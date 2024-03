Jak wydobyć ze słuchawek maksimum możliwości? Wybieramy wzmacniacz słuchawkowy

Który element w torze audio jest tym najważniejszym? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jeśli wyposażymy się w bardzo dobre słuchawki, ale połączymy je z kiepskim źródłem czy wzmacniaczem, nie uzyskamy satysfakcjonującego efektu. W rzeczywistości tor audio przypomina łańcuch, który jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo. W praktyce oznacza to, że poszczególne elementy muszą ze sobą współgrać i do siebie pasować, co nie jest takie łatwe do osiągnięcia, zwłaszcza wtedy, gdy dysponujemy ograniczonym budżetem.

W niniejszym materiale skupimy się na pośrednim elemencie toru słuchawkowego, czyli wzmacniaczu. Dlaczego wzmacniacz słuchawkowy to coś, co powinno znaleźć się na biurku każdego miłośnika dobrego brzmienia? Co tak właściwie zyskamy, gdy zdecydujemy się wydać na wzmacniacz słuchawkowy kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych? W końcu, który z dostępnych w sprzedaży wzmacniaczy słuchawkowych zasługuje na rekomendację? Odpowiedzi na wszystkie te pytania postaramy się udzielić poniżej. Dlatego, jeśli tylko chcesz wycisnąć z posiadanych słuchawek maksimum możliwości, serdecznie zachęcamy do lektury.

Wzmacniacz słuchawkowy – dlaczego powinieneś go mieć?

Jak najprościej wytłumaczyć, dlaczego porządny wzmacniacz słuchawkowy to coś, w co warto zainwestować pieniądze? Posłużymy się w tym celu prostym, acz wiele mówiącym przykładem. Wyobraź sobie, że właśnie kupiłeś wymarzone słuchawki. Dokonałeś wyboru świadomie, bo wcześniej z uwagą przeczytałeś wiele recenzji interesującego Cię sprzętu. Byłeś też w sklepie stacjonarnym, gdzie mogłeś samodzielnie przekonać się, jak grają słuchawki, na które przeznaczyłeś sporo pieniędzy.

Przyszedł w końcu ten wyczekiwany moment, gdy nowe słuchawki podłączyłeś do dotychczas używanego źródła dźwięku. Mijają kolejne godziny korzystania z nowego nabytku, a Ty coraz mocniej nie możesz oprzeć się wrażeniu, że coś tu jest nie tak. Owszem, słuchawki grają bardzo dobrze, jednak czegoś im brakuje. Nie ma aż tak spektakularnego efektu, jaki słyszałeś w sklepie. Ciężko też doszukać się w ich brzmieniu tych wszystkich detali, o których pisali recenzenci i inni użytkownicy. Dlaczego tak się dzieje? Słuchawkom może brakować mocy. Nie mają wystarczającego zasilania, by zaprezentować słuchaczowi pełnię swoich możliwości. I tu zaczyna się rola wzmacniacza słuchawkowego, którego zadaniem jest zapewnienie słuchawkom odpowiedniej mocy.

Nawet najlepsze słuchawki rozczarują brzmieniem, gdy nie zostaną właściwie zasilone. Teraz już wiesz, dlaczego wzmacniacz jest tak istotnym elementem toru słuchawkowego.

Co zmieni się, gdy zainwestujesz w odpowiedni wzmacniacz słuchawkowy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie słuchawki posiadasz, a konkretnie od ich parametrów. Te, które w tym aspekcie mają decydujące znacznie to impedancja i skuteczność. Im wyższa impedancja i niższa skuteczność, tym więcej mocy potrzeba do wysterowania słuchawek. W miarę, jak rosną wymagania naszych słuchawek, potrzebujemy do ich napędzenia adekwatnego wzmacniacza.

W branży audio funkcjonuje pewne uogólnienie mówiące o tym, że im droższe słuchawki, tym lepszego, a czasem wręcz dedykowanego wzmacniacza potrzebują. Nie oznacza to jednak, że słuchawki o niższej impedancji nie zyskają niczego, gdy podłączymy je do bardzo dobrego wzmacniacza. Owszem, efekt wciąż będzie zauważalny, jednak nie będzie on aż tak spektakularny.

Dzięki inwestycji w wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy brzmienie słuchawek o wysokiej impedancji stanie się jeszcze lepsze, jeszcze pełniejsze, niż bez niego. Jedna inwestycja pociąga drugą? Cóż, stety niestety, w przypadku sprzętu dla miłośników dobrego brzmienia tak to właśnie działa.

Skoro wiadomo już, że wzmacniacz słuchawkowy to inwestycja warta realizacji, przyjrzyjmy się kilku ciekawym modelom, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie.

Jaki wzmacniacz słuchawkowy wybrać?

Modele, które opisujemy poniżej to sprawdzone konstrukcje, niewymagające szczególnej rekomendacji. Mając na uwadze to, jaką opinią cieszą się wśród nabywców i specjalistów, bronią się same. Wśród nich jest też konstrukcja, która za swoje możliwości została uhonorowana prestiżowym odznaczeniem i to właśnie od niej zaczniemy.

Pass Laboratories HPA-1

Wzmacniacz słuchawkowy Pass Laboratories HPA-1 otrzymał od magazynu „Hi-Fi i Muzyka” Nagrodę Roku 2023. Jak redaktorzy uzasadnili ten wybór? Według nich, od strony brzmieniowej HPA-1 to czysty hi-end, a jego muzykalność i neutralność przywodzą na myśl złote lata stereo.

Co jeszcze warto o nim wiedzieć? To urządzenie oferujące moc wyjściową 200 mW przy 300 omach. Wystarczająco, by wysterować nawet najbardziej wymagające słuchawki. Jak przystało na konstrukcję dla najbardziej wymagających użytkowników, by stać się jego posiadaczem, trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni. Topowe brzmienie ma swoją cenę, w tym wypadku przeszło 20 tys. zł.

Copland DAC 215

Ten wzmacniacz słuchawkowy kosztuje zdecydowanie mniej, co jednak wcale nie oznacza, że dzięki niemu nie poczujemy różnicy w brzmieniu naszych słuchawek. Co zyskamy, gdy przeznaczymy na zakup wzmacniacza słuchawkowego około 7 tys. zł?

Copland DAC 215 to wielofunkcyjne urządzenie, integrujące w sobie przetwornik cyfrowo-analogowy, przedwzmacniacz i wzmacniacz słuchawkowy. Ma aż cztery wyjścia cyfrowe (dwa optyczne, jedno koaksjalne i jedno USB), dzięki czemu może odtwarzać pliki Hi-Res o rozdzielczości do 32 bit/384 kHz.

Lehmannaudio Linear

Wzmacniacz słuchawkowy Lehmannaudio Linear jest obecny na rynku już od ok. dwudziestu lat. Przez ten czas zaskarbił sobie wierne grono sympatyków, oferując bardzo dobre efekty brzmieniowe za rozsądną cenę. To wzmacniacz słuchawkowy, który nastawiony jest przede wszystkim na dostarczanie użytkownikowi niezrównanej przyjemności ze słuchania ulubionych utworów.

Z opisu możliwości tego modelu dowiadujemy się, że Linear pokaże pełen czar ulubionych nagrań użytkownika, w całym zakresie pasma przenoszenia – z fizycznie odczuwalnym, punktowym basem i subtelną rozdzielczością. To jest dokładnie to, czego potrzeba, by cieszyć się muzyką.

Lehmannaudio Drachenfels

Dlaczego przy wyborze wzmacniacza słuchawkowego warto zwrócić uwagę na model Lehmannaudio Drachenfels? Przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest to konstrukcja modułowa, pozwalająca na dobranie parametrów i możliwości wzmacniacza do indywidualnych wymagań konkretnego użytkownika.

Dzięki modułowej konstrukcji Lehmannaudio Drachefels może stać się odtwarzaczem sieciowym, wyposażonym w gniazdo Ethernet. Może również korzystać z łączności Bluetooth, a także z tradycyjnego, przewodowego połączenia ze źródłami cyfrowymi.

Aktualizacja wzmacniacza sprowadza się do wymiany modułu i tylnego panelu, co czyni go otwartym na rosnące potrzeby użytkownika w przyszłości.

Idealna para – słuchawki z dedykowanym wzmacniaczem

Uzasadniając, dlaczego wzmacniacz słuchawkowy jest tak potrzebny, wspomnieliśmy o tym, że są słuchawki, które najlepiej sprawdzą się w parze z dedykowanym wzmacniaczem. Niniejszy materiał zakończymy właśnie takimi rozwiązaniami, autorstwa firmy Stax. To rozwiązanie kompleksowe, gwarantujące niezrównane doznania muzyczne, jednak za odpowiednią cenę. Zestaw słuchawek i dedykowanego wzmacniacza kosztuje sporo ponad 20 tys. zł, jednak jeśli tylko budżet nam pozwala, z pewnością warto zdecydować się na taką inwestycję.

Sercem zestawu jest wzmacniacz słuchawkowy Stax SRM-700S. Dzięki wykorzystaniu tranzystora J-FET, w sekcji końcówki mocy, zapewnia wzmocnienie o niskim poziomie szumów dla możliwie najdokładniejszej reprodukcji dźwięku. W zależności od preferencji użytkownika można sparować go z elektrostatycznymi słuchawkami Stax SR-L700 MKII bądź Stax SR-007MK2. Satysfakcjonujące brzmienie gwarantowane.

Kompletując wymarzony tor słuchawkowy, pamiętaj o wzmacniaczu słuchawkowym adekwatnym do możliwości posiadanych słuchawek. Tylko wtedy zagrają one dokładnie tak, jak chciałby tego ich producent i zapewnią Ci brzmienie, którego oczekujesz.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design