanie prędkości internetu jest kluczowe, aby upewnić się, że otrzymujemy taką jakość łącza, za jaką płacimy. Bez względu na to, czy korzystasz z komputera, czy smartfona, wymienione powyżej narzędzia pomogą Ci to zrobić w prosty sposób.